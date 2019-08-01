點評：好想吃啊><





文、圖／虎麗笑嗨嗨

小廚師鹹酥雞隱藏在前鎮瑞隆路旁的隆興街裡，提供現點現炸的台式炸物，營業時間到深夜可以吃下午茶和宵夜，有50多種食材可選，鹽酥雞、魚薯條、三角骨、雞軟骨、香酥雞皮、甘梅地瓜、小肉豆、米血、鹹豬肉等都是人氣必吃，還有時蔬可搭配享用，吃起來比較清爽解膩。

虎麗喜歡小廚師鹽酥雞不油膩的口感，因為炸好會使用脫油機減少油感，再撒上胡椒粉提升鹹香風味，加了炸過的九層塔、生洋蔥、蒜片品嚐，滋味豐富香醇愈吃愈涮嘴！下雨天或嘴饞想吃炸物都可以來一份，追劇的時候配電視也很過癮～炸物消費滿250元就會用盒裝，還加贈可樂或雪碧（1250ml），多人聚餐感覺很有滿足感。

▲超過50種嚴選炸物，可以隨意挑選自己喜歡吃的食材，現點現炸很香醇。

▲鹽酥雞、魚薯條、雞軟骨、甘梅地瓜、魷魚酥、時蔬等都是必點，還有小肉豆、雞皮、鹹豬肉也不錯，滿足想吃炸物的味蕾～

















▲到店直接拿夾子和盆子夾取食材，再交給闆娘現炸。

▲有些炸物需要裹粉料理，闆娘都會貼心分開盛裝再入油鍋炸。

▲炸物起鍋後會脫油，讓口感更清爽不油膩！

▲最後加上炸好的九層塔提升香氣～

▲炸物只要消費滿250元就會用盒裝，再加贈可樂或雪碧（1250ml）。

炸物灑上胡椒粉調味、搭配生洋蔥和些許蒜片，增添口感也能解膩，還可選辣或不辣。滿滿一盒帶回家追劇很可以，香酥微鹹的滋味愈吃愈涮嘴，吃起來不會覺得油膩，還有九層塔的獨特香氣～

▲消費滿250元贈可樂或雪碧（1250ml），多人聚餐買一大盒送飲料很過癮～





▲魚薯條 30元／份、手工鴨血 15元／份

魚漿做的薯條非常軟Q有嚼勁，咬起來有點酥酥的鹹香，咀嚼控推一個！手工鴨血有裹薄粉油炸，口感微酥軟Q黑有嚼勁，而且吃完頗飽足。

▲鹹酥雞 大 50元／份、小 30元／份

醃製入味的鹹酥雞帶點清香味，肉質吃起來很紮實，還有點鹹香感。

▲雞軟骨 30元／份

雞軟骨裹粉油炸多了鹹香口感，咬起來卡滋卡滋的非常涮嘴，虎麗私心很愛！

▲三角骨 大 50元／份、小 30元／份

喜歡啃食咬感的推薦必點三角骨，能吃到厚實雞肉，有點軟嫩的香醇風味讓人一口接一口。

▲香酥雞皮 大 50元／份、小 30元／份

雞皮酥脆有咬勁，充滿著獨特油香風味，但口感清爽不油膩～

▲魷魚酥 大 50元／份、小 30元／份

魷魚微脆嫩，外層裹上一層麵衣酥炸，有豐富的嚼勁和鮮香味。

▲小肉豆 30元／包

小廚師鹹酥雞也吃得到小肉豆，吃起來是香腸和熱狗風味，有著濃郁鹹感，迷你可愛好入口。

▲杏鮑菇 30元／份

虎麗本身很喜歡杏鮑菇，這個外層有薄薄麵衣，咬下軟嫩又充滿鮮香味。

▲鹹豬肉 秤重（這包45元）

鹹豬肉是秤重供應，滋味鹹中帶點甜感，非常適合當下酒菜，還有搭配洋蔥和蒜片可一起享用。





▲甘梅地瓜 30元／份

厚實磚塊狀的地瓜飽滿香醇，灑上甘梅粉鹹鹹甜甜的，整體很夠味又涮嘴！

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門市外觀





小廚師鹹酥雞 台式炸物

地址：高雄市前鎮區隆興街121號

電話：0908315820（可先電話預訂自取）

營業時間：週一至週四16：30－00：00（凌晨）／週五至週六16：30－01：00（凌晨）／週日公休

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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