點評：好好吃的感覺～





文、圖／橘子狗愛吃糖

在台南蜷尾家帶起全台灣霜淇淋風潮那一年，大街小巷到處都在賣霜淇淋，連便利商店都拼了老命一直換霜淇淋口味搶版面，感覺是個全民吃冰的瘋狂年代。這一年多似乎熱潮也退卻，偶爾便利商店會有特殊口味稍微讓大家驚呼個幾分鐘。但有天看到朋友分享在豐原這家【花捲了霜淇淋研製】讓人又想念起霜淇淋的滋味，畢竟現在也是開始放暑假的盛夏了，總是三不五時會有需要降溫的饑渴欲望發作…





暑假起跑超熱的夏天各種芒果冰、雪花冰開始報到，每家店為了消暑的客人都擠爆，這家【花捲了霜淇淋研製】有好久不見的霜淇淋，就在豐原太平洋百貨對面小巷裡。





這條「博愛街17巷」不起眼卻是相當熱鬧，站在巷口望向深處依稀可見三兩路人，（巷口旁邊有家APPLE髮型設計，巷道內停滿機車我覺得蠻顯眼不難找）不過其實是相當受歡迎的沐木咖啡、Because Life Cafe也都躲在這個巷弄裡面。

















越近傍晚，Because Life Cafe坐在外面喝咖啡的客人、老闆跟鄰居們聊得越熱鬧，沐木咖啡門口站了兩三客人在看老闆逗弄店貓，花捲了也有朋友來訪聊得正興起，小巷道卻好像回到小時候那種每近傍晚大家聚在廟埕前樹下聊天鄰里厝邊一家親的情景。





這家【花捲了霜淇淋研製】是相當顯眼的存在，整個外觀是有點西洋和風的復古味，本體也是老屋改建的風格，昔日的懷舊格局依舊，但已變身得更加精緻迷人。

















雖然專賣霜淇淋，但也有像是雞蛋仔、聖代跟冷泡茶等其他選擇（不過也就這四種），年輕的老闆夫妻兩位招呼相當熱情，小小空間加上文創設計，卻有著說不出的懷舊人情味。





有內用座位但是不多，不過從店門到店內的每個角落都是細心打造（完全適合外拍啊每天會有不固定的兩種霜淇淋口味可以點，我這天來遇到『玫瑰靜岡綠茶與十勝鮮乳」。





價格其實跟先前的霜淇淋專賣店都差不多，不一樣的一點是，超級快就開始融化了！





【玫瑰靜岡抹茶＋十勝鮮乳Mix│每支80元】



本來是想買兩支一起拍照的，但幾乎是不可能的任務啊！因為這家的霜淇淋融得超快，大概拿到戶外不超過50秒就已經開始在滴水了，不過想單點一種口味或混搭都可以，不同於過去的霜淇淋專賣店口味都是簡單明瞭，「花捲了」更喜歡每種口味有獨特性，要看清楚喔，端出來的是靜岡「綠茶」，不是抹茶，為了不讓茶的澀味過於唐突，加了不刺鼻但很舒緩的玫瑰醬淡淡香氣，加上鮮乳冰淇淋的濃郁調和，真的蠻好吃。但融化太快很難慢慢享受，霜淇淋給的份量也不至少太少，所以吃得匆忙又有點狼狽啊！





【聖代霜淇淋│每份120元（視季節口味調整）】



基本上還是以霜淇淋為主的變化，但把它裝飾得更豐盛，現在就用上了芒果搭配，底層是蜜紅豆，看起來不大杯，但一個人吃起來還是算有感的份量。





來到這個豐原的小小巷道裡，讓我想起了當年台南正興街剛起步時的相似光景，一兩家咖啡店、一家霜淇淋、一家水果店，當年正興街不過是沓無人聲的寧靜巷道，每天遊客不多，走進正興街你感覺到的是台南慢活的悠閒，這裡的氛圍也給我同樣悠閒的感覺。如果來到豐原逛完廟東夜市，蠻推薦來這裡喝杯咖啡吃個冰享受午后的小休憩時光。





花捲了霜淇淋研製

地址：台中市豐原區博愛街17巷9號

營業時間：01:00Pm-08:00Ppm

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