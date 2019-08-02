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水果綿綿冰3球50元！台中新開幕純粹綿綿冰　還有超級芒果爽

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的..

點評：夏天就是要吃綿綿冰啦！
ETtoday餓勢力

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

文、圖／Mika

夏天真的到了！是吃冰的季節了啊（遠目）是否該來衝一波了呢？這一家大甲最近開幕的純粹綿綿冰我很推薦喔，是吃過後會驚呼！原來這就是真正的水果綿綿冰啊！都是用當季水果做的手工製冰，沒有添加色素香精，就是最純粹的水果香甜，吃的到水果的原味，口味多種，天然的，吃起來就是安心。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

位於大甲鎮瀾宮附近，其實很好找啦！我們去的時候超級芒果爽剛上市，我就是衝著芒果爽來的啦！

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

一進店內就聞到濃郁的芒果香氣，感覺心情都香甜了起來。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

除了水果以外，還有花生、芝麻、巧克力、牛奶等等喔…。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

店內空間真的不大，座位不多。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

超級芒果爽NT80元

兩球檸檬是固定的＋兩球芒果（可換口味）＋芒果果肉。還可以加大份量，只要加20元，等於一份100元果肉就可以變多！

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

光看到這兩大箱芒果就很難受的了誘惑了吧！老闆，快！超級芒果爽來一盤，加大～～～～～～～

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

是桑椹捏！看店員正在現場處理水果的過程頗療癒。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

各種水果綿綿冰，都是手工製冰，純水果製成的唷。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

任選三球綿綿冰 NT50元，一球20元，三球50元，其實真的很便宜不貴捏。朋友選了愛吃的百香果、火龍果和芝麻，很跳色喔。芝麻很推薦，超香濃的。火龍果跟百香果也是感覺在吃原汁。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

超級芒果爽（加大）NT100元

其實大小差在芒果的果肉多或少的差別啦！我是覺得沒差20元，就是果肉要多 吃起來才爽快。除了鋪底的兩球檸檬清冰以外，我挑了芒果一球跟木瓜一球。其實為了拍照應該要選其他顏色啦！但我個人真的很想吃吃看木瓜冰就是了。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

因為天然所以融化很快，不過吃的出來很綿密細緻的口感。幾乎還原水果原味，所以真的真的很水果喔，這一家很用心，值得推薦。

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

▲▼純粹綿綿冰。（圖／Mika提供）

純粹綿綿冰

地址：台中市大甲區鎮瀾街160號
電話：0920636603
營業時間：10：00～22：00

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關鍵字： 純粹綿綿冰 Mika 達人美食 美食情報 台中美食 大甲美食 台中冰店

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