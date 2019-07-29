ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

不用魔法也能騎掃帚飛上20米高！十鼓全新設施當一日小魔女

ETtoday旅遊雲

▲十鼓文創飛天宅急便。（圖／擷取至十鼓文創園區影片）

▲十鼓全新設施飛天宅急便。（圖／擷取至十鼓文創園區影片）

記者陳涵茵／綜合報導

還記得魔女宅急便琪琪騎上掃帚在天空飛翔的英姿嗎？想像小魔女一樣飛上天可不是夢，繼糖蜜蜘蛛人後，十鼓再次推出新設施「飛天宅急便」，讓遊客飛上20米高感受魔法般的刺激體驗。

▲十鼓文創飛天宅急便。（圖／擷取至十鼓文創園區影片）

▲不用魔法也能騎著掃帚飛上天。

《魔女宅急便》是吉卜力工作室推出的經典動畫電影之一，小魔女琪琪帶著小黑貓騎著掃帚飛上天際，奇幻的場景是許多人的童年美好記憶。如今全新設施「飛天宅急便」在7月27日正式試營運，十鼓文創用創意施了魔法，讓遊客也能感受飛天掃帚的神奇魅力。

▲十鼓文創飛天宅急便。（圖／擷取至十鼓文創園區影片）

▲COS魔女宅急便琪琪。

位於台南的十鼓文創近幾年不斷發想引進新設施，22米高糖晶落體、33米高的盪鞦韆等都是熱門設施，今年五月推出「糖蜜蜘蛛人」，讓遊客能從糖蜜罐外部樓梯攀上罐頂助跑後跳躍，體驗如同蜘蛛人般自在跳耀的快感，圓了許多小男孩心中的英雄夢，更在今年7月推出新設施「飛天宅急便」，讓小女孩也飛上天。

▲十鼓文創飛天宅急便。（圖／擷取至十鼓文創園區影片）

▲22米高全新設施。

園區車路墘糖廠內共有三座糖蜜罐，高達四層樓，飛天宅急便設施高約20米，遊客能乘著掃帚，飛越十鼓文創園區從高處眺望糖蜜罐景觀，即日起開放試營運，只要身高130公分以上、185公分以下；體重30公斤以上、110公斤以下就能體驗。

地址：台南市仁德區文華路二段326號
營業時間：每週一 13：10～16：50；每週二至週日13：10～16:50、18：10～20:50
費用：入園門票加購100元

關鍵字： 台南旅遊 十鼓文創 飛天宅急便

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃到痛風！超浮誇海鮮套餐

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

宜蘭5間擁有百萬夜景的景觀餐廳

在地人激推！桃園洪記涼麵清爽開胃

台南純白色老宅民宿！還有浴缸可以泡澡

親子必知「新北兒藝節」8/2起免費玩

GODIVA經典冰可可7/31小七開賣

萬華文青早餐主打4.5公分厚吐司

高雄超狂宵夜必吃煉乳炸銀絲卷！

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

最狂麻辣鍋　雞胇無限量供應

木頭男友快看！七夕出遊5大推薦

生日身分證有8！餐點打折或免費吃

南港公園新開！「飛鳥溜索」免費玩

離境澳門8/5起「關櫃時間」改了

咖啡拿鐵中槍！這些飲料＋牛奶＝鈣流失

十鼓20米高全新設施飛天宅急便

星空下泡澡看電影！免費玩特務解謎

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366