Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：感覺可以帶小孩到和平島公園玩一整天！

文、圖／滿分的旅遊札記

基隆夏季最熱門的的好去處和平島公園。和平島公園特殊的地質景觀相當特別，登上環山步道，可以眺望遠方基隆嶼。海天一線的美景，站在涼亭上便能盡收眼底。和平島公園還有提供專業的生態導覽服務。園區裡也有咖啡館和小朋友最愛的沙灘戲水池，和平島公園非常適合假期一起來休閒玩樂。再搭配基隆八斗子一日遊，能更充實旅程啦！

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和平島公園一直是基隆熱門的景點之一，難得的假期，總算有時間和朋友來走走啦！和平島公園備有戶外大型的停車場，但假期人車踴躍，有時停車位也是一位難求呀！滿分當天還算運氣不錯，還有找到停車位。

和平島公園門票資訊

和平島公園入園門票為80元、基隆市民優待門票為60元（可以現場現金購票，也可使用悠遊卡、信用卡、Line pay 及Apple pay等支付）

和平島營業時間會依季節有所不同：

5月～10月08：00～17：00

11月～4月08：00～18：00

和平島公園園區佔地相當寬敞，建議朋友們入園，也可以索取園區地圖唷！地圖上紅色的字樣，應該就是必踩景點。另外，島上也有岩石管制區唷！需經過申請或是預約導覽才可進入嘿～（PS：若想在園區裡空拍，也需要先申請登記唷！）

購票後，咱們就跟著入口指引的路線入園啦！當天的太陽超級曬，記得要補充水份和注意防曬唷～

才剛入館，滿分就忍不住走向望島平台啦！看出去的綠色小島，是和平島公園的島中島。走進欣賞相當壯觀，且島上植物綠意繁茂，平台旁邊還有島中島的詳細介紹。

接下來，滿分跟著人群往公園裡移動，和平島早在17世紀前就有凱達格蘭族聚落，也因和平島是基隆前哨站，更是北台灣的國際門戶。歷年來也都是列強與貿易商們競爭的重要地方。至於島上曾經有哪些人呢？據導覽的介紹有西班牙人、琉球人以及島上先民的遺骨與祭祀的地方。PS：平台上都有島上的詳細簡介可以參考

這一區是和平島公園的導覽集合專區，導覽前，為維護旅人遊園的安全，需要身著背心和安全帽唷！滿分當天本來也想去參加導覽，不過，和平島的導覽活動預7天前預約唷～好可惜呀！沒有機會探索和平島上的地質景觀。PS：若想參與全區深度導覽的旅人，記得要7天前，先在官方網站上預約報名唷！

和平島公園 | 阿拉寶灣導覽區

雖然沒有機會參與此次的深度導覽，但滿分依舊可以站在圍牆外欣賞阿拉寶灣。阿拉寶灣是和平島上著名的風景區，島上相互交疊綿延的豆腐岩，是壯麗的海蝕景。簡介說阿拉寶灣是獲選全球最美的日出觀賞點之一，但是，也因為此區的地質環境較為脆弱，又加上園區需考量環境生態可負荷的程度，因此阿拉寶灣是需要申請，由合平島上的專人帶領，才可以入島欣賞阿拉寶灣的地質之美囉！

雖然滿分沒機會走進阿拉寶灣裡探索，但依舊能在圍牆外欣賞島上的地質之美。島上特殊的海蝕地型真的非常特別，地質受到海水的侵蝕，居然還能綠草豐厚。聽導覽人員介紹，當海水退潮時，還可以在海上有許多豐富的生態魚群出沒呢！

和平島公園 | 琉球漁民慰靈碑

這一尊是座落在和平島上的琉球漁民慰靈碑，聽說西元1905年，琉球人就在這裡聚集成聚落了。琉球人的來訪，對於當時的基隆人有很深的影響，像是教導基隆先民捕魚及造船等技術。可見琉球人與基隆先民的感情非常好，日本為表達雙方情誼特別贈送此碑。

和平島 | 環山步道

拉下來，滿分往和平島上的環湖步道前進，沿途旅人也可以欣賞和平島上特殊的海蝕地形。坦白說，坑坑洞洞的海蝕地形，滿分覺得很像大自然的藝術作品呢！

和平島 | 等嶼亭

沿著環山步道，滿分來到和平島上的等嶼亭。環山步道全長大約400公尺，非常好抵達，不僅能欣賞海天一線，還能眺望遠方的基隆嶼呢！這一處的風景視野真的超遼闊，滿分覺得超美滴～

滿分興奮的奔向和平島唯美的等嶼亭，坦白說，這個涼亭的名字取的真不錯！印象中的基隆，就是個多雨的地方。若真的遇上下雨天，來這避雨賞景也很浪漫呀～

滿分發現等嶼亭旁邊的地質也非常特別，一顆顆在海蝕平台上的黑色蕈狀石，滿分覺得好像地質長起了一朵朵的小香菇。Kevin表示：滿分真的是想像力十足呢！

站在等嶼亭能欣賞一望無際的藍藍大海，此時，滿分覺得遠方的基隆嶼離滿分好近，感覺只要伸出雙手，就可以觸摸的到啦！仔細瞧，基隆嶼的前方，好像還有一座小島，拼湊在一起的畫面，也有點像是一隻小烏龜呢！和平島上的等嶼亭，美景無法用言語形容，就連咱們的Kevin哥也都想要一起合影啦！咱們的美圖，是否也能感受到陽光與大海的熱情呀～

由於當天的天氣真的是熱到讓人爆炸，欣賞完和平島上的等嶼亭之美後，滿分就拉著Kevin快速移動到遊客中心啦！和平島公園的遊客中心外觀設計很像一座小城堡，這也吸引著滿分，想要走進城堡裡探索啦！PS：等嶼亭平台旁還有一座雷達站咖啡，由於天氣真的太熱，滿分當天就沒有上去啦！

和平島公園 | 遊客中心

當天和平島上的遊客中心都是滿滿的人潮，最大的原因，應該就是館內冷氣開放吧！幾乎所有的旅人都在遊客中心裡吹冷氣，遊客中心共三層樓，一樓是諮詢櫃台和紀念品區，二樓及三樓有飲品餐廳，也有戶外觀景平台。

遊客中心一樓販售許多精緻的文創商品。另外，也有特色的名產和美食平手禮等等，有興趣的朋友們，也可以來這裡逛逛唷～

遊客中心二樓的佈置空間的非常有美感，這裡有提供餐廳，提供室內和室外的坐位區。坦白說，滿分比較喜歡戶外的美景啦！但由於天氣真的是太熱，又加上館內一位難求，滿分最後也沒有選擇在這裡用餐。

三樓是海景複合室空間，也有餐廳飲品供應，由於天氣真的是太熱了，咱們就先來杯涼飲消暑。樂品喜糖推薦滿分好喝的決明子紅茶，大口品嚐～真的是沁涼好喝不苦澀呀！再走出戶外欣賞浪漫的海景，的確是一大享受。

原來遊客中心三樓還有這麼美的看海平台，沒有特別說，朋友一定會以為滿分在國外渡假。重點是，這一區觀景平台半個人都沒有，滿分猜想，應該是天氣真的太熱了啦！剛好又讓耐熱的滿分給包場美景囉～

和平島公園 | 天使向海步道

滿分在遊客中心玩拍的差不多後，來到和平島唯美的天使向海步道，滿分發現好多大朋友小朋友都在這裡玩水，旁邊還有一整片的沙灘和戲水池。現場超級熱鬧，都到都是小朋友歡樂的笑聲！

和平島公園的沙灘戲水區也規畫的不錯，水池旁邊還特別設計了休息平台，讓爸媽們不僅能陪小朋友一起玩水。玩累了，也可以直接在平台上休息用餐唷～

不過，當和平島公園的戲水專區也是一位難求呀！建議旅人來訪，可以攜帶沙灘巾或是小帳篷來遮陽。滿分發現好多朋友們都自備了游泳圈和泳衣。當天滿分是沒有想要游泳，倒是想下水池去踩踩水。和平島公園上的親親水池其實非常淺，水池裡的水深大約只到滿分的腳踝而已，所以爸媽們帶小朋友來玩，不用擔心水太深唷！

PS：遊客中心裡也有提供更衣盥洗室，和平島公園是個適合夏天帶小朋友來玩水的好地方。

滿分當天在基隆和平島公園玩的很開心，特殊的海蝕平台，形成島上最美的人文風景，島上地形受到長期的風化與海水的侵蝕，形成了蕈狀石、豆腐岩、海蝕洞等…每一種特別的地型，都像是大自然的藝術品。

滿分特別喜歡和平島公園上的等嶼亭美景，站在等嶼亭，放眼望去就是蔚藍的海景，來這裡吹風望基隆嶼，的確讓人心曠神怡。和平島公園佔地寬敞，不僅能欣賞地質美景，還能報名參與導覽，島上還有望景咖啡餐廳，以及大小朋友最愛的戲水沙灘區。和平島公園真的很適合相約家人一起來玩樂唷～

和平島公園

地址： 基隆市中正區平一路360號

營業時間：5～10月08：00～17：00／11～4月08：00～18：00

服務電話： 02－24635452