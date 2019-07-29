ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

金山「粉嫩蓮花海」盛放！中角灣衝浪勝地預計10月完工

ETtoday旅遊雲

▲金山清水農地牡丹蓮花海。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲金山清水農地牡丹蓮花海現正盛開。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

「溫泉、老街」是金山給人的第一印象，除了這些以外，金山此時正值「牡丹蓮花季」，整片花海讓民眾免費美拍，之後再順遊中角灣、水尾漁港、神秘海岸、燭台雙嶼等地，安排整天行程一點也不傷腦筋。

清水農地壯麗的牡丹蓮現正盛開中，花形較為碩大，花瓣以重瓣形式環繞花心，形成繁複而華麗之花朵，粉紅、桃紅、粉白花牡丹蓮齊聚，層層疊疊營造出夏季風情，十分美麗。

▲金山清水農地牡丹蓮花海。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲清水農地壯麗的牡丹蓮現正盛開中，花形較為碩大。

不只拍拍美照，說到這座蓮花田，還連結大地和生物的友善關係，2014年，一隻來自西伯利亞的白鶴飛到農地並在此常駐達500多天，更激起許多農民從慣行農法轉為友善耕作，營造一個適合各種生物生存的好環境，在金山這塊土地，更看見溫暖人情味。

▲金山清水農地牡丹蓮花海。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲金山位於北海岸，欣賞海景也是不能錯過的重頭戲。

此外，金山位於北海岸，欣賞海景也是不能錯過的重頭戲。新北市政府綠美化環境景觀處建議，若是喜歡衝浪或玩水，可以到中角灣一遊，這裡的砂質細膩，海灘長，北海岸及觀音山國家風景區處長張振乾表示，未來中角灣將打造成「國際衝浪基地」，目前工程已發包，預計10月完工。

▲中角灣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中角灣灣口內凹的沙岸地形，四季北風吹入，帶來一波波的超高浪花，使「中角灣」成北台灣絕佳衝浪點，未來中角灣將打造成「國際衝浪基地」，預計10月完工。（圖／記者彭懷玉攝）

若想欣賞海濱地形，則可從水尾漁港出發，踏著海濱亂石朝「神秘海岸」前進，歷經千萬年塑造出的亂石地形，讓這趟海濱健行起起伏伏，考驗著遊客的腳程，但一路上欣賞到的山海美景，絕對大嘆值得，走到盡頭可見到知名的燭台雙嶼。

▲金山清水農地牡丹蓮花海。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲「神秘海岸」走到盡頭可見到知名的燭台雙嶼。

最後，別忘了到金山老街覓食，品嚐有名的鴨肉料理，還有老街上的冰店，品嚐以在地特產甘藷入味的焦糖地瓜冰淇淋，一口下肚，大消暑氣。

▲金山清水農地牡丹蓮花海。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

▲金山老街上的冰店很有名氣，多數招牌就屬以在地特產甘藷入味的焦糖地瓜冰淇淋。

關鍵字： 新北市旅遊 金山區旅遊 粉嫩蓮花海 賞花旅遊 花海旅遊 中角灣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

吃到痛風！超浮誇海鮮套餐

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

宜蘭5間擁有百萬夜景的景觀餐廳

在地人激推！桃園洪記涼麵清爽開胃

台南純白色老宅民宿！還有浴缸可以泡澡

親子必知「新北兒藝節」8/2起免費玩

萬華文青早餐主打4.5公分厚吐司

GODIVA經典冰可可7/31小七開賣

高雄超狂宵夜必吃煉乳炸銀絲卷！

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

咖啡拿鐵中槍！這些飲料＋牛奶＝鈣流失

十鼓20米高全新設施飛天宅急便

星空下泡澡看電影！免費玩特務解謎

召喚酪梨控！酪梨小屋開放入住

金車伯朗咖啡館轉型現代餐酒館

金山一日遊！「粉嫩蓮花海」開滿

高雄隱藏版麵館必吃鮮甜高麗菜水餃

意外爆紅！3處「波浪路、S彎道」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366