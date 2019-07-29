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「飛鳥溜索、樹屋溜滑梯」免費玩！南港公園成放電新基地

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▲南港公園改造。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲南港公園改造後，於日前完工開放。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

又多一座挑戰性非常高的遊戲場！台北市南港公園內原本分開的2區兒童遊戲場現在合而為一，改造成孩子們的冒險森林，已於7月26日完工開放。5大遊戲區包含特色溜滑梯、溜索、天網、沙坑、旋轉攀爬架、鞦韆、跳樁等，能攀爬、彈跳，並挑戰創意、連續性及速度感，成為小朋友放電新基地。

南港公園佔地15公頃，位於南港區東新街和成福路交接口，遊戲場內分為5大區，最大亮點的「飛鳥溜索」有坐式與站式兩種，相當刺激；另一處「樹屋溜滑梯」只能靠「爬繩索」上去，木屑鋪面的遊戲區上還有鞦韆、磨石子溜滑梯等，設備十分多元。

▲南港公園改造。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲另一處「樹屋溜滑梯」只能靠「爬繩索」上去。

北市公園處表示，為了貼近在地居民與孩子們的想法，在規劃這座兒童遊戲場的階段時，特別舉辦了「挖掘記憶石頭」小小守護精靈彩繪工作坊，邀請小朋友們發揮想像力，將對遊戲場的想法彩繪在石頭上，更於活動結束後，將彩繪石頭散落於遊戲場的角落，象徵孩子參與守護遊戲場的歷程。

▲南港公園改造。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲翻轉後的南港公園兒童遊戲場，配合自然環境、地形景觀，加入孩童的創意想像，並融合飛鳥、攀爬的松鼠、徐行的甲蟲及鑽洞的地鼠等多元意象。

翻轉後的南港公園兒童遊戲場，配合自然環境、地形景觀，加入孩童的創意想像，並融合飛鳥、攀爬的松鼠、徐行的甲蟲及鑽洞的地鼠等多元意象，搭配適齡的遊戲空間，其中「天網遊戲場」底下有半遮蔭沙坑可遮蔭！公園處更設計了木棧緩坡道，讓孩子遊戲時可以從制高點享受整個森林環境的歡樂氛圍。

南港公園
地址：台北市南港區東新街與成福路交接口處，鄰近捷運後山埤站，附近有南港公園平面收費停車場。

關鍵字： 台北市旅遊 南港區旅遊 親子旅遊 飛鳥溜索 樹屋溜滑梯 公園

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