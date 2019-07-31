ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

早午餐超大一盤！南投貨櫃屋餐廳「肆盒院」　還能眺望田園美景

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：好放鬆的感覺！
ETtoday餓勢力

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

肆盒院坐落在南投埔里鎮育英街旁，特殊貨櫃屋造型加上有小草皮涼椅拍照區、附停車場，很快就成為大家聚餐吃飯聊天的口袋名單。肆盒院餐點多元，從早午餐、咖哩、燉飯、便當等一一提供，不用擔心沒自己想吃的。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

近年埔里美食早午餐、咖啡館、甜點店越來越多，讓埔里小鎮美食除了傳統小吃，又多了很多新的選擇。肆盒院本身的貨櫃屋造型很吸睛，路過總是會讓人多望幾眼，停車場牆壁上還有大型彩繪塗鴉，大家和樂融融。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

貨櫃屋中間部分留空，擺放草皮與躺椅，天氣好的午後，很適合在這打個盹。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

受限於貨櫃屋的格局，用餐空間相對不規則，卻讓客人多了點隱私感。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

肆盒院採用自助點餐，找好座位以後，到櫃檯點餐即可。餐具、紙巾、開水都在一旁架上（一二樓都有）。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

二樓用餐空間相對明亮，和一樓層呈現出不同風格。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

二樓還有個看台區可以欣賞窗外景色。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

迷迭香雞胸肉早午餐

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

餐點上桌時，整個餐盤塞滿滿。有生菜沙拉、優格杯、起司炒蛋、脆薯、麵包、紅茶。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

炒蛋中拌入起司，增加蛋的香氣與口感。迷迭香雞胸肉上方有滿滿的辛香料，煎到表面微焦，帶點口感。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

早午餐搭配中炸物比例不高，優格、生菜沙拉讓整體吃起來更清爽。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

想來用餐的人，建議避開尖峰時段，當我們要離開時，室內已經客滿了！怕熱的人可能會受不了。

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

吃完早午餐後，再到埔里市區找家咖啡館喝咖啡休息一下。有來跑埔里旅遊的人，可以考慮安排入行程中。

埔里景點 | 多肉秘境，夢幻泡泡屋搭配藍色星球超好拍

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

蠻荒咖啡 | 前往日月潭路上最不蠻荒的咖啡，魚池咖啡廳推薦

▲▼肆盒院。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

肆盒院

地址：南投縣埔里鎮育英街141巷口
電話：0492422279
營業時間：11：00～20：30（周2休息）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

關鍵字： 肆盒院 NINI AND BLUE 玩樂食記 達人美食 美食情報 埔里美食 南投美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

一碗只要25元！台中人激推的「火雞肉飯」　還有火雞下水湯

在地人激推！台中無名宵夜「蒜香滷肉飯」　配一碗熱湯超滿足

台中森林系泰式小吃　綠咖哩雞肉飯搭配飲料200元有找！

再來一籠！台中超人氣小籠湯包　一口咬下湯汁整個噴出

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園燒烤吃到飽牛舌、生蠔無限續！

最狂麻辣鍋　雞胇無限量供應

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

比鬼屋更寫實血腥的十八層地獄

新竹南寮漁港「天梯之翼」完工！

大稻埕煙火秀「交通管制懶人包」

秘境潛水！今夏必玩3大行程推薦

泰國曼谷自由行一次就上手！

台北科技感酒店房內能看大稻埕煙火

這家茶飲店全品項完全不加糖

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

南投景觀貨櫃屋餐廳早午餐超大一盤

秘境潛水！今夏必玩3大行程推薦

全台17家法國外交部認證法式餐廳

比鬼屋更寫實血腥的十八層地獄

圓山舉辦超牛BBQ戶外烤肉派對

台南七夕愛情嘉年華8月1日登場

桃園嚴記滷味2大必吃招牌推薦

酷航限時促銷！來回含稅7折起

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366