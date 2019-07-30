金葉名氣餅誠品信義店限定　3款水果特調氣泡飲8/1上市



▲熱帶夏威夷特調水果風味氣泡飲。（圖／金葉名氣餅提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

與金葉紅廚、金葉名氣餅同樣來自《金葉國際餐飲集團》的精品茶品牌「&CHA(和茶)」，扮演著搭配名氣餅與紅廚中菜料理的最佳配角，今年夏季以台灣人最愛的手搖飲為概念，首次推出以甜菊葉為基底的特調水果風味氣泡飲，推出3款水果特調氣泡飲，8月1日上市。

3款水果特調氣泡飲分別是熱帶夏威夷、玫瑰果園、甜菊蜜檸，於金葉名氣餅誠品信義店獨家販售，同時於8月1日～8月11日期間限定嚐鮮價只要50元（原價70~65元）。熱帶夏威夷以經典的綜合水果果露調和適當比例的乳酸，並裝入滿滿的奇異果、蘋果、番茄、鳳梨、水蜜桃、柳橙等共8款水果，再加上別於一般店家多使用薄荷葉。





▲玫瑰果園特調水果風味氣泡飲。



帶有些微自然粉嫩色澤的玫瑰果園，以玫瑰果露為主風味調飲，飄散的淡淡玫瑰清香帶來一日好心情，同時再加入奇異果、蘋果、番茄、鳳梨、水蜜桃、柳橙、檸檬、葡萄共8款水果，一次能吃到大量豐富的維生素C水果營養；甜菊蜜檸以台灣人最愛的經典茶飲蜂蜜混搭檸檬，藉由高品質的蜂蜜香甜與檸檬清香，再添入天然甜度的甜菊葉。





▲甜菊蜜檸特調水果風味氣泡飲。