蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是..

點評：吃得到菜的清甜和豬肉的韻味！

文、圖／姐妹淘部落客

這就是一間你路過絕對不會注意的店家，但吃完以後下次就會默默地來報到，我想也是這樣所以附近居民才會這樣洶湧的來光顧，麻醬麵跟水餃千萬不要錯過。

立信麵館外觀

小小的店面真的擄獲了周遭居民的胃，用餐時間不早點來就是準備排隊的概念。

牛肉麵＄80





牛肉麵的麵條是寬版的，湯頭有淡淡的中藥味，不會太鹹。

肉的部分有帶Q勁，味道也有入味，但我個人不喜歡這種麵條。



滷菜





店家雖然小小的，但是滷菜的部分也是很乾淨清爽。

滷得不會太鹹，算是水準之上。

推薦麻醬麵＄45





麻醬麵算是他們的招牌了，細細的麵條滾上香濃的芝麻醬，唰的就讓口中滿是麻將的芬芳。





辣椒還很有誠意的附上剝皮辣椒跟辣椒子油，喜歡吃辣的不要錯過。



推薦高麗菜水餃（顆）＄5





我想大多數的人都是慕名而來吃水餃，真的是看起來平平凡凡，吃起來卻驚為天人。

肉餡跟高麗菜的比例適中，可以吃到菜的清甜與豬肉的韻味，好吃！

蛋花湯＄20





蛋花湯給的青菜也頗大方



立信麵館－菜單

今天點的品項有：牛肉麵、蛋花湯、麻醬麵、滷菜

立信麵館－後記

或許每個人家裡的巷口都有一間麵攤，但是能夠做到像這樣絡繹不絕，用餐時間人聲鼎沸的店家一定有他的魅力之處，不用花大錢就可以品嘗的銅板美味。

高雄-立信麵館



營業：10:30-15:00、16:30-20:30（週日休）

電話：07-5560500

地址：高雄市左營區立信路193號

平均：$50-100／人【不可刷卡】

推薦：水餃、麻醬麵

姐妹淘部落客

蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是一餐一家店，遍訪台灣美食與飯店，地毯式的搜索，提供最新、最廣的台灣美食，想吃美食，就看姐妹淘。

部落格、粉絲團、IG