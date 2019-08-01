點評：看起來好好吃哦～





文、圖／周花花

《義聚東劉家水餃》是永和人推薦的在地美食，已深耕超過20年，主打手工水餃、炸醬麵、炒碼麵、三鮮湯麵、山東燒雞等菜色，全是大份量供應，對照價格擁有極高cp值。用餐時段一定要排隊的人氣店家，我吃過以後還蠻喜歡的，《義聚東劉家水餃》確實是值得推薦的頂溪站附近美食！

義聚東劉家水餃

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：捷運頂溪站美食餐廳推薦，大份量手工水餃、韓式炸醬麵

店面位在永和中興路上、靠近竹林路，從捷運頂溪站出口出來，約步行5分鐘可抵達，附近美食還有《北蘭阿姨商行》。平日晚上7點半後前往，店裡店外依舊排了滿滿人潮，約等了20分鐘才順利入座；《義聚東劉家水餃》無論要內用還是外帶，均需入內與服務人員登記。





《義聚東劉家水餃》曾被眾多報章雜誌媒體報導過，已開業超過20年，是永和老字號小吃餐廳，更是許多人從小吃到大的美食。





《義聚東劉家水餃》菜單如下

水餃、冷盤、湯類、熱炒、麵類、飯類等，範圍含括山東麵點與韓式料理，價格落在100元-280元間，看似沒有太平價，但餐點份量十足，初訪的人別一次點太多，可是會吃不完的呀！





山東燒雞—180元（小份）

做法源自山東德州市有名的「德州扒雞」，經過油、扒、煨等程序，看似簡單要好吃作工也挺複雜的。雖名為「燒雞」，卻是一道涼拌冷菜，雞肉製作完成後，需冷卻、撕肉，再淋上醬汁，冰冰涼涼的才好吃。





吃來有著濃厚蒜泥、薑末香氣，再帶點酸甜滋味，過癮而有層次，雞肉燒得乾香帶嚼勁，吃的時候要完整裹覆醬汁，才能吃到最完整的味道。底層的小黃瓜爽脆可口，吃完口中盡是蒜泥香，是道非常適合夏天吃的開胃冷菜，不愧是每桌必點的《義聚東劉家水餃》招牌菜，推薦大家都點一份。

韭菜豬肉水餃—9元／粒

水餃一次都需點10顆，韭菜魚肉水餃只能冷凍外帶，雖然一顆水餃要價9元，以大台北來說，算是中高價位了，好在個頭也比別人家的大顆，吃完真的蠻飽的。





水餃皮較厚、帶點嚼勁，可惜水沒有瀝乾，以至底層的皮有點過軟，內餡為韭菜豬肉，沒有豬腥味、吃來口感略Ｑ，韭菜處理得算細緻，整體而言還算有水準以上的演出。





炸醬麵—120元

《義聚東劉家水餃》的炸醬麵有兩款，差別在於有無勾芡，而這碗是有勾芡的，炸醬麵一上桌，可讓我們全看傻了眼，照片上可能看不出來，但這麵說多大碗就有多大碗，根本就足夠三個人分食的量！







使用大量洋蔥入料，醬汁芶芡帶甜，口味清爽不會重鹹，麵條使用的是彈牙拉麵，吸附醬汁的功力還OK，變化性較低，一個人應該很難獨自吃完一碗，建議至少兩人分食再點。

《義聚東劉家水餃》我最推薦的菜色就是山東燒雞，是我吃過台北幾間有賣這道料理的餐廳中，最喜歡的口味，水餃、炸醬麵也有不錯水準，其他桌所點的炒碼麵、三鮮湯麵看起來都蠻好吃的，是間適合人多一點來聚餐的店，只是無法電話訂位，想吃就得早一點來排隊啦

義聚東劉家水餃



地址：新北市永和區中興街98號

電話：0289213000

營業時間：週三－週一11：00－14：00、17：00－20：35（週二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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