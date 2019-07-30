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點評：愛吃馬鈴薯鍋的一定要去嘗試

文、圖／飛天璇

有到過韓國的朋友一定對「馬鈴薯鍋」唸唸不忘，我在台灣還沒有吃過讓我覺得真的很好吃的馬鈴薯鍋，不過「韓金館」、「東輝」和「水刺」幾間口袋名單都在台北…其中又以「韓金館」被網友評為最道地的韓式餐廳，這天帶著小櫻桃到台北住「亞都麗緻酒店」親子套房，晚上我們就搭乘計程車到「韓金館」吃晚餐，車程大概不到10分鐘，滿方便的…

「韓金館」位於台北市中山區林森北路，司機大哥放我們在路口直接走路進來，這一條巷子好熱鬧，整條都是美食餐廳，而且好多異國餐廳和居酒屋耶！

這天是星期六晚上，因為下午有吃過下午茶，晚上不太餓，8點半才打電話到店裡問看看有沒有位子？店家說最快要9點…洗個澡再出門時間很剛好，因為帶著小櫻桃同行所以環境我就沒有多拍了，這丫頭因為感冒的關係，吃過感冒藥之後一直說想睡，結果沒想到進到餐廳沒多久之後就直的睡著了…（驚！

Menu…菜單上餐點種類很多，不過我的眼裡只有馬鈴薯鍋！

蒜片和青龍辣椒，這個配烤豬五花近乎完美！

小菜 - 一次給了兩碟，就是泡菜、龍鬢菜、醃南瓜、馬鈴薯、醃蘿蔔和豆芽…寫文的時候才知道原來小菜可以再續一次，我居然不知道…我好喜歡那個泡菜啊！（抱頭再哭

這就是靈魂人物-芝麻葉，然後我也是寫文的時候才知道包菜葉也是可以續的…台灣不好種芝麻葉，就算要種成本也是很高，所以一般韓式餐廳都不太用芝麻葉，這真的很可惜，芝麻葉才是韓式料理的靈魂啊！不過台灣的芝麻葉和韓國的芝麻葉也不太一樣，台灣的芝麻葉味道沒那麼重，可能因此讓比較不敢吃芝麻葉的人也可以嚐試…

這個銅色水壺，我以為是賣麥茶之類的，原來是白開水，一整個很想來拿來放韓國的小米酒啊！我的杯子邊緣有點破損，對此凱文有點介意，他叫我不要用請店家換一個杯子，我說我沒關係，不要喝到破損的地方就好…

比起銅板烤肉來說，鐵板烤肉才是我心中的道地啊！！

招牌五花肉（厚片）＄250元

服務人員會桌邊代烤哦！雖然有點不好意思，不過這樣一來吃東西也輕鬆許多，而且火侯的掌控也比較專業…但其實我身邊的朋友都知道，我其實也很會烤！XD

沒多久香菇就可以吃囉！（嗯這個大概只能塞牙縫！XD）

豬五花有薄片和厚片，拜託當然要點厚的啊！厚的才爽！這樣烤的金黃恰恰之後，香氣逼人…

包著芝麻葉吃真的是無敵好吃啊！而且少了一點罪惡感…這樣咀嚼之後芝麻葉的香氣慢慢出來，搭配著肉香，完美！

凱文比較喜歡另外一種葉子，我反而覺得這味道比較苦…

上等霜降牛＄280元，只有四片，但是油花好美喔！

然後我還來不及拍照服務人員就烤好呈盤了，也太練家子！

山韭菜煎餅＄250元，有海鮮餅和山韭菜煎餅兩種，我們點了山韭菜，外皮恰恰帶點金黃色澤，滿好吃的，沾醬之後更添風味哦！

馬鈴薯豬骨湯＄850元，這一份大概是2～3人吃，有分小、中、大辣…我們點了小辣，後來發現小辣剛好，大概是正常牛肉麵的辣度…

有附沾醬可以沾豬骨…

咕嚕～咕嚕～咕嚕～聽聲音就覺得很療癒！這就是我朝思暮想的馬鈴薯鍋啦！

裡面有冬粉、大蔥、馬鈴薯、韭菜、年糕、香菇和金針菇…等，湯頭好濃郁好喝！

豬骨總共有四大塊，用筷子輕輕一剝肉就開了，非常的入味又入口即化，真的好好吃…我本來以為凱文也吃不慣，沒想到他一邊吃一邊說很不錯吃，還問我怎麼會知道這間店？拜託~我是美食部落客耶！歐北來！然後我也是寫文的時候才知道原來打卡有送雪糕耶！我又要哭了…

韓金館



地址：台北市中山區林森北路119巷68號

電話：（02）2536-1997

營業時間：17:30～02:00

飛天璇

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