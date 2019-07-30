老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：想吃：）））））

文、圖／老K

美姬說在民生社區新開一家雞肉專賣店，聽說是大成集團開的，其實本來沒打算拍的。因為他們家只有外帶，不過買了就記錄一下吧，他們家在民生圓環附近，因為只有外帶所以店不大，去的時侯下大雨，所以店裏面都沒拍。



（MENU來自吉福雞肉粉絲團）

MENU給大家參考一下，價格不算便宜。

本來是想買鹹水雞的，但看到有玫瑰油雞就改買了。

光看就覺得不錯吃，他們家是用紅羽仿土雞，老K也不知道是什麼品種，反正好吃才是重點。

吃起來鹹香味剛好，雞皮很Q，雞肉是帶著紮實的軟，老K覺得比不少港式燒臘店的水準都高，老K蠻喜歡的。

第二次去還是下雨，這次買了半隻鹹水雞跟涼拌海蜇皮。

鹹水雞老K覺得鹹了一點，比起玫瑰油雞遜色不少呀，以後還是買玫瑰油雞好了。

涼拌海蜇皮份量不多，因為紅蘿蔔很多呀，酸鹹香的味道配上爽脆的海蜇皮蠻開胃的，還不錯。

K的小叮嚀：民生社區也有好吃的玫瑰油雞了，以後應該還會買來吃，如果喜歡吃的朋友不要錯過了，聽說民生社區又新開了另外一間雞肉店，有空再買來試試，如果好吃再跟大家分享一下。

吉福雞鋪

地址：台北市民生東路五段136號

電話：02-6617-1902

時間：8：00－19：00

老K

接力吃下去吧 老K！

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