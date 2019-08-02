美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：這家燒肉店吃到飽的菜色真的超級吸引人啊！

文、圖／愛比妞

台南近期新開的燒肉店，裡面有最近很夯的水道蝦，胖比趕緊來嚐鮮！剛好之前就想試試水道蝦，一直還沒去，結果就出現Scream 尖叫精緻炭火燒肉，讓你燒肉、水道蝦一次滿足，還有鐵板燒、熟食、COLDSTONE冰淇淋，而且是吃到飽呦～

Scream 尖叫精緻炭火燒肉價位看這邊！

Scream 尖叫精緻炭火燒肉吃到飽收費方式：



成人699元＋10％

兒童399元＋10％（140cm以下）

免費（100cm以下）

用餐時間120分，最後30分鐘最後加點，其他請參考上圖。

台南燒肉吃到飽Scream尖叫精緻炭火燒肉，店址位於南紡購物中心對面，走進店內黑色系的裝潢，有一種夜店的感覺。配上店內輕快的音樂，很適合來聚餐吃飯，每個座位旁就是水道蝦，巨大的泰國蝦想吃自己拿！平日晚上前來幾乎是客滿狀態，還好我們有先訂位，目前訂位時間有2個時段，分別是17：30跟20：00。

來看看這生猛海鮮區，這邊有各式海鮮食材，海鮮控不要錯過啊～當天供應的有鮮蚵、蛤蜊、鳳螺、扇貝、淡菜......等，這些海鮮食材不定時會更換，以當天供應的為主！

巨大的泰國蝦看起來十分誘人！

這區是熟食區，每次供應的也都不一定，以現場供應的為主，當天有炒泰國蝦、炸物，泰國蝦一上菜馬上就被夾光了！

除了現場的流水蝦、熟食、生猛海鮮以外，其他肉類、鐵板燒、飲料，點餐請看菜單，選好後直接跟服務人員點餐即可！

哇哇哇！我們點的肉盤上桌了，而且還會慶煙，視覺上很厲害，雞肉、豬肉、牛肉都有，有肉有海鮮超過癮～

燒肉肉盤好澎派的感覺，這份是2種豬肉及2種牛肉，雙拼。烤完第一輪還可以再加點！

二牛二豬拼盤

牛五花油花多，口感彈軟。牛肋條有嚼勁，5－7分熟，有嚼勁剪小塊一點，口感韌性滿點，帶有油花香氣。豬肉梅花油花比較少，有醃過帶點微微甜味。塊狀紅豬大王是豬里肌，不會太油口感剛好，表面烤到焦黃色，六個面都要烤熟，有點吃起來意外不澀，還有彈性。

雞腿排很大塊耶！看起來很厲害，上面還有蔥花及白芝麻調味。

二豬＋雞肉拼盤

豬肉的部分跟上一盤是一樣的，多了雞腿肉及雞軟骨，雞腿肉很大塊耶！雞軟骨，烤到表面微微脆脆的，不能太大火會比較乾，口感脆脆ㄎㄠˊㄎㄠ，還有夾帶一些肉在上面。醬燒雞腿排有醃漬，雞腿正反面烤好後，會剪開再烤，雞肉口感軟嫩。

燒肉討客兄，這個菜名好好笑哦～就是燒肉跟它們都有關係，裡面有墨西哥餅皮、生菜、泡菜，都可以自行搭配燒肉，聽說也有人把泰國蝦夾進去，聽起來好像也咩賣。

包了生菜的燒肉多了清爽的口感，比較不膩口。配上店家獨特燒肉沾醬，有味噌醬跟甜蔥醬，甜蔥醬適合沾牛肉或海鮮都不錯。

墨西哥餅皮包肉及生菜，再佐上一點泡菜，有的餅皮Q韌及生菜的脆口。

這個店家介紹，老闆去泰國旅遊時，無意間看到這有趣味且適合台灣人的餐飲，馬上決定想引進台灣，雖然腳步較慢，但經過一段時間認真專研並改良，完美融合了泰國蝦與精緻燒肉，就是現在大家看到的Scream 尖叫精緻炭火燒肉。

超巨大的泰國蝦活跳跳的在座位旁邊，想吃自己夾，店家會附上大夾子比較夠力，夾取你要的泰國蝦，非常適合喜歡吃海鮮或蝦子的朋友，而且我發現尖叫燒肉的泰國蝦都很～大～隻！不定時的會補上新鮮的泰國蝦。

活跳跳的泰國蝦現撈後要馬上放入一旁的冰桶裡，記得蓋子要蓋上，不然我怕泰國蝦會烙跑，大約放置2、3分鐘後就可以下去火烤。

當天現撈泰國蝦一隻比一隻大，而且有吃到蝦頭有蛋的，機率還蠻高的耶！（還是我幸運？）好期待烤好後的泰國蝦，我看旁邊有人排滿整個烤盤，看起來超壯觀！真的很適合喜歡吃鮮蝦的朋友，來這裡就對了。

泰國蝦肥隻都好肥，又挺大隻，烤完後肥美肉質有彈性，好邪惡啊～蝦頭可以看一下有沒有蝦蛋，蝦子很新鮮，吃完一隻又一隻超滿足！

超巨大泰國蝦跟我的手掌一樣大！

來這裡真的會吃到痛風，一旁的生猛海鮮區當然也不能放過啊！烤盤上滿滿的海鮮。

烤蛤蜊這個我也喜歡，蛤蜊不用調味，肉質Q彈還有蛤蜊湯汁，風味鹹香。

牡蠣，咬下去還會有噴汁的感覺，可以烤整盤也好邪惡。烤不夠再去拿！就是要吃飽吃滿。

牛肉鐵板燒，肉彈軟醬汁調味鹹香，上面灑上蔥花搭配，好想配飯吃。

炸雞外面有一層醬汁，脆口鹹甜鹹甜的感覺，讓我想到韓式炸雞。雞肉、豬肉、牛肉三種肉，口味會不定時更換，所以你吃到的跟我不一定會是一樣的呦～

吃太多肉或海鮮，想來點食蔬也是有！有青椒、杏鮑菇、玉米筍、洋蔥、香菇....等，蔬菜都不用烤太久，不然很容易就烤焦了XD

橘子汽水

台灣茗品

海尼根鮮封啤酒 每杯加購價49元

喜歡美食配美酒的朋友，可以加購海尼根。※未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車。

Coldstone冰淇淋

哇賽！外面隨便賣一球就要破佰，這裡竟然是吃到飽，餐後一定要去吃個2、3球啊～

烤麻糬

這個要顧好，不然很容易也會烤焦，麻糬烤好後會有點澎澎的感覺，沾上一點香甜煉乳，當餐後甜點剛剛好。喜歡吃燒肉，喜歡吃海鮮的朋友，不要錯過啊！也很適合聚餐呢～

Scream 尖叫精緻炭火燒肉

電話： 0933597232

地址： 台南市東區中華東路一段209號

營業時間：17：00～22：00

開放訂位時間：17：30～20：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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