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水餃炸出鮮甜高麗菜肉餡！高雄隱藏版立信麵館　還有招牌麻醬麵

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點評：吃得到菜的清甜和豬肉的韻味！
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▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

文、圖／姐妹淘部落客

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

這就是一間你路過絕對不會注意的店家，但吃完以後下次就會默默地來報到，我想也是這樣所以附近居民才會這樣洶湧的來光顧，麻醬麵跟水餃千萬不要錯過。

立信麵館外觀

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

小小的店面真的擄獲了周遭居民的胃，用餐時間不早點來就是準備排隊的概念。

牛肉麵＄80

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

牛肉麵的麵條是寬版的，湯頭有淡淡的中藥味，不會太鹹。

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

肉的部分有帶Q勁，味道也有入味，但我個人不喜歡這種麵條。

滷菜

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

店家雖然小小的，但是滷菜的部分也是很乾淨清爽。

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

滷得不會太鹹，算是水準之上。

推薦麻醬麵＄45

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

麻醬麵算是他們的招牌了，細細的麵條滾上香濃的芝麻醬，唰的就讓口中滿是麻將的芬芳。

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

辣椒還很有誠意的附上剝皮辣椒跟辣椒子油，喜歡吃辣的不要錯過。

推薦高麗菜水餃（顆）＄5

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

我想大多數的人都是慕名而來吃水餃，真的是看起來平平凡凡，吃起來卻驚為天人。

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

肉餡跟高麗菜的比例適中，可以吃到菜的清甜與豬肉的韻味，好吃！

蛋花湯＄20

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

蛋花湯給的青菜也頗大方

立信麵館－菜單

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

今天點的品項有：牛肉麵、蛋花湯、麻醬麵、滷菜

立信麵館－後記

▲▼ 高雄立信麵館。（圖／姐妹淘部落客 提供）

或許每個人家裡的巷口都有一間麵攤，但是能夠做到像這樣絡繹不絕，用餐時間人聲鼎沸的店家一定有他的魅力之處，不用花大錢就可以品嘗的銅板美味。

高雄-立信麵館

營業：10:30-15:00、16:30-20:30（週日休）
電話：07-5560500
地址：高雄市左營區立信路193號
平均：$50-100／人【不可刷卡】
推薦：水餃、麻醬麵

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關鍵字： 立信麵館 高雄美食 達人美食 美食情報 水餃 姐妹淘部落客

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