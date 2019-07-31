虱目魚粥鮮美、料超多！台南古早味小店　炒米粉也只要25元

點評：好想吃啊><

文、圖／規小孫

有些味道，是一座城市的特色，甚至能讓喜歡上她的人，在多年後依然因為這些味道，深愛著這裡！我想這樣的形容，大家一定知道我又是在向誰告白了吧～是啊！就是我們愛到如癡如醉的「台南」。五六年前我們第一次到台南玩，就愛上了屬於這個城市的味道…

海鮮粥、虱目魚、鱔魚炒麵、牛肉湯、水果冰，這幾種這幾年我們每次來都吃不膩的味道，是我們對這座城市的眷戀～所以每兩三個月一次的回訪，總還是會到那些曾經去過的地方回味那些台南的經典美食。上個月底回台南玩，我們住在藍曬圖文創園區附近，刻意選擇了不附早餐的飯店入住選項，就是為了早上起來吃虱目魚粥！

我們喜歡慵懶的到咖啡廳享受早午餐，也喜歡像個在地人穿著拖鞋出門喝粥喝魚湯，我們喜歡睡到自然醒，也喜歡為了一碗牛肉湯、一碗虱目魚粥而準時起床！每個人有很多種「喜歡」，這些喜歡都將製造出我們每一次旅程中的不同回憶～ ^______________^ /

離我們住的飯店非常近，就在藍曬圖文創園區旁的「永華虱目魚粥」，大概出門過個紅綠燈就到的距離～其實也沒有特別早起床，大概和上班時差不多甦醒的時間，簡單梳洗之後我們就散步來吃早餐！早上七點半就開門的「永華虱目魚粥」，是間阿公阿嬤開的在地小吃，猶記得它似乎已經有三十多年的歷史了呢：）

很具台南在地小吃的風格，簡單的鐵皮屋裡有著表列清楚的菜單，除了虱目魚粥外，還有我們一眼看到就想來一碗的大腸豬血湯、炒米粉，和魚肚、魚皮等經典台南味～

兩個人點了一碗熱騰騰的虱目魚粥、一份炒米粉加滷蛋、一碗灑滿韭菜的大腸豬血湯，如此單純而平凡的畫面卻是我們每天都好想吃的早餐啊！ 喜歡台南的海鮮粥、虱目魚粥，大概是從五年前就迷上的味道～暖呼呼的虱目魚粥裡居然不只有鮮嫩的虱目魚，竟然還有一顆顆肥美的蚵仔！加上綠油油的蔥花、金黃色的蒜末，每一口喝到的湯頭都是如此的鮮美、甘甜，就好像把虱目魚的精華都煮進了湯裡一般～

簡單的炒米粉絕對是愛吃台式早餐的人會愛的味道！來上一顆Q彈的滷蛋，滿口的幸福滋味讓我們吃得眉開眼笑～

小時候就很愛大腸豬血湯，那是一段偶爾媽媽會帶我們去逛假日花市才能吃到的幸福～後來到台中唸書、工作，才發現原來看似簡單的豬血湯，卻不一定能找到喜歡的味道、記憶中的味道。但那天看見「永華虱目魚粥」的這一碗，我便知道它已經成功的成為我們心中另一碗美味的大腸豬血湯了！

喜歡那滿滿的韭菜、喜歡那脆口軟嫩的豬血，更喜歡那處理的好乾淨、煮得好軟嫩的豬大腸，真心覺得阿公阿嬤好厲害！這碗大腸豬血湯居然讓我吃到一種不油膩、很清爽（尤其是那大腸）的感覺，為了它我非常願意下次再來吃早餐 XD

簡單的分享這樣的台南味給大家，多久沒出發去台南走走啦～在我心裡台南很有台灣味，是一座從早餐到宵夜可以列出一長串台灣美食名單的城市！和我們一起愛上台南吧～ Go！^~^

永華虱目魚粥



地址：台南市南區永華路一段47號

營業時間：07：30～18：30（週五休）

享受生活不無聊。規小孫 FB