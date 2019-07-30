泰國曼谷自由行一次就上手！行程、交通、住宿輕鬆搞定

點評：跟著達人一起玩泰國吧！

文、圖／Tripbaa

在去曼谷之前，其實對泰國文化並沒有太大的興趣，不過看到許多人都推泰國的物美價美，決定走訪看看，沒想到出乎意料的喜歡，曼谷真是個迷人的城市！這次帶媽媽出遊，6 天 6 夜玩得盡興，不僅泰式建築令人驚艷，便宜到不行的美食更是讓人為之瘋狂。

曼谷很適合新手自助，由於交通便利、住宿親民、物價更是便宜，不論是豪華貴婦之旅，還是小資背包客行，抑或親子旅遊，絕對是個首選的好地點，以下整理泰國曼谷的行前規劃與準備。

曼谷自由行－泰簽

很不幸的，由於泰國尚未給台灣免簽待遇，想去泰國玩就要先上繳「簽證費」，到泰國貿易經濟辦事處自行辦理簽證費為 NT$1200元，但是曠日廢時，如果時間有限不建議自行辦理，坊間各大旅行社皆有代辦，收取100~300不等的手續費，花點小錢省去親跑的麻煩是挺值得的。

曼谷自由行－機票

泰國曼谷的機票大約落在 8000~10000 元左右，有時候會有低於 8000 的促銷價，直飛曼谷的班機滿多的，其中酷鳥、虎行、泰國獅航這三間廉價航空常會有更優惠的價格，多用機票比價網比價，幸運的話可以找到便宜時間點又好的機票。這次我買晚去晚回的華航班機，到曼谷已經隔天凌晨，票價一個人$8085（10／26出發），算是挺不錯的價格。

▲曼谷BKK機場：我很喜歡 BKK 機場，動線清楚且明亮寬敞，設計裝潢更令人驚艷，不虧是世界國際級機場，比起來覺得桃園機場小多了。

曼谷自由行－行動網路

「一機在手，路自由走」數位時代，手機上網已成為旅行必備的工具，這次我透過 kkday 訂購泰國的 True Move H 8天 Sim 卡，有 3G 流量外加100 泰銖通話費，只要 $132 元，非常便宜又實用。在飛機上時先更換 Sim 卡，一下飛機就可以開始使用行動網路了，要找路要叫車都馬沒問題。

曼谷自由行－住宿推薦

曼谷是個國際觀光大城，各地充斥著大大小小的飯店、公寓、旅館，大部份的住宿價格都很親民，這次選了三家住宿皆有很棒的體驗，推薦給大家。

♦ BKK機場住宿-Pongsakorn Boutique Resort





此間飯店位於 BKK 機場附近約 10 分鐘的車埕，有 24 小時的接待櫃台，還有提供機場和飯店的來回接駁（單趟 $150元），雙人房只要 NT$639（10月價格），乾淨明亮舒適，很適合剛下飛機或欲搭飛機的旅客夜宿一晚。

♦ 曼谷市區住宿-K Home Asok





這次我們在曼谷市區 4 個晚上都住這裡，風格簡單乾淨，有點像是民宿，老闆娘就住在一樓管理和接待。

地理位置非常之好，位於Terminal 21後方，距離 BTS（捷運）Asok 站走路只要 5 分鐘，同時也鄰近 MRT （地鐵）Sukhumvit 站，位在捷運和地鐵的交界處，甚至可以乘 MRT轉搭「機場幹線Airport Link」直達 BKK機場，而且費用還非常親民，雙人房約 $1000 出頭，簡直好的沒得挑！

♦ 芭達雅住宿-Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya

位於芭達雅中天海灘的一間五星級連鎖飯店，雖然地理位置較遠（不在市區，車程約 30 分鐘），但也因此可以享受遠離鬧區塵囂的寧靜。此間飯店最大的特色是所有房間皆是海景房，一打開窗戶就能眺望大海，讓人心曠神怡！除了絕美的海景房，飯店還提供多項設施，例如私人海灘、泳游池、健身房、SPA房、餐廳酒吧等，還有著名的「巧克力時光」，只要入住的旅客皆有免費的甜點享用。在五星級飯店中，價格滿實惠的，一晚約 $3000初含 Buffet 早餐，是一個一進來就不會想出門的渡假聖地。

曼谷自由行－電壓

泰國的電壓為 220V，雖然和台灣的 110V 不同，不過若是要使用 3C 產品，基本上不需要帶變壓器，現在的 3C 用品大都可自行變壓。另外，台灣的兩孔插頭可以直接插入泰國的插座，不需要額外準備轉接頭。

曼谷自由行－換匯

泰銖不是主流貨幣，在台灣大約只能在機場的台銀等銀行換到，除了匯率不好之外，還要加上 NT100 手續費，建議先換 1000~2000 泰銖就好，然後帶著台幣到泰國當地換匯。另外，泰國有規定旅客入境時，身上需攜帶 2 萬泰銖或等值現金的規定，記得帶足現金。如果不在台灣換泰銖也可以，曼谷機場有換匯的地方，雖然匯率不太好，可先換少量現金搭車（搭大眾交通只能付現），進市區找網友極推的 Super Rich 換錢，匯率真的好很多喔！

TIP：個人覺得曼谷不是個好刷卡的地方，除了飯店、大餐廳和百貨公司外，其他吃喝玩樂基本上都要用現金支付，所以建議多換一點泰銖，用不完還可以再換回來。

曼谷自由行－市區交通





曼谷為觀光大城，大眾交通以捷運（BTS） 及地鐵（MRT）兩個運輸工具為主，由於交通繁忙，市區容易塞車，建議以搭乘捷運或地鐵為主，避免塞車耽誤行程。另外要從市區到機場可搭乘Airport Link，大約 50 分就能抵達 BKK 機場，非常方便。

若景點在昭披耶河區，沒有任何地鐵或捷運可以到，除了可以轉搭渡輪之外，路面交通都是以Taxi （泰國計程車五顏六色）、嘟嘟車為主，不過曼谷的司機通常不會乖乖跳表計價，都是以喊價為主，建議下載東南亞 Grab App叫車（泰國 Uber 已被 Grab 合併），價錢比較便宜、價格公開透明，而且又不會被送錯（亂送）地方。

曼谷自由行－行程規劃

自由行的好處是，可以睡到很晚起來不用趕行程，而且一個點想逛多久就逛多久～我的行程安排往往是屬於「鬆散」的狀態，但是很喜歡這種慢步調，何況帶著媽媽，這樣悠閒的行程更適合長輩啦（絕對不是藉口）。

♦ Day1：機場→洽圖洽市集→The Camp Vintage Flea Market→Terminal 21

▲洽圖洽市集：周末限定，泰國第一大市集，佔地有 8 個足球場之廣，攤位數量約 1 萬 5 千個左右，數量之多怎麼逛也逛不完，是觀光客來曼谷必逛的市集。

▲The Camp Vintage Flea Market：曼谷新跳蚤市場，位於洽圖洽市集旁邊，下午 4 點就開始有攤位出現，該市集以販售二手用品為主，適合旅客來挖寶。

▲Terminal 21：以航廈為主題的購物中心，每一層樓都以不同的國家城市為主題，上樓就是出境（Departure），下樓就是入境（Arrival ），非常有特色！

♦ Day2：曼谷→美功鐵道市集→安帕瓦水上市場→曼谷

▲美功鐵道市集：位於曼谷約 70~80 公里外的郊區，這裡有著火車穿越市場的奇景，每當火車一來，攤販忙著收布簾，等待火車經過後又重新擺攤。

▲安帕瓦水上市場：泰國道地的水上市場，最特別的場景是商販在船上烤海鮮，遊客則在河道兩旁用餐，體驗不一樣的泰式風情。

♦ Day3：大皇宮、玉佛寺→鄭王廟→Asiatique河濱碼頭夜市

▲大皇宮、玉佛寺：大皇宮和玉佛寺緊連在一起，為曼谷必拜訪的重要景點。其建築華麗雄偉、雕刻精細、金碧輝煌，讓人大開眼界、深感震撼。

▲鄭王廟：又稱黎明寺，是大城時期孟庫國王時代留下的最偉大的文化遺產。有「泰國埃菲爾鐵塔」的美稱，圖騰精美層次分明，是我最喜歡的景點之一。

▲Asiatique河濱碼頭夜市：雖說是夜市，但感覺像是歐美的室外outlet，攤位井然有序，乾淨明亮，有種來到歐美國家的錯覺。雖然物價比較高，但依然值得一逛，有許多好吃好買的東西。

♦ Day4：曼谷→芭達雅→Central Festival Pattaya Beach→Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya（飯店渡假）

▲Central Festival Pattaya Beach：位於芭達雅市區的購物中心，緊鄰芭達雅海灘，許多遊客都會順道逛街吃飯，而樓上便是五星級飯店 Hilton。

▲Movenpick Siam Hotel 專屬海灘：到達飯店後就是跑到海灘躺著發呆XD，吹海風看夕陽真的很療癒阿～從曼谷舟車勞頓到這裡，一切的疲倦在這樣的美景面前，完全煙消雲散了。

♦Day5：Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya（飯店渡假）→曼谷→Big C 採買

▲Movenpick Siam Hotel游泳池：位於Pattaya 中天海灘的Movenpick Hotel 擁有許多設施，例如這個絕美的泳池景觀就讓我很喜歡，待在這裡躺一整天也沒問題。

▲Movenpick Siam Hotel 專屬海灘：飯店還附有免費的水上活動，在乾淨的私人海灘上玩耍真的非常過癮，環境既乾淨又寧靜，令人好放鬆！

▲Big C：超好買的泰國大型賣場，許多遊客喜歡來這裡大採買零食和伴手禮，選擇多樣價格也優惠，被網友列為「泰國必買」之地。（圖來自：Big C臉書）

♦ Day6：四面佛→水門市場→紅大哥海南雞飯→機場





▲四面佛：四面佛為旅客到曼谷的必訪景點，許多人特地來參拜、許願、還願，香火非常旺盛，人潮總是絡繹不絕。

▲水門市場：曼谷最大的服飾批發市場，有點像台北的五分埔，商品總類眾多、價錢便宜，許多當地人也很愛來此逛街買貨。

▲紅大哥海南雞飯：水門市場旁著名的海南雞飯，遠遠就看到大排長龍的人群，該間店曾獲得米其林的殊榮，難怪饕客大老遠慕名而來。

曼谷自由行－預算

此次和媽媽兩人 6 天 6 夜的自助旅行，包含機票、簽證、旅平險、住宿和吃喝玩樂等費用，一個人約 NT 18,462 元，詳細內容如下表：

雖然花費不多，但卻能玩飽玩滿、吃好住好，可見泰國有多麼物美價廉，難怪全球觀光客如此喜歡到泰國旅行，畢竟親民的價格搭配中高級的旅遊品質，實在讓人很難不喜愛。

本文由趣吧駐站部落客【Wendy ’s Journey】授權提供，原文出處：【泰國自由行】曼谷6 天 6 夜自助旅行第一次就上手！行前規劃、交通安排、住宿推薦，未經同意請勿任意轉載。