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50公尺滑水道暑假限定！雙北2處「水陸遊樂園」最貴80元

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▲ 淡水漁人碼頭新景點 3層樓高滑水道吸人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲淡水漁人碼頭變身水陸遊樂園，水上設施包含3樓高、長50公尺的滑水道及手搖船。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者彭懷玉／台北報導

炎炎夏日，玩水是最透心涼的身心靈療癒方式，除了泳池和公園戲水區，期間限定的「免費水陸遊樂園」更是可遇不可求，《ETtoday新聞雲》整理出2大雙北戲水活動，趁著暑假帶小朋友衝一波玩水去！

▲ 淡水漁人碼頭新景點 3層樓高滑水道吸人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「2019仲夏繽紛樂活動」已開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

1.2019仲夏繽紛樂活動
新北市府及淡水區漁會主辦的「2019仲夏繽紛樂活動」已開跑，淡水漁人碼頭變身水陸遊樂園，水上設施包含3樓高、長50公尺的滑水道及手搖船，陸上則有可以觀山看海的摩天輪、熱氣球、旋轉木馬、遊園小火車等，至9月30日前，從早上11點可以瘋玩到下午6點。

▲ 淡水漁人碼頭新景點 3層樓高滑水道吸人潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲淡水漁人碼頭變身水陸遊樂園。（圖／記者郭世賢翻攝）

漁業處提醒，前往水上遊樂設施遊玩的民眾，不用穿著泳衣就能暢玩滑水道等水上設施，只需多帶一套衣服更換即可，讓大人小朋友不用花錢就能消暑一下。

此外，漁人舞台還有海洋獨立音樂大賞及夏日原創音樂的演出，來瓶啤酒度過仲夏甜美時光。

▲福容淡水漁人碼頭店。（圖／福容淡水漁人碼頭店提供）

▲漁人舞台還有海洋獨立音樂大賞及夏日原創音樂演出。（圖／福容淡水漁人碼頭店提供）

2019仲夏繽紛樂活動
地址：新北市淡水區觀海路83號 
活動日期：7月23日至9月30日 
票價：免費

▲自來水園區。（圖／臺北自來水事業處提供）

▲公館自來水園區變身台北親水節會場。（圖／臺北自來水事業處提供）

2.台北好瘋水
北市觀傳局舉辦的「台北好瘋水」活動已開跑，公館自來水園區變身台北親水節會場，到8月底前都能陪小朋友玩，「水鄉庭園」戲水區有兒童溜滑梯、滑水道等設施，各式水柱噴出水花、水瀑，加上水深約40-50公分戲水池，同時設有救生員及水巡助理，很適合學齡孩童戲水，是台北每年夏天最受歡迎的大型玩水地點之一。

▲自來水園區。（圖／臺北自來水事業處提供）

▲自來水園區水深約40-50公分戲水池，同時設有救生員及水巡助理，很適合學齡孩童戲水。（圖／臺北自來水事業處提供）

想玩正夯的水上運動不用奔波，包含「雙人獨木舟」、「SUP立槳式浪板」、「龍舟」、「竹筏」及「水上腳踏車」等6樣水上活動，在大佳河濱公園連續8個週末都能玩，每梯次約一小時，全部免報名費，即能體驗當下最夯的水上活動。

台北好瘋水
時間：7月1日至8月31日 09:00-18:00(售票、入園至17:00)
票價：成人80元、優待票40元
地點：自來水園區水鄉庭園（臺北市中正區思源街1號）

瘋狂一夏玩水趣
時間：7月6日至8月25日 每週六、日 09:00-16:30
地點：台北市大佳河濱公園-大直橋下
票價：免費

關鍵字： 台北市旅遊 新北市旅遊 戲水 親子旅遊 水陸遊樂園 2019仲夏繽紛樂活動 台北好瘋水

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