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點評：好想吃啊><





文、圖／姐妹淘甜美食光

每次到潮州就會想到潮州燒冷冰、潮州牛肉湯等，但怎麼吃都說有名的那幾家，總想找一些潮州當地人必吃的家常菜！

這家灘頭客家常菜就是當地人平常愛吃的家常菜，沒有華麗的外觀但是親切像招待家人般的服務，沒有華麗的擺盤但有扎扎實實的用料，選用新鮮的食材及獨家調製的醬料，掌握客家菜的精髓，讓每一道都是道地又溫暖的料理！

這裡適合平日晚上的小家庭聚餐、朋友聚會，也有提供包廂空間，也適合多人聚餐聚會的好地方，這裡沒有什麼大魚大肉，只有一道道健康的家常菜！

灘頭客家常菜外觀

位置在三角窗的灘頭客家菜的外觀相當樸素，沒有華麗的外觀裝潢，但卻是當地人喜歡的家常菜的好味道！

周邊都是白線，停車相當方便。

灘頭客家常菜環境

雖然裝潢簡單，但環境維持的非常乾淨！桌面上一點油污都沒有，值得讚許！

店內的餐具、醬料、飲料的部份都是自取的唷！這個餐檯上也維持的相當乾淨！熱茶的部份是提供熱的茶葉茶，旁邊有一桶冰塊，可以自己調整飲料的溫度！

店內也有提供包廂，兩大桌的圓桌空間，適合家庭聚餐、朋友聚餐聚會的好選擇！

推薦塔香斬雞＄280

這道塔香斬雞是我的最愛，選用鮮嫩的雞腿肉搭配獨家的料理方式，讓雞腿肉就像白切雞一樣，看起來嫩白嫩白的～

肉質上鮮嫩的沒話說皮Q肉嫩，覺得滿滿的膠原蛋白都被我吃下肚了～另外，一定要沾這個醬料，加入九層塔增加香氣，醬料本身的味道偏鹹甜滋味，沾著雞肉一起吃更能提出雞肉的鮮甜味！



客家小炒＄180





客家小炒是客家菜中必點招牌菜之一，必備元素就是芹菜、豆乾、肉絲跟魷魚，特別的是…灘頭選用大溪豆乾！

客家小炒就是最家常的鹹香滋味，芹菜、豆乾、魷魚三種不同口感，結合在一起，吃起來嚼感豐富，鹹香涮嘴！

推薦炒水蓮＄120

炒水蓮也是客家菜中的必點！加入鳳梨醬讓其鹹香帶點酸甜的滋味，更提升出水蓮的清甜滋味。

加上大火快炒，鹹香滋味帶點酸甜感，就是一道必吃的香噴噴客家家常菜啦！

推薦酥炸肥腸＄200

這是我最愛的炸肥腸！這炸肥腸跟一般吃的炸肥腸不太一樣，中間包的不是蔥段而是韭菜！





大腸先滷後炸，讓味道更加濃郁，外表酥脆內裡軟嫩，肥而不膩！包韭菜吃起來的口感跟包蔥很像，但是味道上是韭菜的香氣！沾著胡椒鹽一起吃更香更提味。

紅燒豆腐＄120

這裡的紅燒豆腐是最多人點的，因為…這裡的豆腐是老闆自己手工製作的！從泡豆子到壓模都是老闆親手製作！

手工製作的豆腐，豆香味濃郁，口感紮實！先將表面煎至金黃焦香再加入青蔥、大蒜及醬油調味，味道鹹香但是整體口味稍微偏淡一些～

薑絲大腸＄180

薑絲炒大腸也是客家菜代表之一，這裡是我少數看到肥腸比薑絲多的！

切成大塊大塊的大腸，肥嫩且充滿嚼勁，而且處理的很乾淨沒有豬臭味！味道上稍微偏酸鹹一些～

滷豬腳＄150

滷豬腳是灘頭特別必點的餐點！因為…這豬腳是用炭火來滷製，選用豬蹄膀的部位，搭配生蔥、大蒜、八角及特調醬汁，再以炭火慢火熬煮至軟嫩入味。

這滷豬腳口感吃起來相當軟嫩又入味，滷到用筷子輕輕一撥就骨肉分離，而且那個八角的香氣特別香特別明顯！而且這軟嫩嫩的口感，連老人家都能輕鬆咬的動！

魚卵沙拉＄時價（250－350）

這裡的魚卵好大一份啊哈哈哈哈，看了就好滿足！而且這魚卵是選用鱈魚卵！難怪這麼大一份。

鱈魚卵的價格比較高而且吃起來味道比較不腥，而其口感吃起來挺紮實的，搭配甜甜的美乃滋最對味了～

蛤子湯＄150

來這裡必點蛤蜊湯了啦！這裡的蛤蜊又新鮮又大顆又飽滿，清澈的湯頭盡是滿滿的蛤蜊鮮甜味，還有薑絲暖暖的熱辣感，喝起來非常爽口。

看看這吹彈可破的細嫩肉質，一口咬下感受鮮甜的湯汁在嘴裡爆發的感覺～

從側面看更誇張！怎麼可以有這麼肥厚的蛤蜊！這太誇張了啦～

灘頭客家常菜菜單

蛤仔湯、魚卵沙拉、薑絲大腸、紅燒豆腐、酥炸肥腸、炒水蓮。

灘頭客家常菜－後記

灘頭客家菜是潮州當地人很喜歡的客家家常菜，在這裏沒有華麗的裝潢、沒有浮誇的擺盤，只有充滿溫暖跟用心的道地客家菜，這裡的氛圍很輕鬆舒適，環境乾淨又整齊。寬敞的空間位子很適合平日的家庭聚餐，或是下班下課的朋友聚會～

另外店裡還有一隻超可愛的貓貓，別看他這樣，他本貓超級大隻，大概跟一隻小型犬差不多大吧！而且這貓貓超喜歡跟人互動，只要走過去就會跑過來磨蹭人，可以說是店家另類的活招牌～

屏東灘頭客家常菜

地址：屏東縣潮州鎮朝昇路190－1號

電話：087803090

營業：11：00－21：00（週一公休）

平均：＄200－250／人【無刷卡】

姐妹淘

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