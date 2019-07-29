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打折或免費吃！嚕嚕米主題餐廳「生日、身分證對對碰」享優惠

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▲▼嚕嚕米主題餐廳。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）

▲在嚕嚕米主題餐廳可以和嚕嚕米一家同桌用餐。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

日本的Moomin Café嚕嚕米主題餐廳來台2週年，為慶祝8月9日「世界嚕嚕米日」，整個8月都有「Happy Moomin 8」活動，只要生日或身份證字號裡有8就能享折扣，有機會以8折、6折或是免費吃到店裡的指定餐點。

▲▼嚕嚕米主題餐廳。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）

▲Moomin House鬆餅是店裡的超人氣的餐點。

嚕嚕米主題餐廳的一大特色就是可以和嚕嚕米一家同桌用餐，嚕嚕米、可兒、阿金、小不點等10位成員會在用餐期間「跑場」招呼客人，還有機會遇到嚕嚕米出場和粉絲玩遊戲，不管是不是粉絲都覺得超療癒。

全球嚕嚕米日是嚕嚕米歡樂谷中的大事， Moomin Café為了回饋粉絲，特別推出「Happy Moomin 8」系列活動， 8/1到8/31只要生日或身分證字號有數字8就享指定餐點折扣優惠，同行粉絲加總有3個8享指定餐點8折，6個8享6折，單人身分證字號有8個8則免費招待。

▲▼嚕嚕米主題餐廳。（圖／嚕嚕米主題餐廳提供）

▲粉絲有機會免費享用嚕嚕米日式炸雞咖哩。

指定餐點包括超人氣的Moomin House鬆餅、嚕嚕米日式炸雞咖哩、溜溜們蔬菜沙拉、金黃脆薯、巧克力聖代、造型剪影飲品等。其中，生日數字的計算更是包含年份，不論西元1980世代或是民國80年代，均可擇一使用。

當週週末8/10、8/11兩天限量販售日本進口嚕嚕米日慶祝福袋，內容物涵蓋生活用品、廚房雜貨、實用小物、療癒小物、餐具等，其中還不乏有田燒、今治毛巾等精緻高單價商品，是嚕嚕米粉絲收藏週邊的好機會。

Moomin Café嚕嚕米主題餐廳
地址：台北市大安區大安路一段81號 豪麗大飯店1F
電話：02-8772-8771

關鍵字： 台北市美食 嚕嚕米主題餐廳 美食地圖 Moomin Café

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