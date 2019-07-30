Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：超大顆生蠔無限供應！！！！！！！！！！

文、圖／滿分的旅遊札記

桃園美食餐廳超豐富，愛吃燒肉的朋友靠過來，御燒原味無煙燒烤提供精緻火鍋燒肉吃到飽服務，食材新鮮，種類多樣化，高檔海鮮肉片任你吃，用餐空間乾淨舒適，還有飲料冰淇淋沙拉吧，很適合下班後，相邀朋友家人一起來大啖美食唷。





滿分和Kevin都非常喜歡吃燒肉，這天下班兩人相約來去吃火烤兩吃，朋友推薦咱們去吃御燒原味無煙燒烤，御燒原味無煙燒烤位於桃園中正路上。

御燒原味無煙燒烤也有特約停車場，來店用餐，每台可補助一小時停車費唷。

御燒原味無煙燒烤館內裝潢的好夢幻，藍色和紫色的燈光交錯，充滿浪漫的氛圍，餐廳入口處設有御燒原味無煙燒烤的消費方式，御燒基本上共有三種不同的用餐價位模式，分別為原味＄659、嚴選＄759、以及頂級＄959，任何價位都是吃到飽，而且需另收10％服務費唷！PS：御燒原味無煙燒烤有提供刷卡服務

御燒原味無煙燒烤用餐空間相當寬敞舒適，不管是四人桌、六人桌還是多人聚餐都很適合，聽服務人員說御燒原味無煙燒烤超過100多個位置，若是需要員工聚餐、家庭聚會、還是公司春酒尾牙，御燒原味無煙燒烤都是個適合聚會的絕佳場地，當然若是要多人包場的話，一定要記得先預約啦。

御燒原味無煙燒烤|菜單MENU

滿分和Kevin當天選的是頂級$959等級的食材，選擇頂級價位，就代表御燒所有的肉品海鮮都能點，差別就是可享有特級生蠔、肋眼牛排和牛舌等…點餐也很簡單，直接在菜單上畫記想吃的食材即可。PS：用餐時間為2小時，同行的朋友也需選擇相同價位唷

御燒原味無煙燒烤|飲料沙拉自助吧

御燒原味無煙燒烤還有提供自助式沙拉吧專區，多樣化的飲料、生菜沙拉、沾醬都可自行取用。

另外，御燒原味無煙燒烤採用的明治的冰淇淋，別忘了等等吃燒烤時，要留些甜點胃啦。

御燒原味無煙燒烤|基本盤

御燒原味無煙燒烤的服務人員相當親切，確認好食材等級的價位後，會先送上基本盤，火鍋是鴛鴦鍋，有原味湯頭、泡菜和麻辣鍋可選擇，滿分當天選的是泡菜湯頭搭配原味湯頭，聽說御燒原味無煙燒烤的招牌是麻辣火鍋，喜歡吃辣的朋友們，來訪也可以挑戰看看啦。

薄鹽牛舌

滿分和Kevin都愛吃牛舌，首先品嚐的就是薄鹽牛舌，好的牛舌大約烤個5分鐘就可以吃了，薄鹽牛舌味道濃郁，咀嚼脆口，由於牛舌本身就有調味過了，所以，滿分覺得不用沾醬就很有味道啦，當然喜好重口味的朋友，也可以再加點海鹽。

美國特極安格斯黑牛

美國特極安格斯黑牛也非常好吃，薄片帶點油花，軟嫩度適中，會讓滿分想一片接著一片。

不過由於美國特極安格斯黑牛油花較多，建議可以搭配生菜一起品嚐，吃起來會比較清爽，在包肉生菜裡，可以再加入泡菜或是醬料，多層次的口感，會讓肉質美味度更加分唷。

特級生蠔

比50元銅板還要大的特級生蠔，入口鮮味十足，湯汁鮮甜也很好食，愛吃生蠔的朋友可千萬別錯過啦！御燒的特級生蠔採限量供應，每次加點及最後加點最多為六顆。

美國特級PRIME肋眼牛排

美國特級PRIME肋眼牛排是滿分最愛的肉片之一，肋眼牛排口感札實，咬下鮮嫩口感飽有水份，牛排肉帶點筋肉，吃起來更有嚼勁呢！

骰子牛肉

骰子牛肉的部份，滿分也覺得不錯吃，建議烤大約五分熟就可以吃了，骰子牛的肉質也是軟嫩多汁，愈嚼愈香呢！

松板自然豬

愛吃豬肉的朋友，一定必點松板自然豬，服務人員說，松板豬要烤得微焦微脆才好吃，還可以搭配洋蔥及泡菜提味，吃起來更香唷！

單骨牛小排

御燒的單骨牛小排也不錯吃，雖然說，看起來感覺骨頭多，很麻煩，但其實輕輕咬下就能骨肉分離，直接品嚐肉片的部份也非常香呢，當然肉片飽有豐厚的油脂，建議搭配生菜或是洋蔥才不會太膩口。

照燒雞腿肉

照燒雞腿肉是店家推薦必點的食材之一，醃製調味的雞腿肉，再烤過更是香味四溢，入口雞肉鮮嫩多汁，真的是在舌尖上打轉呀！

挪威鮭魚肚

吃了這麼多肉片之後，換點海鮮來中和一下，滿分發現御燒居然有還有鮭魚肚的海鮮食材，烤過的鮭魚肚，金黃酥脆看起來好可口，再撒上一點胡椒提香，入口就能吃到滿滿的魚肉，就連不常吃魚肉的Kevin，也都讚不絕口呢！

明太子柳葉魚

這一道明太子柳葉魚，滿分覺得好特別，是在柳葉魚裡，塞入滿滿的明太子，入口除了吃得到魚肉外，還有濃郁的明太子香，多層次的口感，多了一點鹹香的辛辣味，沒吃過的朋友們，不妨可以嚐嚐看啦。

墨魚香腸

墨魚香腸也是要點頂級價位才能品嚐的到，墨魚香腸和一般的香腸味道不同，入口感覺真是像是吃到墨魚滋味一般，不過滿分覺得吃多了，還是有點油膩感，建議也可以搭配青椒或是洋蔥，才不會太油膩。

阿根廷天使紅蝦

阿根廷天使紅蝦是滿分推薦的必點食材，鮮紅色的蝦子，蝦肉Q彈飽滿，非常好吃，而且御燒的蝦子新鮮，好吃又好剝，滿分當天一個人就嗑掉兩大盤的天使紅蝦，吃頂級系列，就是要多吃幾盤天使紅蝦才划算嘛。

隱藏料理－照燒杏鮑菇

當天服務人員還教滿分特調杏鮑菇，原來把杏鮑菇泡在照燒醬汁裡，再上烤盤，杏鮑菇吸收醬汁會特別好吃唷！滿分當天也來試試看，味道還不賴，原來杏鮑菇也有這樣的新奇吃法。

火鍋|泡菜湯頭＆原味湯頭

中場休息，咱們來點熱湯暖暖胃吧！坦白說，吃火烤兩吃，大多都在吃燒肉，但是御燒其實也有豐富的火鍋料可以選擇，像是玉米、魚餃、香菇、豆皮和肉片等等，火鍋湯頭的部份，滿分覺得中規中矩，但吃這麼多火鍋，來碗熱湯的的確還蠻暖胃。

御燒沙拉吧提供相當多樣化的飲品，愛喝飲料的滿分，當天喝了可樂、奶茶和綠茶，老實說來吃吃到飽，建議不要喝太多氣泡飲料，不然真的很容易就有飽足感了。御燒也有熱茶、咖啡、冰沙和楊桃汁可以選擇，不過滿分個人還是覺得吃燒肉就是要配可樂嘛。

甜點|麻糬＆乳酪餅

御燒還有提供飯後的烤甜點系列唷，滿分發現御燒供應的麻糬好大一塊呀，現烤的麻糬＆乳酪餅也都非常好吃，當然再淋上煉乳和花生粉更是絕配呀，所以一開始就說，一定要留些甜點胃給自己呢！

明治冰淇淋

最後別忘了再去盛裝一碗繽紛的冰淇淋，御燒的冰淇淋非常好挖，店家佛心不怕客人吃，而且冰淇淋的口味選擇也很豐富，滿分當天幾乎每個口味都給他來一球，Kevin還一直嗆滿分說，當心變成小肥豬，滿分只能說，美食當前，減肥永遠是明天的事啦！

美食分享後記

滿分當天在御燒原味無煙燒烤吃的非常滿足，御燒原味無煙燒烤是個還不錯的燒烤餐廳，用餐空間寬敞舒適，服務人員也很親切，在用餐的過程，也會一直來尋餐更換烤盤，重點是御燒整體的食材表現，新鮮又好吃。

當然～御燒吃到飽的肉品也有等級之分，若朋友是想以吃食材為主，就可以選頂級系列，眾多豐富的高檔肉片和海鮮任君挑選，其中肋眼牛排、挪威魚肚、安格斯黑牛，以及天使紅蝦、單骨牛小排最讓滿分喜歡，當然御燒燒肉還是有很多食材滿分還沒吃到，下次有機會再訪，一定要吃把沒吃過的都補起來，最後來吃吃到飽的燒肉，別忘了要留甜點胃啦！

御燒原味無煙燒烤



地址：桃園市桃園區中正路841號

營業時間：

週一 ～ 週四 11:30～23:00 最後入場時間21:00

週五 ～ 週六 11:30～00:00 最後入場時間22:00

週日 11:30～23:00 最後入場時間21:00

服務電話：03 355 8007

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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