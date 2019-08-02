點評：去台中要來嚐嚐這份外酥內香的美味！

文、圖／橘子狗愛吃糖

雖然豐原廟東名為「夜市」，不過其實中午前就已經開始營業，越晚越熱鬧，逛街動線的走動空間不大，卻有好幾攤都是三不五時大排長龍的人氣美食，其中特別以這家【豐原廟東菱角酥】最為誇張，幾乎是一開攤天天排隊沒停過，來豐原這麼多年卻始終沒吃過，都吃完蚵仔煎、肉圓再喝杯金樹鳳梨冰就閃人惹，這天再來覓食想說既然這麼多人都推薦好吃，那就跟著人潮排隊試試看吧！

豐原廟東夜市遠近馳名，離火車站也近，走路過來不到10分鐘腳程，逛累了旁邊還有電影院跟太平洋百貨可以吹吹冷氣休息，一日遊吃吃喝喝很適合。





要找到這攤【豐原廟東菱角酥】完全沒有難度，因為就在廟東夜市入口處，對面是廟東清蒸蝦仁肉圓，而且整條路除了廟東清水排骨麵店以外就是它排最多人，GOOGLE評價817則有4.3超高分，不分平假日排隊人潮不間斷，把攤位圍住是家常便飯。





近中午十一點就開始營業，小小攤位就店家就站了四個人圍著在處理菱角酥，菱角都已經事先去殼剝好，在攤位邊用長筷一個個裹滿麵糊丟進油鍋內。





然後另一個人負責滾動油鍋內的金黃菱角酥起鍋，一個阿姨負責接單點餐。四個人完全沒有停過手上的忙活，畢竟一休息就沒法應付眼前源源不絕的排隊人龍。





不過要點餐前記得要先拿號碼牌，叫到你的號碼才過來點（但過10號就要重抽），我是星期日下午一點過來，抽完號碼牌到入手大概花了15分鐘不到其實比我預期的還快。

價格其實算便宜「6顆25元／9顆35元／13顆50元／27顆100元」，我小家子氣只買18顆。排我前面的好幾個都是100元、200顆在打包的，看起來相當平凡的炸食點心竟如此受歡迎！

【招牌菱角酥│9顆35元／2包】

來這攤拿到的幾乎都會是剛起鍋不久的，畢竟油炸速度都快趕不及買的速度了，所以都剛起鍋就被打包裝袋了，每顆菱角酥的大小都是差不多一口可以吃掉。







圓滾滾的模樣原本覺得外皮可能會很酥硬，但咬下感覺完全不硬相當酥香好吃，麵衣帶有厚度，裡面的菱角軟綿好吃微帶甜度，麵衣不乾也微甜香氣十足，我覺得還挺好吃的，油膩感不重，不過我對酥香麵衣的喜歡更多過內餡菱角本身！

菱角酥一味其實各傳統夜市應該多少都會有人在賣，但很少見能好吃到要排隊成這樣的，以豐原廟東的這攤來說，一賣這麼多年人氣不減自然有它好吃的道理（我自己是挺喜歡的）價位也不貴，只是還要排隊在夏天來說稍微辛苦了點，建議想買的話越早來人越少。

豐原廟東菱角酥

地址： 台中市豐原區中正路167巷1號

電話：None

營業時間：11：00～23：30

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