金山「粉嫩蓮花海」盛放！中角灣衝浪勝地預計10月完工

▲金山清水農地牡丹蓮花海現正盛開。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

「溫泉、老街」是金山給人的第一印象，除了這些以外，金山此時正值「牡丹蓮花季」，整片花海讓民眾免費美拍，之後再順遊中角灣、水尾漁港、神秘海岸、燭台雙嶼等地，安排整天行程一點也不傷腦筋。

清水農地壯麗的牡丹蓮現正盛開中，花形較為碩大，花瓣以重瓣形式環繞花心，形成繁複而華麗之花朵，粉紅、桃紅、粉白花牡丹蓮齊聚，層層疊疊營造出夏季風情，十分美麗。

▲清水農地壯麗的牡丹蓮現正盛開中，花形較為碩大。

不只拍拍美照，說到這座蓮花田，還連結大地和生物的友善關係，2014年，一隻來自西伯利亞的白鶴飛到農地並在此常駐達500多天，更激起許多農民從慣行農法轉為友善耕作，營造一個適合各種生物生存的好環境，在金山這塊土地，更看見溫暖人情味。

▲金山位於北海岸，欣賞海景也是不能錯過的重頭戲。

此外，金山位於北海岸，欣賞海景也是不能錯過的重頭戲。新北市政府綠美化環境景觀處建議，若是喜歡衝浪或玩水，可以到中角灣一遊，這裡的砂質細膩，海灘長，北海岸及觀音山國家風景區處長張振乾表示，未來中角灣將打造成「國際衝浪基地」，目前工程已發包，預計10月完工。

▲中角灣灣口內凹的沙岸地形，四季北風吹入，帶來一波波的超高浪花，使「中角灣」成北台灣絕佳衝浪點，未來中角灣將打造成「國際衝浪基地」，預計10月完工。（圖／記者彭懷玉攝）

若想欣賞海濱地形，則可從水尾漁港出發，踏著海濱亂石朝「神秘海岸」前進，歷經千萬年塑造出的亂石地形，讓這趟海濱健行起起伏伏，考驗著遊客的腳程，但一路上欣賞到的山海美景，絕對大嘆值得，走到盡頭可見到知名的燭台雙嶼。

▲「神秘海岸」走到盡頭可見到知名的燭台雙嶼。

最後，別忘了到金山老街覓食，品嚐有名的鴨肉料理，還有老街上的冰店，品嚐以在地特產甘藷入味的焦糖地瓜冰淇淋，一口下肚，大消暑氣。

▲金山老街上的冰店很有名氣，多數招牌就屬以在地特產甘藷入味的焦糖地瓜冰淇淋。