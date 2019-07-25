金針花海鋪天蓋地！花蓮金針花季8月3日登場　預估8月中最盛

▲▼每年8月開始，花蓮的赤柯山及六十石山2座金針山聖地，開滿了金針花形成一片花海映入眼簾，氣勢磅薄。（圖／記者王兆麟攝，資料照片下同）

記者王兆麟／花蓮報導

擁有【台灣最大金針花面積】的赤科山及有【天使的花毯】美譽的六十石山，年度花季於8月3日正式登場，兩家農會表示8月3日-9月15日為最佳賞花期，今年花蓮縣金針花山留花面積共約71.31公頃，花蓮縣政府預估，如天公作美，預計8月中花海盛況可期，民眾可以盡情享受金針花海鋪天蓋地磅礡氣勢。

金針花季所在地玉溪和富里兩家農會也與當地旅遊業者合作，除了賞花及品嚐特色金針花餐之外，更精心規畫多樣主題的農業體驗活動及一日遊行程。



赤科山以【遊赤科、針趣味】揭開花季序幕，主打賞花農遊專車行程包含秘境體驗、手洗愛玉、手作柚香司康，以及帶民眾體驗最有深度的稻鎮，感受赤柯山特有的農家風情。



六十石山今年則主打【茶米敘花香 忘憂樂饗宴】，讓遊客走訪富里六十石山的當下，更能深入農村遊玩體驗，從週一到週日天天都有不同的體驗讓您流連忘返，走訪菸樓玩柚香客家菜包、深入羅山揭開泥火山豆腐神秘的面紗、親手制作屬於農村的驅蚊膏藥、品嚐一番輕鬆制作的美味窯燒、了解天然的愛玉如何產出、學習如何成為製茶師!富里的六十石山金針花季天天都精彩，是您今夏不可錯過的消暑秘境。

花蓮縣長徐榛蔚表示：「今年赤科山結合特殊地勢，設計大型金針花意象圖騰花海，六十石山則派出各種不同造型的玩具小奇兵擔任領航員，讓大家來六十石山除了感受金針花海魅力之外，也可深度探訪各具特色的體驗農家，挖掘隱藏在山谷中各處小驚喜，絕對是今年不可錯過的必拍打卡景點！」

▲今年花季於8月3日正式登場，8月3日-9月15日為最佳賞花期。

每年金針花季期間，兩家農會都會推出讓人驚艷的特色創意料理。今年富里鄉農會推出純手工製作，結合地方限定食材樹葡萄、檸檬、玄米抺茶，研發出廣受好評的義式手工冰淇淋，是炎炎夏日絕佳消暑涼品。此外，花季限定的金針九宮格餐盒，以及里山微田月娘酥，也是遊客必吃的口袋名單。



玉溪地區農會則是禮聘凱薩飯店名廚，大玩創意地將赤科三寶（蜜香紅茶、無硫金針和小油菊）設計成外型超討喜的金針蜜香茶凍，著意保留「產地餐桌，媽媽風味」的飯店精緻感料理，遊客們千萬不要錯過。

花蓮除了盛產金針，也是重要的高山茶產區，出產烏龍、金宣及蜜香紅茶等多種產品。富里鄉農會總幹事張素華表示：「六十石山在花季期間每週三將開放製茶體驗，今年富里鄉更推出以曙光慢養的茶園哲學【旦茶六十】品牌，高質感的設計禮盒是伴手禮首選。」赤科山也將在8月3日及8月24日推出【天地茶席】活動，預定在三巨石前謝家廣場，搭配茶農業者推出的品茶饗宴，邀民眾一起賞花喝茶。

兩座山更結合了在地藝文團體，六十石山在8月4日至9月1日每星期六、日晚間安排【浪漫星光音樂會】街頭藝人表演活動，赤科山則在【天地茶席】活動中同場加映【山海共鳴】表演，讓遊客在夏日晚風中進行音樂洗禮。

▲今年金針花季赤柯山及六十石山個點特色及必購伴手禮。

兩座金針山分別與休閒業者合作，設計出季節限定的好康活動。玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，赤科山將與山上14家業者合作，推出幸運福蛋機送好禮，集滿五枚獎章，還能得到農會致贈的特色禮；而來六十石山賞花的遊客們，別忘了去山上土地公廟索取幸運詩籤，再到指定店家兌換花季限定的精美忘憂御守，保佑整年都有好運勢。

想要賞花的民眾請特別注意花海周遭的交通管制，花蓮縣政府為因應賞花人車潮，將在花季期間實施交通管制：

【富里鄉六十石山】

1. 每日上午8時至下午5時設有管制路段

2. 開放9人座（含）以下小客車及機車上山，山區道路全面禁止甲、乙類客車行駛。

3. 富里鄉六十石山產業道路部分路段汽(機)車採道路單向上、下山方式通行，上山單行道起點位於台九線308.5Ｋ的富里鄉竹田村入口至雲閔農莊；下山由「萬寧至復興部落聯絡道路起點（0 Km）」至阿眉溪（東里村）方向下山。

4. 富里鄉六十石山產業道路入口及金針園區出口設有8處管制站，將有專人指揮行車動線，金針園區規劃單行環繞園區動線，以提高車輛流通率。

5. 山區劃紅線區域，警方將加強取締禁止停車。

【玉里鎮赤科山】

1. 全線禁止甲、乙類客車行駛赤科山

2. 開放9人座（含）以下小客車及機車上山。