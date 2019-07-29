七夕情人節也是想吃肉！台北市高檔牛排餐廳懶人包



▲老饕牛排是牛排教父鄧有癸的招牌。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃士原／台北報導

台灣人最愛吃牛排，除了五星飯店有高級牛排館之外，獨立餐廳教父牛排更是連兩年獲得米其林一星，再加近年也有來自美國的新品牌進入台灣，如莫爾頓牛排與史密斯華倫斯基牛排館等，讓台北市的頂級牛排館多了好多選擇，如果與另一半都喜歡吃牛排的話，七夕在牛排館來個浪漫晚餐也不錯，《ETtoday新聞雲》整理出大台北地區的高檔牛排館讓大家參考看看。



▲菲力老饕牛排。（圖／教父牛排提供)

教父牛排

教父級品質保證的教父牛排餐廳，形塑了現在國人熟悉的頂級牛排館樣貌，例如鑄鐵鍋呈盤、料理手法等牛排選擇有美國頂級老饕、肋眼、紐約客、菲力，以及乾式熟成紐約客。在澳洲牛肉部分則有和牛肋眼與市面少見的10+純種和牛紐約客，另有香烤豬排、澳洲羔羊排、美國龍蝦、每日鮮魚等主餐選擇，是肉食主義饕客一定要朝聖的餐廳之一。

教父牛排

地址：台北市中山區樂群三路58號

電話：02 8501 1838



▲SMITH＆WOLLENSKY乾式熟成帶骨紐約客。(圖／記者黃士原攝)

SMITH＆WOLLENSKY

在電影《穿著PRADA的惡魔》中米蘭達最愛的Smith & Wollensky，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，跨足亞洲市場的首家分店就開在微風南山47樓，Smith & Wollensky亞洲首店除了帶來了6款乾式熟成牛排、9款溼式熟成牛排之外，還有數款台灣才有的專屬菜單，而且餐廳沒有低消，也沒有強迫收取10%服務費。

Smith & Wollensky Taipei

地址：台北市松智路17號47樓(微風南山47樓)

服務專線：02-23455647

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▲超大份量、1.4公斤左右的美國頂級乾式帶骨肋眼牛排。（圖／黃士原攝）

MUCHOYAKI

信義區又有新牛排館開幕了！以教父牛排摘下台北米其林一星的鄧有癸，把歐洲現在流行的分享概念、板前料理與年輕化等特色融入新的牛排館MUCHOYAKI之中，而且還首創牛排三段乾式熟成三部曲，客人可以根據自己喜歡選擇不同的熟度。

鄧有癸也在MUCHOYAKI打造熟成室，並且依熟成天數不同分成「First Dry Aged , Semi Dry Aged , Super Dry Aged等牛排三段乾式熟成三部曲」，鄧有癸說，他不追求超高天數的熟成，最多天的Super Dry Aged約是20-28天，而First Dry Aged是7-10天，Semi Dry Aged約14-20天。鄧有癸說，不同的熟成天數所呈現的牛肉風味也不一樣，客人可以根據自己喜好來挑選天數。

MUCHOYAKI

地址：新光三越 台北信義新天地A9 (台北市信義區松壽路9號6樓)

訂位電話：(02)2729 0538



▲美國自然牛紐約客牛排(厚切)。（圖／黃士原攝）

綻1852

這家名為綻1852的新牛排館「台味」十足，餐廳裡的厚切牛排都會鋪上含有九層塔的乾炒香料，而前菜與湯品也都看得到台灣小吃元素，像是鼎邊挫、虱目魚丸等。鋪在厚切牛排上的那一層香料裡有台灣人最熟悉不過的九層塔，其他還有七里香、百里香、紅胡椒、辣椒、蒜片及珍珠洋蔥，而裝盛的盤子則是被加熱到高溫，於是這些香料及牛排放上去時滋滋作響，味道也四處飄散。另外，克拉克還會附上用鑄鐵鍋裝盛的三杯菇，又是一道台味十足的料理。

綻1852

地址：台北市中山區中山北路二段185號2樓

電話：02 2596 1852

A CUT牛排館

封館3個月、投資數千萬裝潢的A CUT牛排館在2017年12月重新開幕，而且A CUT牛排館還被日本神級漫畫家弘兼憲史盛讚：「這是他在台灣吃過最好吃的牛排館」，而且也把餐廳畫入漫畫中，長達8個版面，包括有A CUT牛肉、韃靼牛肉、祕密花園甜點、紅酒分享器等。

地址：台北國賓大飯店 台北市中山北路二段63號B1

電話：02-2571-0389



▲維多麗亞N°168 PRIME牛排館老饕牛排。（圖／維多麗亞提供）

N°168 PRIME

位在大直維多麗亞酒店內的N°168 PRIME牛排館，主要提供美國和澳洲的經典牛排，如美國精選老饕牛排、美國頂級肋眼牛排、美國蒙大拿乾式熟成肋眼牛排、澳洲經選榖飼300天老饕牛排、澳洲9+和牛…等，最便宜的美國頂級紐約客牛排午間套餐1080元就能吃到。

N°168 PRIME

地址：台北市中山區敬業四路168號

電話：02 6602 5678



▲主菜─F1刺蔥。(圖／記者黃士原攝)

N°168 PRIME敦化店

「要讓N°168 PRIME 牛排館不只是一家牛排館！」這是N°168 PRIME 牛排館敦化店新任主廚歐俊辰(Cage Ou)到任後的第一個想法。除了主菜增加了牛排以外的餐點外，歐俊辰還將他的法式料理手法、創意與任性及大人感的孩子氣融入餐點之中，讓大家可以吃到更精緻的餐點。歐俊辰想讓牛排不單純是牛排，歐俊辰結合法式的優雅韻味，嚴選F1和牛，肉質柔嫩、口感細緻，搭配少見的台灣食材─刺蔥，為此道料理增添獨特風味。

N°168 PRIME敦化店

地址：台北市大安區敦化南路一段246號

電話：02 6617 6168



▲乾式熟成牛排口感更佳。（圖／台北花園大酒店提供）

PRIME ONE牛排館

台北花園大酒店的PRIME ONE牛排館特地打造每坪要價百萬元的乾式熟成室，主打乾式熟成的PRIME ONE把整塊U.S. Prime等級放在熟成室，溫度控制在2度C，而溼度則是保持在70%來進行熟成，熟成後的肋眼牛排味道更濃郁，吃起來口感更為軟嫩。

地址：台北市中華路二段1號

電話：(02)2314-6611分機3368



▲台北君悅酒店-美味九宮格-寶艾西餐廳-經典羅西尼牛排。（圖／台北君悅酒店提供)

寶艾西餐廳

座落於台北君悅二樓的寶艾西餐廳，以幽靜雅致的用餐環境及精緻的歐陸式西餐美饌著，而且位於噴泉一旁獨立空間的求婚桌，因其高達百分之百的求婚成功率，讓寶艾因此而出名。最近君悅酒店推出「美味九宮格-蒐羅九大主廚名菜之旅」，寶艾推出的是有19世紀的經典美味之稱的「羅西尼牛排」，先將白麵包煎至香脆鋪於底層，淋以奶油煎上色的菲力牛排與肥腴香滑的鴨肝堆疊，搭配黑松露醬汁香氣撲鼻。

地址：台北市信義區松壽路2號

電話：02 2720 1200 分機3255

西華飯店義大利餐廳TOSCANA

地址：台北市松山區民生東路三段111號

電話：02-2718-1188轉TOSCANA義大利餐廳

Top Cap Steakhouse

地址：台北市信義區松高路19號5樓(新光三越A4館)

電話：02-2345-9922

Lawry's 勞瑞斯

地址：台北市信義區松仁路105號B1樓

電話：02-2729-8555

華泰飯店驢子餐廳

地址：台北市中山區林森北路369號

電話：02-2581-8111

賦樂旅居TK Seafood & Steak

地址：台北市大安區大安路一段56號

電話：0903-393-008

歐華飯店地中海牛排館

地址：台北市林森北路646號

電話：02-2585-3258



ROBIN'S 牛排屋

地址：台北市中山區中山北路2段39巷3號2樓

電話：02 2521 5000#3930



台北莫爾頓牛排館

地址：台北市忠孝東路5段68號(微風信義45樓)

電話：02-2723-7000



