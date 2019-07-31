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點評：好放鬆的感覺！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

肆盒院坐落在南投埔里鎮育英街旁，特殊貨櫃屋造型加上有小草皮涼椅拍照區、附停車場，很快就成為大家聚餐吃飯聊天的口袋名單。肆盒院餐點多元，從早午餐、咖哩、燉飯、便當等一一提供，不用擔心沒自己想吃的。

近年埔里美食早午餐、咖啡館、甜點店越來越多，讓埔里小鎮美食除了傳統小吃，又多了很多新的選擇。肆盒院本身的貨櫃屋造型很吸睛，路過總是會讓人多望幾眼，停車場牆壁上還有大型彩繪塗鴉，大家和樂融融。

貨櫃屋中間部分留空，擺放草皮與躺椅，天氣好的午後，很適合在這打個盹。

受限於貨櫃屋的格局，用餐空間相對不規則，卻讓客人多了點隱私感。

肆盒院採用自助點餐，找好座位以後，到櫃檯點餐即可。餐具、紙巾、開水都在一旁架上（一二樓都有）。

二樓用餐空間相對明亮，和一樓層呈現出不同風格。

二樓還有個看台區可以欣賞窗外景色。

迷迭香雞胸肉早午餐

餐點上桌時，整個餐盤塞滿滿。有生菜沙拉、優格杯、起司炒蛋、脆薯、麵包、紅茶。

炒蛋中拌入起司，增加蛋的香氣與口感。迷迭香雞胸肉上方有滿滿的辛香料，煎到表面微焦，帶點口感。

早午餐搭配中炸物比例不高，優格、生菜沙拉讓整體吃起來更清爽。

想來用餐的人，建議避開尖峰時段，當我們要離開時，室內已經客滿了！怕熱的人可能會受不了。

吃完早午餐後，再到埔里市區找家咖啡館喝咖啡休息一下。有來跑埔里旅遊的人，可以考慮安排入行程中。

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肆盒院

地址：南投縣埔里鎮育英街141巷口

電話：0492422279

營業時間：11：00～20：30（周2休息）

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