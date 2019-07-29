文、圖／姐妹淘部落客
這就是一間你路過絕對不會注意的店家，但吃完以後下次就會默默地來報到，我想也是這樣所以附近居民才會這樣洶湧的來光顧，麻醬麵跟水餃千萬不要錯過。
立信麵館外觀
小小的店面真的擄獲了周遭居民的胃，用餐時間不早點來就是準備排隊的概念。
牛肉麵＄80
牛肉麵的麵條是寬版的，湯頭有淡淡的中藥味，不會太鹹。
肉的部分有帶Q勁，味道也有入味，但我個人不喜歡這種麵條。
滷菜
店家雖然小小的，但是滷菜的部分也是很乾淨清爽。
滷得不會太鹹，算是水準之上。
推薦麻醬麵＄45
麻醬麵算是他們的招牌了，細細的麵條滾上香濃的芝麻醬，唰的就讓口中滿是麻將的芬芳。
辣椒還很有誠意的附上剝皮辣椒跟辣椒子油，喜歡吃辣的不要錯過。
推薦高麗菜水餃（顆）＄5
我想大多數的人都是慕名而來吃水餃，真的是看起來平平凡凡，吃起來卻驚為天人。
肉餡跟高麗菜的比例適中，可以吃到菜的清甜與豬肉的韻味，好吃！
蛋花湯＄20
蛋花湯給的青菜也頗大方
立信麵館－菜單
今天點的品項有：牛肉麵、蛋花湯、麻醬麵、滷菜
立信麵館－後記
或許每個人家裡的巷口都有一間麵攤，但是能夠做到像這樣絡繹不絕，用餐時間人聲鼎沸的店家一定有他的魅力之處，不用花大錢就可以品嘗的銅板美味。
高雄-立信麵館
營業：10:30-15:00、16:30-20:30（週日休）
電話：07-5560500
地址：高雄市左營區立信路193號
平均：$50-100／人【不可刷卡】
推薦：水餃、麻醬麵
姐妹淘部落客
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