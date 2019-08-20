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爬茶壺山看台版馬丘比丘！雲霧繚繞像仙境　多種風景一次滿足　

點評：下次假日來去爬！
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▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲位於金瓜石的茶壺山步道，時常雲霧繚繞如仙境一般。

記者武承翰／綜合報導　圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，請勿任意翻攝以免侵權

九份、金瓜石地區有著許多秘境景點，除了逛九份老街之外，還有超美的報時山海景步道，和像仙境一般的茶壺山。而茶壺山步道體力上的消耗會比報時山來的多，但是走在山裡慢慢往上爬，舉目所及皆是山與海的遼闊美景。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲步道入口處，爬至山頂要耗時一至二小時。

從金瓜石的勸濟堂停車場往上走，便可以通往茶壺山登山步道。而茶壺山又名「無耳茶壺山」，海拔約600公尺，因形狀像是沒有把手的茶壺而得名。走到山頂可以欣賞到陰陽海、太平洋、雞籠山等風景。爬至山頂約需1.5至2小時，雖然多以石階為主，但還是須注意水分與能量的補充。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲沿途可以見道著名的十三層遺址與爆紅後被封閉的廢煙道。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲因重金屬汙染所形成的陰陽海，一樣是金瓜石地區知名景點。

步道主要分為三段，首段為勸濟堂停車場至朝寶亭，第二段則是由朝寶亭沿著公路至山頂步道口，約500公尺，最後一段才是通往茶壺山頂的步道。若是騎車或開車前來可以直接開到山頂步道口的停車場在上山，路程就會輕鬆許多。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲中途的朝寶亭分界點，可驅車至此再由山頂步道往上爬比較輕鬆。

整段步道除了接近山頂會有部分碎石路出現之外，都是以石階為主，沿途不時有芒草隨風搖曳，伴隨著遠方的海景，可以緩和爬山的疲憊。每隔一段路程回頭望都能看到不同的風景，中途設有觀景平台和涼亭可稍作休息。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

途中的觀景平台，可在此稍做休息。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲▼山頂步道有部分為不好走的碎石路。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

要抵達山頂時，或許還能看見雲霧在山谷間飄移，坐落在山間的聚落宛如台版馬丘比丘。但若要繼續攀爬至山頂，則需要靠攀繩或攀岩才能上去，危險性比步道高出許多，務必衡量自身能力再攻頂。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲攻頂的最後一哩路需攀岩或爬繩，務必衡量自身能力。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲山頂風景宛如馬丘比丘。

步道雖然還算好走，但需花費較長時間，要留意山上無廁所，但也別空腹上山。若在秋冬時節前來，整座山頭都會遍布芒草，屆時又是另一種美景。下次好天氣時就來茶壺山走走吧。

▲金瓜石無耳茶壺山步道。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲秋冬時節前來，則可以欣賞到滿山芒草的美景。

金瓜石茶壺山交通:

1.瑞芳火車站–基隆客運862–九份-勸濟堂
2.捷運忠孝復興站–基隆客運1062-九份-勸濟堂
3.基隆火車站–基隆客運862–九份-勸濟堂

關鍵字： 茶壺山 登山 九份 瑞芳 新北市旅遊 旅遊情報 達人旅遊 安妮的天空

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