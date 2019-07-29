最狂麻辣鍋！馬辣推雞胇無限量供應　還有草蝦吃到飽



▲馬辣史上最狂麻辣雞胇鍋。（圖／馬辣提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

馬辣國際餐飲集團旗下「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」為求吃到飽霸主封號穩固，除了先前推出限定「玉井愛文芒果、甜點」無限量供應之外，趁著本次父親節豪氣推出麻辣雞胇鍋，雞胇無限量供應，以及野生草蝦吃到飽，通通無需加價就能免費升級。





▲雞胇入鍋煮後吸附滿滿湯汁，口感鮮嫩滑口。

馬辣國際餐飲集團表示，東方傳統飲食文化流傳著「以形補形」的思維，富含高蛋白質的雞胇就是其中之一，自古就有不少人視為男性滋補聖品，但價格始終高居不下，多數在進補時節才較常出現。這次趁著本次父親節，推出「雞胇」無限量供應，特選巨尺寸新鮮雞胇，顆顆肥碩飽滿，入鍋煮後吸附滿滿湯汁，口感鮮嫩滑口，喜歡雞胇的粉絲，絕對不能錯過。





▲馬辣愛文芒果活動加碼延長。

而上一回在盛夏推出的「愛文芒果」吃到飽，因應好評，活動加碼延長，繼續供應給辣粉新鮮香甜的玉井芒果。





▲挑戰「棒式」成功 就可99元吃三層麻辣鍋。（圖／紅九九個人鴛鴦鍋提供)

另外，是紅九九個人鴛鴦鍋推出「棒式/深蹲運動99秒挑戰賽」，在指定日期到市府店與延吉店挑戰成功，即可99元吃到三層麻辣鍋套餐1份，再加碼鍋底鴨血與豆腐吃到飽。

紅九九個人鴛鴦鍋沈老闆表示，本次主推的棒式運動可以培養肌力，增加運動成效，大家可以在家裡多多練習。紅九九也想藉由此活動傳答對食材與湯頭的堅持，湯頭熬煮使用天然食材，不加任何化學高湯粉，讓大家吃的安心又健康。