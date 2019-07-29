不用魔法也能騎掃帚飛上20米高！十鼓全新設施當一日小魔女

▲十鼓全新設施飛天宅急便。（圖／擷取至十鼓文創園區影片）



記者陳涵茵／綜合報導

還記得魔女宅急便琪琪騎上掃帚在天空飛翔的英姿嗎？想像小魔女一樣飛上天可不是夢，繼糖蜜蜘蛛人後，十鼓再次推出新設施「飛天宅急便」，讓遊客飛上20米高感受魔法般的刺激體驗。

▲不用魔法也能騎著掃帚飛上天。



《魔女宅急便》是吉卜力工作室推出的經典動畫電影之一，小魔女琪琪帶著小黑貓騎著掃帚飛上天際，奇幻的場景是許多人的童年美好記憶。如今全新設施「飛天宅急便」在7月27日正式試營運，十鼓文創用創意施了魔法，讓遊客也能感受飛天掃帚的神奇魅力。

▲COS魔女宅急便琪琪。



位於台南的十鼓文創近幾年不斷發想引進新設施，22米高糖晶落體、33米高的盪鞦韆等都是熱門設施，今年五月推出「糖蜜蜘蛛人」，讓遊客能從糖蜜罐外部樓梯攀上罐頂助跑後跳躍，體驗如同蜘蛛人般自在跳耀的快感，圓了許多小男孩心中的英雄夢，更在今年7月推出新設施「飛天宅急便」，讓小女孩也飛上天。

▲22米高全新設施。



園區車路墘糖廠內共有三座糖蜜罐，高達四層樓，飛天宅急便設施高約20米，遊客能乘著掃帚，飛越十鼓文創園區從高處眺望糖蜜罐景觀，即日起開放試營運，只要身高130公分以上、185公分以下；體重30公斤以上、110公斤以下就能體驗。

地址：台南市仁德區文華路二段326號

營業時間：每週一 13：10～16：50；每週二至週日13：10～16:50、18：10～20:50

費用：入園門票加購100元