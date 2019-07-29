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召喚酪梨控！澳洲酪梨小屋僅開放2晚入住　房間滿滿酪梨超療癒

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▲酪梨小屋。（圖／Booking.com提供）

▲期間限定的酪梨小屋。（圖／Booking.com提供）

記者陳涵茵／綜合報導

近年來全球掀起一股酪梨潮流，不僅超市熱賣、充斥IG美食照，就連生活小物也紛紛印上酪梨圖案，營養價值高還很療癒，線上訂房網站Booking更搭上潮流推出「酪梨小屋」，房屋外觀就是一顆切半酪梨，成了另類打卡熱點，酪梨控絕對會拍到手軟。

▲酪梨小屋。（圖／Booking.com提供）

▲酪梨小屋就位在雪梨環形碼頭坎貝爾灣觀景台。

Booking在澳洲雪梨打造全球首間酪梨小屋，有趣可愛的外型吸引眾人目光，這間酪梨造型露營小屋位於雪梨環形碼頭坎貝爾灣觀景台，小屋外觀看起來就是半顆酪梨，裡面則有各種酪梨主題的裝飾與家具，內部設計以綠、白為主色調，可愛無比。此外，住客入住時還會收到一份裝滿各式酪梨美食與主題小物的專屬餐籃。

▲酪梨小屋。（圖／Booking.com提供）

▲房間內滿滿都是酪梨。

酪梨小屋僅開放兩個晚上預訂，幸運的住客將住在巨大的酪梨裡，日夜坐擁雪梨港灣大橋和雪梨歌劇院美景，將在7月31日是酪梨節與8月1日開放入住。

開放預訂時間：7月29日上午7點（台灣時間），可預訂的入住日期分別為7月31日及8月1日。
地址：4 Circular Quay West, The Rocks New South Wales, 雪梨中央商業區,雪梨, 澳洲
價格：100澳幣一晚（含商品與服務稅）

關鍵字： 非洲＠大洋洲 澳洲旅遊 酪梨 booking

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