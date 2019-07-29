木頭男友快看！海上煙火、高空鞦韆看夕陽　七夕出遊5大精選地

▲大稻埕情人節煙火秀。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）



記者陳涵茵／綜合報導

七夕情人節腳步即將近了，不知道要送什麼禮物就安排一趟小旅行帶女友出門玩吧！《Ettoday新聞雲》精選了今年夏天期間限定5大景點，夢幻海上煙火、刺激高空鞦韆、網美打卡聖地不同風格的旅遊地，讓木頭系男友也能輕鬆替女友安排最適合的遊程。

1.網美系女友最愛「女子力星球展2.0」

日期：即日起至8月31日

時間：10:00-18:00

地點：台南市中西區民族路二段57巷1號2樓

▲女子力星球展2.0 。（圖／IG＠girlspower520授權提供。）



若女友喜歡拍美照就安排一趟台南小旅行，，位於台中的「女子力星球展2.0」裡頭共有超過10種拍照背景，卡哇伊日系風、韓系歐膩風各種夢幻棚拍背景，最棒的是一張門票能無限次進出，美照拍到滿意為止，冷氣房裡也不怕流汗妝花，期間限定只展出至8月底。

▲女子力星球展只展出至8月底。（圖／IG＠girlspower520授權提供。）



2.夏季浪漫煙火！雙北2大高空煙火秀

▲淡水漁人碼頭海上煙火。（圖／福容大飯店提供）



今夏最浪漫的七夕打卡點就在大稻程與淡水漁人碼頭，台北大稻埕2019大稻埕情人節將在8月3、4日登場，於淡水河3至5號水門間水域施放，長達480秒的煙火秀點亮夜空。而淡水漁人碼頭海上煙火將於8月4日登場，以大型高空煙火為主，配合七夕情人節，選用各式顏色鮮豔繽紛的花朵類煙火為主要設計內容，煙火總長5分20秒雙關「我愛你」，看了一定幸福。

3.熊大粉絲必朝聖！療癒雪白熊大就在高雄

統一夢時代購物中心

地址：高雄市前鎮區中華五路789號

如果女友是熊大粉絲絕對要帶她去朝聖「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」，LINE FRIENDS來到高雄最終站，全球唯一3.5米高雪白熊大、兔兔極地冰雪屋、熊美佐岸咖啡館、饅頭人郵局等造景通通免費拍，光看就很消暑療癒，期間限定展出至至9月1日，還能買下全球限定的禮物珍藏。

4.和運動系女友揮灑汗水、挑戰心臟

十鼓仁糖文創園區

地址： 717台南市仁德區文華路二段326號



若女友喜歡曬太陽喜歡戶外運動，台南十鼓文創園區絕對是約會出遊的好地方，十鼓文創園區共有多達20幾項室內外運動設施，滑索、攀岩、射擊通通有，全新設施「飛天宅急便」也在7月27日熱騰騰試營運。此外，情人造訪絕不能錯過「天堂上的鞦韆」，在高空中盪鞦韆眺望夢幻夕陽與夜景，浪漫中帶點刺激絕對能為感情大大增溫。

▲十鼓文創園區「天堂上的鞦韆」。（圖／十鼓仁糖文創園區提供）



5.期間限定天使花毯！森林系女友必訪

▲花蓮六十石山金針花季即將登場。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

如果女友喜歡大自然、喜歡花海，就帶她去朝聖夢幻的天使花毯吧！花蓮的六十石山與赤科山金針花季將從8月3日至9月15日登場，金色花毯鋪滿山頭，預計8月中會進入最美賞花時刻，整片金黃花海美景超療癒。