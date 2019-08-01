點評：愛吃辣的朋友還可以參加吃辣比賽！

文、圖／影子

初次聽到阿嬤大酒樓，以為是賣早期的酒家菜餐廳，原來這是一家新品牌的麵店。老闆過去是大王麻辣乾麵的忠實老顧客，吃了二十多年，認識了大王麻辣乾麵老師傅，於是老師傅便把經營多年的技術移轉給老闆，之後在台南開了第一家阿嬤大酒樓，最近才在高雄開分店。

大王麻辣乾麵是北部知名的店家，以辦吃辣比賽聞名，二十多年只成功五十幾位，可見那個辣度不是一般人可以輕鬆挑戰。為了傳承大王麻辣乾麵傳統，同樣的，台南和高雄也有相同比賽。

高雄店選擇在河堤住宅附近開店，由於這個店面前身是經營異國料理，內部格局和裝潢都沒有異動，在這樣的環境下，吃著中式麵食頗跳tone的。

目前還在試營運，提供的餐點分為麵食、炒手、湯品、小菜這幾類，聽說7月底正式開幕後，品項會更多。開幕前麵食打7折，開幕後麵食打8折，算一算也挺優惠的。

黑白郎君55元（左）、吉古拉50元（右）

店家推薦的麻辣雞絲太搶手，已經賣完，後來選了由鳥蛋和皮蛋組合的黑白郎君，以及基隆有名的吉古拉。

吉古拉是基隆特產，是由魚漿製成，外型長得很像竹輪，常有外地人搞不清楚以為竹輪就是吉古拉，很容易混淆。魚漿製的吉古拉有一點QQ的嚼勁口感，趁熱吃是最好吃的，有魚漿的味道，冷掉後會有魚腥味，所以一定要先吃。

黑白郎君是由鳥蛋和皮蛋，經過滷製入味，帶有淺淺的香辣滋味，吃起來並不會覺得很辣，很開胃！

甜不辣45元

基隆的甜不辣相當出名，店內吃到的就是來自基隆。

蓬鬆的口感和Q彈魚漿風味，上面有胡椒鹽提味，表皮炸到酥酥地，我個人很喜歡。

麵食有分肉燥麵、麻辣雞絲麵、榨菜肉絲麵，辣度也從不辣、輕輕辣、輕辣、中辣、重辣等級來分。不同辣度是使用不同辣椒製成，相當費工。

阿嬤肉燥麵／輕辣／大份100元（原價）試營運70元、開幕後80元

大份的實在好驚人，上面的肉燥給得大方，似乎看不出有任何辣度，經過攪拌後，那紅色辣油出現了。

肉燥有炒豆瓣，加了辣油後，輕辣對我來說就太辣了，不過老公很愛，麵條是使用拉麵那種寬厚度，很容易把醬料巴在麵上，吃起來紮實有嚼勁，這麼大一碗老公要吃完，很拼！

二十幾年老師傅的傳承味道，讓麵條更有滋味。

阿嬤榨菜肉絲麵85元（原價）試營運60元、開幕後68元

這裡面我們最喜歡榨菜肉絲麵口味，店家有特別挑過榨菜，在前置處理上，也很費心地保留脆度。

榨菜炒得夠鹹香，拌在麵裡，那股鹹味，剛好幫拉麵提味，要做到這樣的口味平衡，實在不易，給予不錯的評價。

鄭成功炒手輕辣65元／小份

店家的炒手是手工製作，顆顆飽滿有料，價位上會比較貴一些。

每一顆炒手大的像燒賣般，裡面滿滿鮮肉，鮮美滋味加上輕辣爽度，好吃無誤。

蒜香鮮味炒手60元／小份

這是不辣口味，不敢吃辣的朋友可以選擇。

淡淡蒜香伴著鮮肉滋味，同樣是美味。

銷魂餛飩湯50元

這裡的餛飩就是剛才的炒手，比外面麵攤吃到的小餛飩還要大顆許多，加上又是手工包製，才會反應在價格上，不過餛飩真材實料好吃，湯頭味道也不差，喜歡喝湯老公，有建議店家湯可以多給一些。

想挑戰「萬念俱灰超級無敵麻辣麵」比賽的朋友，這裡有比賽規則，三十分鐘內吃完，有獎金一千元，挑戰失敗者需支付一千元。

參加吃辣挑戰的朋友，得先簽下這份挑戰同意書。

餐廳外面的龍椅是給大家拍照用的。

老師傅二十多年的技術能夠延續，相信是大家的福氣，南部朋友不用跑到北部，在高雄就能品嚐到不同辣度的麵食，從小菜到麵食，有獨特的味道，南部喜歡吃辣或麵食的朋友，千萬別錯過，或者可以來挑戰吃辣比賽。

阿嬤大酒樓（高雄店）

地址： 高雄市左營區明華一路17、19號

電話： 07－5562013

營業時間：11：00～21：00

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