點評：父親節慶祝的好選擇欸：）））

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中老字號火烤吃到飽~癮廚複合式燒烤又推出新的消費方式，399元起就能享受天使紅蝦、白蝦、生蠔、黃金六兩松阪豬、鮭魚肚、牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、鴕鳥肉、蔬菜、火鍋料、飲料…超過70種海陸食材吃到飽，7/22～8/8慶祝父親節，爸爸用餐不分時段吃到飽一律329元（+10%），不必花大錢就能招待爸爸吃好料！

癮廚複合式燒烤位在東興路靠近大墩20街，沒有招牌只有整面黑色外牆，經過時可能找不到，就是大樹下騎樓有垂墜燈飾這一家，附近有精明商圈立體停車場，交通便利。網路上對這家店評價兩極，我們經常吃，其實沒有網路上說的那麼糟，以價位來說這樣的品質很可以，不過要去吃的朋友還是建議多看多比較。

癮廚開業將近20年，沒有華麗浮誇的裝潢，店內用餐空間分成兩區，座位以4~8人方桌為主，每一桌烤爐上方都有透明防爆玻璃、抽風罩、還有照明燈，燒烤食物不會昏暗看不清楚。

癮廚複合式燒烤吃到飽價位消費方式



消費方式以用餐時間做區分，共有90分鐘以及110分鐘兩種，都要+10%清潔費。

90分鐘吃到飽：平日午餐399元／晚餐及假日499元

可選火鍋燒肉吃到飽，或者把火鍋換成天使紅蝦吃到飽，如果選火鍋又想吃天使紅蝦，可加購天使紅蝦一隻25元。

110分鐘吃到飽：平日午餐 599元／晚餐及假日699元



除了用餐時間比前面多20分鐘之外，食材還多了 鴨肉串、天使紅蝦吃到飽、碳烤法式公爵甜點。我們比較過後決定選擇平日午餐399元，火鍋換天使紅蝦吃到飽方案。

醬料、輕食小菜區



這一區有輕食、小菜、點心、還有火鍋燒烤醬料，醬料中蔥燒蔥花一定要拿，包捲在肉片當中非常好吃。

旁邊還有雞蛋放在鳥巢裡面，好可愛～蠻特別的。

點肉機



走道正中央有一台點肉機，在觸控螢幕上輸入自己的桌號以及要點選的肉片食材，店員就會依照選單現點現切肉片送上桌。店內點肉機只有一台，如果人多需要排隊點餐，還要等店員切肉片送上桌需要一些等候時間，建議先去點肉機點完肉，再去拿燒烤食材上網烤，吃第一輪一半就要再點第二輪，這樣時間銜接不會中斷，可以一路吃到尾不必等候。

點肉機選單有兩頁，可選的品項有:極炙鴨腿肉、鴨肉串、天使紅蝦、法國公爵起酥塔、黃金梅花豬、豬五花、黃金六兩松阪豬、厚切霜降豬、牛五花、帶骨牛小排、鮮蚵、羊肉捲、骰子牛、安格斯黑牛等14種。我們選399火鍋換天使紅蝦方案，除了鴨肉串、法國公爵不能點，其餘通通都是無限吃到飽。

店員有說點肉機的肉品同品項不管點幾份只會送一份上桌，吃完才會再送第二份比較新鮮，所以我們每一種品項各點一份，這樣一次通通送上桌不會有遺漏。如果用餐時間結束前半小時去點肉機點餐，會出現黃燈不能點，這時候可以直接跟店員說變成人工點肉，一樣會送上桌。（點肉機旁邊有紙條說明）

飲料區有咖啡、黑糖紅茶、無糖綠茶、無糖麥茶、可樂、汽水…等等，通通是自助取用，無限供應。

點肉機的現切肉片之外，其餘的食材通通在這裡冷藏櫃取用，飄著冷藏煙霧看起來有點仙氣，種類很多，品名通通寫在後方的玻璃柱上。

這一區主要是海鮮，南極冰魚、魷魚翅花枝漿、香魚、魚下巴、白蝦、鮭魚肚、紅魽下巴、挪威鯖魚、鱈魚排、魷魚、淡菜、柚香魚排、孔雀貝…各種燒烤火鍋食材通通無限供應。

這一區則是以肉品跟點心為主，大部分都有調味，烤好後不必再沾醬就很有味道。雞腿、豬肉、五花肉、豬肉片、羊肉片、霜降牛、駝鳥肉、乳酪串、培根串、蝦捲，還有地瓜球、起司條、麻糬等甜點也通通有，韓式／日式／泰式／台式／蒙古孜然各種異國風味都吃的到。

這一區是蔬菜區，種類不多不過擺盤裝飾很漂亮，讓人多看好幾眼。

香菇、花椰菜、青江菜、玉米筍看起來好像裝飾品，但都是可以吃的真品，牌子上還特別註明請直接拿，哈哈～

火鍋料專區有好多手工丸類，還有各種麵類一共將近20種，我們這次平日中午來選399火鍋換天使紅蝦吃到飽方案，所以這一區火鍋料跟蔬菜區的食材都沒拿。

點肉機的肉盤通通上桌，再加上自取區的肉品、海鮮，擺滿一整桌很澎湃，這樣一個人399元+10%，還可以無限續點，我覺得很超值耶。

天使紅蝦上桌的時候還有乾冰噴煙，很有視覺效果。399方案選火鍋燒肉吃到飽，想吃天使紅蝦也可以單點一隻25元，我們用火鍋換可以無限續點吃到飽。

鮮蚵也是無限續點吃到飽，一樣有乾冰一起登場畫面很有氣勢。新鮮好吃，我們後來又續點了一次。

現切的肉品有10多種選項，鴨腿肉、安格斯黑牛、牛五花、羊肉捲、通通都是現點現切，有切比較厚烤過的口感比較優。

梅花豬、豬五花、厚切霜降豬、黃金六兩松阪豬，肉品等級不差，份量也給的大方。

骰子牛、帶骨牛小排 通通都是切的比較厚，在烤網上要稍微烤久一點。

自助區選取的肉片跟海鮮、燒肉串，種類實在太多了沒辦法每一種都吃到，大胃王來到這裡應該也無法全部吃完一輪。但是自己夾有好處就是可以依照自己喜好夾取，控制種類及份量。

一直吃燒肉容易膩，可以夾取一些小菜來搭配解解膩，尤其是癮廚特製的蔥燒蔥花簡直是太強了!不管搭牛肉豬肉都好吃，一定要記得拿。友人還盛一碗白飯，說吃肉配飯才好吃～哈哈。

第一輪我們先烤自助區的肉塊肉串，這邊的肉都切得很大塊，已經有醃醬調味相當入味，不論是韓式辣醬豬五花、還是酒釀燒肉、酒釀雞腿、蜜汁雞腿、新疆羊五花各種風味都蠻好吃的，不過有一兩種肉有點鹹搭配飲料吃比較剛好。

吃完肉接著就來狂吃天使紅蝦，天使紅蝦的個頭不小，在烤網上要不斷翻面才不會烤焦。

烤好的天使紅蝦飄著炭香，蝦肉QQ綿綿的，味道甘甜好好吃。愛吃蝦的朋友就知道，天使紅蝦成本不低，在這裡399元就能吃到飽，狂點天使紅蝦就值回票價。店長有說他們順應很多熟客反應，把原本599方案的天使紅蝦吃到飽改到399就能享受，但是成本實在很高，因此399方案需要用火鍋來換，同時也取消生日優惠跟霜淇淋，希望客人能體諒。

吃完再續點…繼續烤繼續吃，用火鍋換天使紅蝦吃到飽很值得。沒那麼愛吃天使紅蝦的朋友，就選火鍋燒肉方案，他們的火鍋湯有三種口味可選，燒肉加火鍋吃到飽399元也蠻划算的。

食材自助區也有白蝦，也是無限供應吃到飽，不過跟天使紅蝦比起來，還是天使紅蝦好吃許多。

399的食材真是不錯，我們挑了南極冰魚、烤香魚、 鮭魚肚、還有紅魽下巴通通都隨便夾吃到飽，南極冰魚的肉質Q彈好好吃喔~鮭魚肚也是軟嫩充滿油脂香氣，超棒!吃肉吃蝦之餘，這幾款海味也不賴唷。

10種肉輪番上烤網，一邊烤一邊聊天，大口吃肉大口喝飲料非常開心。癮廚現切的肉片因為要上烤網火烤，不會像火鍋肉片切得那麼薄，吃起來比較有口感。

點肉機的肉片都是沒有調味，烤好簡單撒點桌上的玫瑰鹽/椒鹽/新疆孜然粉就能吃到肉片鮮甜滋味，愛吃重口味的人，可以取燒肉沾醬更有味。

牛五花豬五花等油脂豐富的肉片，包捲蔥燒蔥花真是絕配，鹹香回甜超好吃的，大大推薦。

帶骨牛小排的油脂在烤網上越烤越香，軟嫩又多汁非常好吃。

黃金六兩松阪豬QQ脆脆的口感，味道滿甜的，撒點椒鹽粉就很好吃。

骰子牛切的蠻厚的，烤的時候要不斷翻面才不會烤焦，口感嫩Q又多汁，這個骰子牛我個人很喜歡。

厚切霜降豬烤過之後口感比較Q脆帶有咬勁，味道香甜也好吃，不過我個人更喜歡松阪豬的甜味。

烤鮮蚵的時候要留意開口，冒水泡就可以取下。如果擔心沒烤熟，可以把湯汁倒在碗內剝開生蠔再烤些時間，不要烤太久不然會越烤越緊縮就不好吃了。

烤熟的鮮蚵肉質飽滿、味道鮮甜超好吃的！我們後來又續點一次。

心得：



癮廚算是台中老字號吃到飽，網路上對癮廚的評價很兩極，大部分都是嫌用餐時間過短、等候過久服務不夠優；但也有人說食材種類多、火鍋燒肉通吃價位很超值。以399吃到飽來說，能夠吃到10種現切肉品、還有天使紅蝦、生蠔、自助區超過70種海陸食材吃到飽，我們都覺得很可以，沒有網路上說的那麼糟。建議平日時段去吃人比較少，不需久等服務也比較優，如果假日用餐的人比較多，就要有等候的心理準備。

最新父親節優惠活動：7/22～8/8慶祝父親節，爸爸用餐不分時段吃到飽一律329元+10%，可以帶爸爸去品嘗海陸火烤吃到飽，不必花大錢就能招待爸爸吃好料！點餐建議：盡量挑好吃的精緻的喜歡的來吃，如:天使紅蝦、生蠔、黃金六兩松阪豬、安格斯黑牛、鴨腿肉、鴨肉串、蔥燒牛五花、帶骨牛小排、骰子牛、酒釀燒肉、酒釀雞腿、南極冰魚、鮭魚肚，這幾道我們吃完都很喜歡，當然先餓個幾天再去吃最划算啦～哈哈。

癮廚複合式燒烤吃到飽



地址: 台中市西屯區東興路三段393號

電話: 04 2327 7431

時間: 11：30－24：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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