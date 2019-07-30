酥脆吐司碰上奶油超療癒！新竹純白甜點店　還有清爽果果伯爵

點評：這間店我先收藏了阿＞＜

文、圖／食癮，拾影

白色窗簾，被午後陽光照得閃亮，桌上的甜點亦是，晶瑩剔透，像是小小的珠寶，吸引著目光。一間位於新竹竹北的潔白店面，一位總是帶著微笑的女主人，一份紅豆吐司，一塊檸檬糖霜蛋糕，所有在這裡的相遇，都是甜的療癒。

又趁著空閑的好天氣，與好友一早搭車來到新竹，就想著要在半日裡，走完幾間放在口袋名單裡的店家，在返往台北之前，嘴饞的仍想再嚐些甜，於是把最後的時間，留給了離新竹高鐵站僅有幾分鐘車程的：療癒甜點 Healing Dessert。

▲從外到內，是白的透徹，卻也因為室內燈光的照耀，而添上幾分柔和色調。

即便是平日，店裡也早有多組客人，一進門，站在工作檯內的女主人便以微笑相迎，以輕輕的口吻向我們介紹，雙手也一面不停歇的持續著工作，眼前柔美的她與店裡的潔白相映著，彷彿就是最契合的療癒搭配。

▲櫃子上擺放著當日準備的甜點，可以自行挑選，每人低消為一杯飲品，且不收取服務費用。

▲厚吐司：鹽之花奶油與手工果醬＄110元

剛出爐的酥脆吐司，遇上緩緩融化的奶油，是不敗的絕配，而在一旁更添上一小碟的手工果醬，用湯匙撈起一口放在吐司之上，咬下酥脆、鹹香、棉甜、鬆軟，交融在舌尖之上的味道十足美妙，令人欲罷不能。

▲檸檬糖霜磅蛋糕＄80元

「因為實在太可愛，只好點了」友人緩緩地說，擺放在蛋糕櫃裡的檸檬糖霜磅蛋糕，像是小而精緻的裝飾品，用滿滿的可愛吸引著我們，當它來到了玻璃盤上，空氣裡逐漸能嗅到淡淡的檸檬香氣，誘人的酸甜，早已讓人忘卻方才被太陽曬的悶熱。

沈醉於一口咬下後，先嚐到糖霜覆蓋於磅蛋糕上的甜脆，一股衝往鼻腔的酸甜實在迷人，而磅蛋糕則是外層紮實、內層柔密，細嚼之際，能緩緩品出屬於檸檬的香氣，是當天最喜歡的甜點了。

▲果果伯爵：無花果、愛文芒果＄150元

以伯爵戚風，搭配無花果與愛文芒果的當日戚風，整體是一份適合夏天，相當清爽可口的口味組合，較可惜的是內餡之間的鮮奶油，口感上有些厚重，吃來較有膩感與負擔。（據對甜點十分專精的好友道，也許是當日的奶油打的過發而造成的口感）

▲小山米蘇＄170元

好友點的提拉米蘇，以杯盛裝如一座小山丘，相當可愛，因為實在太飽，這座小山就全數交由好友解決了。

▲玫瑰人生＄150元、療癒奶茶＄110元

點了一杯帶有夢幻淺紅色的玫瑰人生，是以玫瑰、覆盆莓果醬作為基底的氣泡飲品。舒爽的氣泡感，搭配著玫瑰花的香氣和莓果的酸甜，是一杯清爽解膩的飲品，更以紅櫻桃點綴，與漸層的泡泡相搭，彷彿象徵著輕柔少女的色彩。一旁的療癒奶茶則是好友所點，以玫瑰花瓣佐於奶茶之上，更添浪漫氣息。

「Healing Dessert, healing your everyday. 生活沒有什麼跨不過的關，別忘了適時療癒一下自己」— 療癒甜點，看著粉專裡，營業時間趣味的寫成了「治療時間」，讓人不禁會心一笑，想著也對，留給自己一段空閒的時間去享受甜點與咖啡，的確就是一種最溫柔的治療呢！

療癒甜點 Healing Dessert

地址：新竹縣竹北市科大一路80號

電話：03-558-4477

時間：12:00－19:00（每週三店休）

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

部落格、FB