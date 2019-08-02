點評：好想吃啊><





文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

味尚鮮海鮮粥，台中漢口路四段上的平價海鮮粥，不像南部湯泡飯式的海鮮粥，但也不是廣東粥似的濃稠軟糯， 味尚鮮的粥每一碗會各別和配料放入一起煮，不同的配料讓湯頭呈現不同濃郁度與香氣，喜歡海鮮甜美的選豪華海鮮粥，喜歡香氣足而濃郁的可選麻油系列，夏天喜歡清爽甘甜的可選虱目魚，再點些海鮮炸物或是鹹豬肉，更是絕配小菜！

Menu菜單價位在文內。

味尚鮮貼心的保留騎樓可等待候位，下雨天也方便讓人在這穿脫雨衣，也有提供洗手台，用餐前洗手，店內光線明亮，環境簡潔乾淨，桌與桌之間動距也算大。

這天來的時候正好下雨，好在騎樓還有空間可以放雨衣，店內也不少客人在等餐點上桌。

餐具、醬料在一旁自取，還貼心地準備了蝦殼盤。

可口可樂系列的飲料

粥品選項算多種類，可換成麵線、烏龍麵、意麵、河粉之類的，價位落在80～200元之間，可說是相當經濟實惠的海鮮粥。

店家還自己拍了餐點的＂示意圖＂，他們表示這是為了讓客人看得明白，所以配料是在最後放上去的，實際上煮的時候，配料都以混和其中，而且客人都愛喝湯，所以都會加上許多湯覆蓋住粥。

所以餐點上桌時，我們也嚇了一跳，怎麼都看不到實物都是湯呢?，以下Nini拍的圖都是我再次排盤過的，都是為了畫面好看一點啊！你們想拍的跟我一樣漂亮的話，記得先把埋在下面的料一一撈起來喔。

豪華海鮮粥＄170

原本把五隻蝦撈出來擺覺得不夠霸氣，硬是要把它掛在碗邊才更好看～哈哈，大部分的配料盡量放上來了，不過混在一起煮，難免會有些還在下方。

正也因為飯與海鮮有一同煮，所以米飯不像湯泡飯般的無味，湯頭也有了海鮮加持而更鮮美。

除了五隻蝦子之外，小卷、魷魚、鮮蚵、蟳肉棒也是頗多。

還有一顆干貝隱藏其中呢！湯頭也帶著鮮蚵的海味，難怪這麼多客人特別愛喝湯。

麻油中卷麵線＄160

Nini滿喜歡麻油麵線系列的，這可不是湯頭起鍋後淋上麻油而已，可以明顯看到用麻油煸香過的薑片，要細心煸炒讓麻油香而不焦苦，雖然是小小的事前準備功夫，卻是讓湯頭香氣足好喝的重點。

麵線系列除了乾麵線沒有之外，都有附上完整一顆蛋，不會煮過頭而讓蛋黃乾乾的，浸入湯汁讓口感更好吃！

雖然是中卷麵線，但也會有其他海鮮配料，像是蛤蠣、蝦子、魷魚等。

麵線也保有完整性而不碎斷，麻油+麵線一直是我很喜歡的味道，所以特別喜歡這一碗。

乾麵線＄40

不同於麻油麵線的香氣，而是搭配油蔥酥來提味，還有蒜蓉隱藏其中讓麵線鹹香好吃。

虱目魚肚河粉＄120

瞧這虱目魚肚就佔據一半的碗，120元的價格可真是划算啊～

如果三種湯頭比起來，虱目魚湯顯得特別清爽，而且沒有用薑絲去魚腥味，這可是要很新鮮的魚湯才能做到。

虱目魚湯又加上搭配的是河粉，可說是清爽中之最為清爽的，適合夏天或喜歡淡口味的人。

挑選的是無刺虱目魚肚，魚肉與魚油共同入口是最佳滋味，感受鮮魚的嫩、魚油的滑。





除了一大虱目魚肚之外，同樣的也有搭配其他海鮮料。

招牌辣魚干＄30

喜歡重口味的人記得點上小魚乾，鹹香辣口的滋味讓你多喝好幾口粥。

比起廣東粥來說，海鮮粥貴一些，不過真材實料還是讓不少客人來訪，用餐過程客人都滿上一輪了。

自家鹹豬肉＄100

用厚厚黑胡椒抹在外層的豬肉，濃郁鹹香滲入豬肉與油脂裡層，切成薄片讓整體鹹度很剛好，油脂與瘦肉的分配也很均勻。

炸物拼盤＄150

有四種炸物，單點是兩片 ，拼盤則是各種都來一片，讓喜歡多樣化的人能一次吃到。

由左至右，蛋黃芋頭、花枝蝦派、翠綠花枝、旗魚派。

從花枝蝦派與翠綠花枝得頗面圖，可以明顯看到有滿滿花枝塊，花枝蝦派還多了蝦肉的甜味，翠綠蝦派則有著海菜海苔的香，喜歡花枝Q彈口感的人必點！

旗魚派咬下時也能感受到魚肉纖維，這些海鮮用料得很實在，可不是只用魚漿、粉漿來敷衍，蛋黃芋頭中心有著鹹蛋黃香，鹹甜鹹甜的也很好吃，重點是，炸功也是一流的，裹著麵包粉酥脆，但不油膩。

味尚鮮的湯頭可說是相當好，因為每一碗隨著配料不同在味道上而有變化，也正因為一碗一碗的煮，所以要耐心等待！這天吃到的三款，Nini都滿喜歡的，想溫暖一下的人可以選麻油系列，喜歡清爽的搭配河粉，而豪華海鮮的湯頭、配料、價格更是實在的讓人值得推薦。每個人口味不同，這裡有很多選擇，挑自己喜歡的吧！

味尚鮮 海鮮粥

地址：台中市北區漢口路四段248號

電話：0422367576

營業時間：11：00～14：00／16：30～23：50

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格