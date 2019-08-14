▲小烏來風景區的天空步道。（圖／阿新愛玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權）

記者武承翰／綜合報導

說到烏來可能大家都聽過，那說到小烏來大家知道嗎？位在桃園市復興區的「小烏來風景區」，除了有瀑布和戲水區之外，還有一座透明的天空步道，垂直高度達70公尺，刺激感十足，天空步道底下還有期間限定的戲水區，假日不如就帶著家人、另一半到這裡走走吧！

▲步道垂直高度約為70公尺，採用幾何元素的設計融入自然。

小烏來主要分為天空步道和宇內溪戲水區兩部分，只要一張門票就可以一票玩到底，天空步道每天有16個參觀場次，除了現場購票之外，也可先上網提前申請參觀，一旁的宇內溪戲水區一樣需憑票入場，每年只有6到9月對外開放。

▲參觀場次表與收費標準。

走上天空步道，延伸出去的廊道約11公尺長，距溪谷70公尺高，天空步道運用幾何元素的設計，把建築融入大自然裡；步道底下就是小烏來瀑布與溪流，透過透明的玻璃地板就可以觀賞美景，沿途瀑布的喧嘩聲也不絕於耳。至於為什麼會稱為「小烏來」，則是因為該瀑布和烏來瀑布的外型相似，因此得名小烏來。

▲步道地面由強化玻璃構成，走起來十分刺激。

▲步道下方就能看見小烏來瀑布。

再來回到售票處，一旁就是戲水區的入口，很多家長都會帶著小孩來這裡戲水消暑；另外，岸上也有樹蔭遮蔽處可以乘涼，非常適合親子同遊，不過戲水區只有6到9月對外開放，其他時間則為河川養護時期，如果想來就要把握時間。

▲戲水區旁有許多遮蔽處，野餐也十分合適。

▲大人小孩都下去玩水消暑。

假日不妨就來小烏來走走，這裡不僅有戲水區可以消暑，還有天空步道可以賞風景兼練膽量，附近也有停車場可以停車，可說是一個家庭出遊的好地方。

▲小烏來風景區算是桃園少見的親子景點。

小烏來天空步道／宇內溪戲水區



電話：03 382 1835

營業時間：08:00-12:00、13:00-17:00

地址： 336桃園市復興區1鄰4-6號

票價：全票50元、優待票30元