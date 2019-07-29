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崎嶇不平竟意外爆紅！全台3處「波浪路、S彎道」攝影必拍

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▲大慶大城。（圖／網友airbox119提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲基隆大慶大城社區。（圖／網友airbox119提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

美國舊金山因為一條「九曲花街 Lombard Street」成必拍打卡點，而在台灣，也被網友搜出一處處「波浪路」、「S彎道」，以特定角度取景和長鏡頭拍攝，形成無限延伸和顛簸的視覺效果，成為近期特殊拍攝熱點。

▲基隆大慶大城。（圖／airbox119提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲最近爆紅的基隆「波浪路」接棒成社群新寵兒。（圖／網友airbox119提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 基隆大慶大城
基隆不只能拍出「郵輪在路上」的借位照，最近爆紅的「波浪路」接棒成社群新寵兒，位於基隆中和路168巷的大慶大城社區，但只要汽機車一路過，即會出現波浪起伏的獨特景象，如同汽車在海浪中行駛，十分有趣。

雖只是一般的斜坡路，但攝影師利用大砲拍攝，利用景深壓縮而形成的效果，讓原本只是斜坡的路段變得趣味。攝影朋友建議，若想拍出明顯的波浪景象，可使用300mm以上的長鏡頭，長焦選250端以上，在夜晚更可拍出車軌，呈現別於白天的另一番風貌。

基隆大慶大城
地址：基隆中和路168巷

▲台中潭雅神綠園道。（圖／IG@chenfu_su提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲其中S彎道和波浪道也成為另類風景，無限延伸感超特別。（圖／IG@chenfu_su提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 潭雅神綠園道
神岡線鐵路改建成的自行車專用道，全長14公里，以潭子區中山路為起點，經大雅區、神岡等區，最後抵達終點站清泉崗，相當適合親子戶外休閒騎乘，沿線有不同植栽展現四季風情，其中S彎道和波浪道也成為另類風景，無限延伸感超特別。

潭雅神綠園道兩處景觀分別是位在4K+900處的「S彎道」；另一處「波浪道」則從5K+100處開始，值得前來朝聖。

▲台中潭雅神綠園道。（圖／IG@chenfu_su提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲另一處「波浪道」則從5K+100處開始，值得前來朝聖。（圖／IG@chenfu_su提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

潭雅神綠園道
地址：台中市潭子區中山路三段1-2號（潭雅神綠園道起點旅遊服務中心）

絕美夜景！台中「藍色公路」空拍照串成藍寶石金項鍊

▲起伏的街道與街燈相互輝映，成了「藍色公路」最浪漫的標誌。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供）

3.大肚藍色公路
連接大肚與龍井的藍色公路是台中人都知道的私藏景點，每當太陽西下、街燈亮起，藍色公路從空中往下眺望就像一條寶石項鍊，起伏的街道與街燈相互輝映，成了「藍色公路」最浪漫的標誌。

藍色公路
地址：台中市大肚區華南路

關鍵字： 波浪路 台灣特色 S彎道 基隆波浪路 潭雅神綠園道 大肚藍色公路

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