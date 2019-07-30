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房内看大稻埕煙火！台北citizenM酒店　還能賞繁華夜景+飛機起降

點評：看了好想住啊！
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▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲鄰近北門站的citizenM酒店，每個房間都能看風景，還能賞大稻埕煙火。（圖／《阿新愛玩樂》提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者武承翰／綜合報導

如果你有機會來台北玩，你會想住在哪裡呢？部落客《阿新愛玩樂》就和大家分享一家座落於捷運北門站附近的飯店「citizenM」，這是來自荷蘭的國際連鎖酒店集團在台灣的首間分館，更是亞太地區第一間；除了有前衛又富現代感的裝潢之外，房間內還有超美的浪漫窗景，由於房間正對大稻埕方向，因此在煙火節期間更是熱門。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲台北的citizenM酒店為亞太地區的第一間分店 。

來到citizenM酒店，門口的彩繪牆以及休憩區的吊椅都很吸引人駐足拍照，特別的是，酒店的check in和check out都是採自助式，旅客只需要給櫃檯人員登記證件，其餘付款或領取房卡等等手續都需自行利用機台辦理。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲門口的休憩區常引人駐足。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲自助入住區 。

citizenM酒店只有一種市景房型，因此每間房都能透過半面牆大的窗戶將台北市景一覽無遺，白天能看到松山機場起降的飛機和無邊無際的藍天白雲，到了晚上便是一整片燈光閃爍的繁華夜景；旅客若是沒特別安排旅遊行程，也能坐在房間中發呆，看看窗外的風景，非常放鬆。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲床邊就是超大窗戶，晚上睡覺可以把布幕拉下。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲躺在床上就能看見台北市的風景。

除了風景十分優美之外，房間內的設施也相當齊全，像是結合衣櫥的全身鏡，裡面還藏有一個保險箱，而床底下也有一個拉櫃可以收納，這些設施也替僅有4～5坪大的客房騰出不少可以活動的空間。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲結合衣櫥的全身鏡，方便讓旅客整裡服裝儀容。

另外，房間也和科技結合，不管是房內的冷氣、燈光、燈色、窗簾或是電視選台等等，都可以用桌上的平板調整，旅客只需要躺在床上動動手指，就能輕鬆調整與設定，甚至還能用來播放音樂。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲一台平板就能控制燈光、冷氣等許多設定 。

房內的衛浴設備也是一大量點，浴室採用半乾濕分離式，用浴簾隔出淋浴間與廁所，提供2種不同味道的沐浴和洗髮乳；至於洗手台則是設置在浴室外，並與備品櫃和冰箱結合，設計相當特別，但須注意水開太大容易濺出。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲半分離式的衛浴 。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

設計在浴廁外的洗手台，結合了冰箱等收納空間 。

citizenM除了客房以外，還有自己的餐廳和咖啡館，同樣有著大片落地窗搭配窗外街景，也有像客廳的沙發區可以休息，整體飯店環境從房間到公共空間都很新穎，跳脫以往飯店的框架，且距離北門站和機場捷運走路都不用5分鐘，下次來台北又多了一個住宿選擇了。

▲台北citizenM北門酒店。（圖／阿新筆記提供）

▲房內的窗戶看出去就是廣闊的景色。

台北北門citizenM酒店

電話： 070 1016 1061
地址： 10043台北市中正區中華路一段3號

關鍵字： citizenM 夜景 台北住宿 台北景觀飯店 旅遊情報 台北市旅遊 達人旅遊 阿新愛玩樂

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