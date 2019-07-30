ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

肉嫩、外皮Q彈！吉福雞鋪必吃玫瑰油雞　還有各種涼拌小菜

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：想吃：）））））
ETtoday餓勢力

▲台北吉福雞鋪。（圖／老Ｋ提供）

文、圖／老K

美姬說在民生社區新開一家雞肉專賣店，聽說是大成集團開的，其實本來沒打算拍的。因為他們家只有外帶，不過買了就記錄一下吧，他們家在民生圓環附近，因為只有外帶所以店不大，去的時侯下大雨，所以店裏面都沒拍。

▲台北吉福雞鋪。（圖／老Ｋ提供）
（MENU來自吉福雞肉粉絲團）

MENU給大家參考一下，價格不算便宜。

▲台北吉福雞鋪。（圖／老Ｋ提供）

本來是想買鹹水雞的，但看到有玫瑰油雞就改買了。

▲台北吉福雞鋪。（圖／老Ｋ提供）

光看就覺得不錯吃，他們家是用紅羽仿土雞，老K也不知道是什麼品種，反正好吃才是重點。

▲台北吉福雞鋪。（圖／老Ｋ提供）

吃起來鹹香味剛好，雞皮很Q，雞肉是帶著紮實的軟，老K覺得比不少港式燒臘店的水準都高，老K蠻喜歡的。

▲台北吉福雞鋪。（圖／老Ｋ提供）

第二次去還是下雨，這次買了半隻鹹水雞跟涼拌海蜇皮。

▲台北吉福雞鋪。（圖／老Ｋ提供）

鹹水雞老K覺得鹹了一點，比起玫瑰油雞遜色不少呀，以後還是買玫瑰油雞好了。

▲台北吉福雞鋪。（圖／老Ｋ提供）

涼拌海蜇皮份量不多，因為紅蘿蔔很多呀，酸鹹香的味道配上爽脆的海蜇皮蠻開胃的，還不錯。

K的小叮嚀：民生社區也有好吃的玫瑰油雞了，以後應該還會買來吃，如果喜歡吃的朋友不要錯過了，聽說民生社區又新開了另外一間雞肉店，有空再買來試試，如果好吃再跟大家分享一下。

吉福雞鋪

地址：台北市民生東路五段136號
電話：02-6617-1902
時間：8：00－19：00

老K
接力吃下去吧 老K！
部落格　粉絲團

關鍵字： 吉福雞鋪 台北市美食 民生社區美食 玫瑰油雞 美食情報 達人美食 老K

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

魯肉入口即化！板橋份量多的肉羹店　還有飲料免費請你喝

在地人也愛吃！宜蘭超人氣肉羹　湯頭順口、給料不手軟

滷豬皮入味又Q彈！天母平價水餃　還有雪裡紅、四季豆口味

酸辣湯超夠味！台北人氣麵食館　木須炒餅吃得到蛋香+肉香

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

農曆7月出遊必知10大旅遊禁忌

最狂麻辣鍋　雞胇無限量供應

吃到痛風！超浮誇海鮮套餐

桃園燒烤吃到飽牛舌、生蠔無限續！

泰國曼谷自由行一次就上手！

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

台北市高檔牛排餐廳懶人包

宜蘭5間擁有百萬夜景的景觀餐廳

花蓮六十石山金針花季8/3開跑

高雄隱藏版麵館必吃鮮甜高麗菜水餃

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

這2種人免費拿台灣觀巴旅遊護照！

新竹南寮漁港「天梯之翼」完工！

坐火車就到！特搜彰化車站周邊4景點

鬼門開首日空總「妖怪大遊行」

台北必吃玫瑰油雞肉嫩、外皮Q彈！

熊本熊第一本漫畫自傳　親來台見粉絲

原住民族日！中正紀念堂戶外2小時演出

這家茶飲店全品項完全不加糖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366