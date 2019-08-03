點評：最想吃鄉村紅酒燉牛肉，感覺很不錯！

文、圖／商妮吃喝遊樂

沙鹿高工後方中山路上新開了一家友善食材早午餐創意廚房，店內食材通通是有生產履歷的溯源食材，從產地直接到餐桌健康無添加，早午餐、定食套餐擺盤豐盛內容多樣一份只要200出頭，其他鐵鍋蛋捲、鐵鍋炒麵、飲品都是50元上下的銅板價，免服務費好吃又平價CP值不低！

創意廚房沙鹿中山店位在沙鹿高中正後方熱鬧的中山路上，招牌不明顯容易錯過，其實他就在何嘉仁美語的對面，附近的路邊好停車，交通蠻便利的。

創意廚房沙鹿中山店環境沒有浮誇的裝潢，看起來乾乾淨淨，簡單舒適又明亮。

一進門的右手邊就是瓜瓜園地瓜產品展售區，創意廚房是台中唯一瓜瓜園地瓜產品的門市經銷點，在這裡不只吃的到瓜瓜園商品，也可以用零售價購買。

瓜瓜園的招牌商品：冰心地瓜、地瓜蛋捲、地瓜酥、蜜地瓜…等在這裡通通買的到，其他菜單中用到的食材也有販售，例如斗南越光米、林家香肉鬆、禾香鮮奶、有機地瓜茶、職人鮮奶…老闆嚴選食材吃完可以直接買回家。

創意廚房沙鹿中山店 最新菜單

餐點品項大致上分早午餐、義大利麵、越光米飯定食、還有鐵鍋蛋捲、鐵鍋炒麵、軟法、三明治、吐司、點心、飲料等幾大類，選擇性很多。早午餐、定食套餐、義大利麵三類的價位200出頭，其餘通通都是50元上下的銅板價，要吃豐盛或者簡單在這裡通通可以滿足。免服務費不限時，提供免費WIFI、插座，服務還不錯。

餐具調味料自助取用。

點早午餐跟越光米飯定食套餐都有附飲料六選一，也可換點其他飲品折價20元。創意廚房的附餐飲料很有誠意，可選冰紅茶／熱紅茶／果醋／美式咖啡（可續一杯）／東方美人茶（可回沖）／阿里山高山茶（可回沖）。我們選果醋，很大一杯還蠻好喝的。

另外我們加點紅茶牛奶30元、黃金地瓜鮮奶65元、百香果水果茶45元，每一杯都好喝。最推薦黃金地瓜鮮奶，香濃的地瓜加上鮮奶直接打成汁，完全不加水相當濃稠好喝又有飽足感，這一杯大推！





鐵鍋炒麵 雞腿蛋炒麵 55元

因為店面在沙鹿高工學區，照顧學生特別推出大份量的鐵鍋炒麵，這樣一大盤炒麵加上一顆蛋以及大塊雞腿排只要55元，很超值。





厚厚的雞腿排在鐵鍋煎的酥酥香香的，皮酥肉嫩咬開來非常多汁，這個雞腿排很有水準，好吃～

炒麵的份量不少，麵條加上洋蔥肉燥一起炒，整個蠻入味的小孩也喜歡吃。

鐵鍋蛋捲 塔香豬排蛋捲60元





創意廚房的鐵鍋蛋捲非常特別，是古早味粉漿蛋餅，麵糊加入蔬菜厚煎，口感比明倫蛋餅還要嫩還要紮實。這個塔香豬排滋味很特別，香Q的豬排與九層塔中間還包捲了高麗菜，Q脆好吃意外的搭，沒吃過的朋友很推薦試試看。





大餐盤早午餐 厚切豬排盤餐228元（附主菜、沙拉、麵包、烤地瓜、飲品）

這個早午餐系列大餐盤的內容都很豐盛，以前吃過河南店、漢口店，一直很喜歡他們家的早午餐，如果第一次到創意廚房的朋友，點早午餐系列就對了。

厚切豬排很大一塊份量十足，我喜歡這種日式麵衣的做法，外皮酥酥脆脆越咬越香，而且一點都不油膩即使食冷掉也很好吃。





沾特調的日式豬排醬酸甜開胃，這樣一份厚切豬排早午餐，份量紮實連男生也能吃飽。





旁邊還有附上生菜沙拉以及和風油醋醬，清清爽爽夏天吃剛剛好。





不只沙拉好吃，還有兩片厚切的蒜香軟法，口感酥鬆味道蠻香的。





最正點的是瓜瓜園烤地瓜，QQ綿綿味道又香又甜，超好吃！瓜瓜園本店在台南非常有名，在台中只有創意廚房是他們的經銷點，吃完喜歡可以在現場直接購買零售包裝。





越光米飯定食 鄉村紅酒燉牛肉268元（附主菜、沙拉、烤地瓜、小菜、湯品、飲品）





紅酒燉牛肉份量不少，半筋半肉的牛肉塊吸收紅酒醬汁，非常入味味道蠻甜的，牛肉軟嫩中帶有些許咬勁越咬越香。





搭配越光米飯一起吃，很下飯。





隨餐有附三樣小品，不只烤地瓜好吃，泡菜也很經典。選用東勢金媽媽泡菜，這個金媽媽還是泡菜在網路上是超夯的團購美食，在這裡也吃的到真開心。





金媽媽韓式泡菜非常入味好吃，跟越光米飯一起吃也很下飯。





定食套餐的內容跟早午餐一樣都很豐盛，沙拉的份量給滿滿一碗，配色漂亮新鮮好吃。





濃湯是玉米濃湯，有玉米、洋菇還有大量洋蔥，味道香甜可口小孩好喜歡。





綜合地瓜球50元 打卡免費招待





地瓜球有黃金地瓜以及紫地瓜，內餡分別包芋泥跟紅豆泥，QQ綿綿的口感有著地瓜香氣越咬越甜，他們家的地瓜球是招牌商品，很多人吃不過癮直接到商品區外帶一包回家自己炸。



新開幕經常辦活動，請隨時追蹤他們粉絲團，目前有FB按讚打卡送綜合地瓜球或黃金脆薯、蔬菜雞腿蛋土司＋紅茶 ＄65 、蔬菜雞腿蛋土司＋紅茶牛奶 ＄75、 蔬菜炒麵＋紅茶 ＄49 等活動，去用餐的朋友記得使用喔。

創意廚房沙鹿中山店

地址： 台中市沙鹿區中山路164－8號

電話： 04－26621687

營業時間：06：30～15：00