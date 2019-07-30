

▲温野菜新推三色日式養顏山藥泥，還贈送超萌膠原白熊。(圖／温野菜提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

吃過日本超人氣的山藥泥涮涮鍋嗎？來自日本的しゃぶしゃぶ温野菜涮涮鍋專門店新推出超繽紛的三色日式養顏山藥泥，之前在日本剛推出就引起熱潮，現在台灣也吃得到，而且期間限定還附贈超可愛晶瑩膠原白熊，要療癒所有饕客的心，攻佔大家的相機。





▲鹽味檸檬山藥泥。





▲辛香麻辣山藥泥。

將山藥泥加入湯底是日本特有的涮涮鍋吃法，除了具高營養價值，也讓湯底富含豐富且細膩的層次感，吃起來更加溫和柔順。鹽味檸檬山藥泥是最多人喜愛的招牌口味，檸檬帶有爽口酸味及甘甜餘味；無辣不歡的人應該會喜歡辛香麻辣山藥泥，為食慾不振的夏季辛辣開胃；歐風青醬山藥泥則是日本温野菜研發的新口味，使用濃郁青醬，意想不到的組合一舉擄獲老饕味蕾。





▲歐風青醬山藥泥。

現在只要點購三色日式養顏山藥泥，期間限定附贈超可愛膠原白熊，晶瑩剔透的白熊在鍋裡泡湯的可愛畫面非常療癒。

另外，8月31日前來店用餐，前三天預約即免費贈送一份日式養顏山藥泥，拍照打卡還可抽免費極品饗宴，現在就是最好的嚐鮮時機。





▲晶瑩膠原白熊好可愛。

しゃぶしゃぶ温野菜是來自日本的涮涮鍋專門店，在日本擁有超過350間店舖，以提供「健康」、「新鮮」及富含「季節感」的食材為理念，精心準備高品質美味肉品、產地直送的季節蔬菜、特色小菜鍋肴及新鮮豐富的海鮮。獨家研製8款高湯，每款高湯都能襯托出食材的不同滋味，消費者可依據喜好自由挑選。