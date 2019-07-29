

▲37家金車伯朗咖啡館轉型現代餐酒館，首波這8家門市先升級。(圖／金車提供，以下同)● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



記者黃士原／台北報導

因應現代消費者生活模式與外食習慣的轉變，金車伯朗咖啡館8月1日起將陸續升級全台門市菜單，供應各式新鮮食材現煮烹調的餐點，同時將其中37家伯朗咖啡館轉型為現代餐酒館，引入柏克金鮮釀啤酒、紅白酒、多款調酒與威士忌等豐富酒單，讓現煮咖啡、現烹餐食與美酒都能在伯朗咖啡館中一次滿足，時時刻刻輕鬆享受生活。

伯朗咖啡館37家門市於8月1日起陸續轉型為現代餐酒館型態，首波升級門市包含南京店、松江店、承德店、科大店、八德店、中山一店、礁溪店、桃園中山店，8月1日~8月3日上述八家門市天天中午免費招待20份「半熟蛋奶油培根義大利麵午間套餐」，總計超過2,000份義大利麵套餐免費招待。此外，8月1日~8月10日晚餐時段更能以90元的經典套餐價升級豪華套餐，飲品可再免費升級柏克金啤酒。其餘門市亦將陸續升級，新上市期間同樣舉辦義大利麵午間套餐免費招待活動。





▲花生醬起牛總匯三明治。



轉型為現代餐酒館的伯朗咖啡館提供在地鮮釀的柏克金黃金拉格啤酒、柏克金德式小麥啤酒，以及噶瑪蘭威士忌、紅酒、白酒和多款調酒，如：將錫蘭紅茶融合濃醇噶瑪蘭香甜奶酒的「錫蘭紅茶奶酒」、以備受國際肯定的噶瑪蘭威士忌與氣泡水完美比例調和的「噶瑪蘭威士忌蘇打」等，一次享受咖啡與美酒、美食。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲伯朗咖啡館餐點全面升級，全新推出多道現點現做餐食，並新增多款酒品選擇，讓現煮咖啡、現烹餐食與美酒能夠一次滿足。



升級菜單後的伯朗咖啡館有多種選擇新早餐可選，有全麥漢堡搭配爽脆生菜與雞蛋，再夾上酥嫩雞腿排和胡麻醬汁的「胡麻雞腿堡」，經典早餐必備的營養均衡「花生醬起牛總匯三明治」等等，搭配清爽優格、美式脆薯與現煮咖啡，讓上班族能以130~150元的平實價格，替一天注入滿滿活力。





▲伯朗咖啡館現做超值餐點，從早餐、早午餐、下午茶到午晚餐，讓消費者以平實的價格體驗超值的享受。



午、晚餐供應多款不同類型的現做主餐，有以橄欖油與墨魚囊拌炒的新鮮「透抽墨魚義大利麵」、義式經典肉醬加入溫泉蛋的「半熟蛋肉醬義大利麵」、嚴選美國板腱牛排煎烤佐以風味鹽與時蔬的「嫩煎板腱牛排」、加入柏克金德式小麥啤酒拌炒的「Buckskin 啤酒蛤蜊義大利麵」等等。





▲晚餐-Buckskin啤酒嫩煎去骨雞腿排。