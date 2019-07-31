從食物車→落腳大安！2男孩創漢堡俱樂部　肉食、素食口味通通有

點評：好好吃的感覺～





文、圖／男子的日常生活

還記得曾經在台北街頭隨機出沒的Everywhere Food Truck 手作食物車嗎？兩個大男孩開著一台很酷的福斯經典古董車，載著每日限量供應的幸福手作漢堡，這四年的時光，可說是征服了所有漢堡迷的味蕾，不敢說是全台北最好吃的漢堡，不過絕對是名列前茅，令人念念不忘的那種。

兩人在官方平台上分享，四年的時光過去了，如今已成了老男孩，「希望能將我們所會的知識與廚藝在一個屬於我們自己的空間及平台上發揮及分享給更多人，至少現在的食物車是做不到的」因此漢堡餐車在經過將近五個月的暫停營業後，決定落腳於台北大安區巷弄裡，以「Everywhere burger club 漢堡俱樂部」店面型態重新出發。

Everywhere burger club 漢堡俱樂部位於大安區光復南路巷內，由國父紀念館站與信義安和站步行皆可，需8～10分鐘的路程，店內美式復古風格，設置的座位不多，因此空間顯得寬敞舒適，還有喜歡那可愛的奶油燈飾。

工作臺前有七張獨立座位，這裡就像是VIP專屬，能近距離欣賞兩位男孩料理演繹；兩張四人沙發座椅桌，給想與朋友們一起好好吃份漢堡的客人；另外靠近入口處還有三張立食桌，不管是內用或是外帶等候都很適合。

菜單上提供肉食漢堡、素食漢堡、配餐薯條、奶昔、沙拉與飲品啤酒等品項，目前有五種口味肉食漢堡，均可選擇牛肉排或豬肉排。





烤大蒜酸奶野菇＄195 ｜一口咬下，漢堡麵包下層煎的有些過硬，像餅乾了；不過夾上的肉排內餡與野菇等配料一起，則是多汁鮮美，有著些許層次香氣。

杏仁碎培根花生醬＄185｜J點的花生醬系列，我們一致都認為口感顯得有些單調。

經典薯條＄50｜帶著鹹香的薯條，熱熱的吃挺不錯的， 相較於今日自己吃的漢堡，薯條似乎更得我心。

今日開始試營運的Everywhere burger club 漢堡俱樂部，因目前一切都還在測試與調整階段，因此建議近期想去的人，或許能等正式營運後再前往，相信能感受較完善的用餐體驗與口味。

Everywhere burger club 漢堡俱樂部



地址：台北市大安區光復南路420巷21號

電話：0227046825

營業時間：一～五：11：30～22：00、六日：11：30～22：30

文章提供by男子的日常生活

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