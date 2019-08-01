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加飯免費、還有咖哩口味！桃園「犇牛炒飯邦」　茶飲、熱湯任你喝

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：好好吃的感覺～
ETtoday餓勢力

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

之前在龜山很受歡迎的庶民食堂創意炒飯已升級為2.0版本的「犇牛炒飯邦」，現在搬到民族公園附近，招牌上也出現了可愛的牛牛造型，一樣維持著加飯不用錢的優惠，平民料理的價格也讓外帶的客人不少，餐期時間一到還是先打電話預約以免久候。

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

位於民族路上的犇牛炒飯邦，週邊有公有停車格和私人停車場，我們就是停在民族公園再步行前往，大約3分鐘的距離。

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

斜對面就是洪記涼麵，所以上回吃涼麵時就注意到犇牛了…

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

原本我以為還是像庶民食堂創意炒飯一樣，選擇種類很多，但實際狀況是…

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

大部份都沒供應了，只有比較簡單的台式炒飯還有，畫圈就是店內的熱賣商品，可能這樣比較方便準備材料吧？同樣的是享有加飯不用錢的優惠，只是當天我們加飯還是一樣的份量，是不是回不到過去了？

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

店內備有茶水和湯品可以自行取用，這些也都是免費的。

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

紫菜蛋花湯

滿滿的一大鍋可以自行撈取，喜歡喝湯的朋友可以再續碗也沒問題。

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

我們點的三份炒飯猜得出來那個是加大份量的嗎？正確答案是右邊的牛肉蛋炒飯，看不太出來是加飯的份量，不過以這價位還可以啦…

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

蝦仁蛋炒飯＄80

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

每次我不知道要選擇什麼口味時，好像都是選擇蝦仁蛋炒飯，這是比較經典的口味，而且吃起來也比較不會出錯。蝦仁蛋炒飯還加入洋蔥、玉米、紅蘿蔔，增加了口感，炒飯吃起來也比較香，蝦仁的個頭不大，大約有吃到三隻左右。

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

咖哩雞肉蛋炒飯＄80

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

愛吃咖哩的ANITA則是選了雞肉口味，它的份量讓我以為是有加飯的版本了…她說口味比較重一點，猜想是加了咖哩的關係，我覺得蠻下飯的，會忍不住想一口接著一口吃。

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

牛肉蛋炒飯（加飯）＄80

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

A先生則是選了牛肉蛋炒飯，這口味通常也是比較不會出錯的口味，牛肉份量雖然不多，吃起來蠻嫩的，炒飯炒的粒粒分明。

▲▼犇牛炒飯邦。（圖／Viviyu旅遊美食世界提供）

以上共消費240元，算是很平價的料理，每人只要花80元就能吃飽飽，價格沒什麼變化，但是炒飯口味變少，覺得有點可惜，如果喜歡吃炒飯的朋友可以來試試…

犇牛炒飯邦

地址：桃園市桃園區民族路237號
電話： 033330272
營業時間： 11：00–14：00，16：30–20：30（每週三公休）

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