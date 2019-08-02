好吃又好拍！盤點巴黎人氣美食　必吃烤肉漢堡、希臘輕食

點評：超想去的><





文、圖／INSIDR PARIS

省錢吃美食：巴黎人氣街頭小吃（附各區介紹）

(c) Filakia

好吃、便宜又省時的巷口美食，總是旅人的最好夥伴，雖然歐洲的路邊攤比較少，市集也不是天天都有，巴黎看似物價驚人，但CP值很高的小店也不少哦！INSIDR已經為大家收集好最受當地人喜歡的小吃店，無論是韓式三明治、美式燒烤漢堡、希臘捲餅或泰國烤肉，都會讓你非常滿足！

二區美食

如果你來到巴黎二區，這個位於右岸的商業與餐廳心臟地帶，北面是拉法葉百貨，南面靠近塞納河的地區有羅浮宮和更遠一點的龐畢度中心，喜歡歷史藝術（或是購物），來這裡可以逛一整天！

想找餐廳，Grands Boulevards和Bourse地鐵站這一帶的餐館最密集，排隊名店和冷門神秘的西藏小館都在同一條街上；如果你想找個舒服的環境，還有很多選擇！

最有網美相的有機LA GUINGUETTE D’ANGÈLE

(c) laguinguettedangele

健康又高顏值的小吃就在這裡！露天咖啡館，位在歐風典雅的建築之間，這個地方總讓人忍不住打卡！Angèles的菜單隨季節變化，可以提供無麩質且新鮮的有機食材，讓大家放心地吃飽，繼續巴黎之旅（也歡迎你報名參加廚藝班，和法國小姐姐一起做法式餐點哦）。

地址：34 Rue Coquillière, 75001

營業時間：星期一至六：11：30am – 3pm

烤肉漢堡 LE CAMION QUI FUME

(c) Le Camion Qui Fume

這是一間很有活力的餐廳，加州美食風格的手工漢堡，總讓人感覺充了電好！你可以試試燒烤漢堡Barbecue Burger，好吃不油膩喔！

地址：168 rue Montmartre, 75002（因為大受歡迎，他們在2, 8, 11, 13區有餐廳也有餐車）

營業時間：週一至週四11am – 11pm， 星期五至六11am 至午夜，週日：11am – 11pm

套餐價格：12€ – 15€不等

英倫風肉食餐點 FRENCHIE TO GO

(c) frenchie-ftg

如果你要的就是數量和質量，Frenchie To Go可以滿足你！他們使用安心食材，如在英國約克郡飼養的鮮肉、從倫敦採購的車打起司，推出價廉物美的英式Rueben Sandwich 魯賓三明治、龍蝦和炸物，早上很早開門，提供比法國早餐更豐富的餐點。

地址：9 Rue Du Nil, 75002

營業時間只到下午哦：星期一至五：8：30am – 4：30pm；星期六至日：9：30am – 5：30pm

午餐三明治約12€

希臘輕食 FILAKIA

(c) Filakia

通常，巴黎人想到希臘餐，會想到左岸拉丁區；想省錢的人會在街角找到10歐不到的土耳其烤肉捲誁，但如果你不想讓油膩的烤肉串會給衣服和胃帶來負擔，Filakia各式各樣的輕食就是你的好選擇！法國本地產的肉製成餡餅、肉串、地中海風格沙拉、中東口袋餅、檸檬馬鈴薯... ...開胃又好吃！

地址：9 Rue Mandar, 75002

營業時間：星期一至五：11：30am－3pm／6：30 – 10pm／星期六11：30am－10：30pm

平均套餐價格 11€

九區美食

如果你正在拉法葉和歌劇院一帶逛街，火車總站、博物館和古老的咖啡館、奧斯曼建築、精品店都在附近，一旁還有日韓街，你會感受到巴黎最新的潮流和高端氣息；閒晃進一條巴黎獨有的室內走廊Passages couverts拍照，這裡是以前巴黎貴婦逛街的秘密基地，現在是本地人安靜聚餐或逛古董畫廊的地方，既懷舊又迷人。

最潮泰國市場 STREET BANGKOK LOCAL FOOD

(c) STREET Bangkok

STREET Bangkok在巴黎超受歡迎，電音氣氛和熱情店員，讓人好像來到魔幻曼谷！餐廳老闆受到泰國多樣又平價的街頭小吃啟發，在巴黎推出冷盤、熱炒和自製美味的醬汁（我們推薦Bangkok classic）和其他美味佳餚。進店逛夜市的新奇體驗、服務快速、香氣十足的泰式餐點，讓Street Bangkok佔據巴黎各大美食戰區！INSIDR推荐你到10區聖馬丁運河這家分店，邊吃飯邊享受巴黎小眾的在地風光！

地址：112 rue Saint Denis, 75002 / 3 rue Eugène Varlin, 75010 / 13 Rue de la Roquette, 75011

營業時間：星期一至六：中午到3pm & 7－11pm；星期日：中午到4pm

套餐：10€ －沙拉和湯，12€ －燒烤+咖哩，15€－沙拉/湯+燒烤+醬汁+米飯，+ 3€可享飲料或甜點

清爽韓式SAAM

(c) saamparis

如果你每天看到歐洲的麵包和起司，覺得有點膩，SAAM應該是解救你味蕾的地方。剛出爐的麵包，配上豬肉、鹹李子、松露豆腐…口味難以預測！首爾這幾年很流行混搭的創新口味，你可以來試試！餐廳是北歐風，也很適合拍照哦！

地址：59 bis rue de Lancry, 75010

營業時間：星期二至六：中午12點－3pm＆6－11pm

午餐套餐價格：10€ – 18.50€ / 包點： 6.50€ – 7€



巴黎最棒的墨西哥美食EL NOPAL



(c) elnopalparis





在泰國夜市STREET Bangkok分店旁邊的這家南美料理，用荷葉包飯、多彩蔬果搭配出自然野味，能讓你吃得飽飽的！在El Nopal，他們自家做的大尺寸的手作墨西哥捲餅和玉米餅，也是熱門單品！

地址：3 rue EugèneVarlin, 75010和5 rue Duperré, 75009

營業時間：星期二至四：中午到 3pm＆7－10pm

星期五：中午到11pm，星期日：1 – 9pm

午餐的平均價格約10€

二十區美食



巴黎二十區是一個新興的生活圈，巴黎本地的雅痞、藝術家和新住民進駐，氣氛自在友善，也沒有太多遊客，卻有許多公園可以休憩。這裡的重要地帶是拉雪茲神父公墓、有Belleville美麗城的溫州餐館和全巴黎最出名的董氏豆腐店，Gambetta有迷人的酒吧和咖啡館，交通也很方便，想看看巴黎人的日常生活，就來這裡吧！

最國際化的夜市 STREET FOOD MARKET



(c) STREET FOOD MARKET

每個月的某一個星期四，這個市集選定特別的主題舉辦，例如韓國日、中國日和法國各省主題日，還會有大廚現身，很受巴黎人歡迎！你沒試過的各國街頭小吃，可以在這裡一次嘗到，吃飽再沿著山丘欣賞巴黎全景，到當地小酒館小酌一杯，這就是理想的一夜！

來巴黎，好好餵飽自己和相機吧！

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！