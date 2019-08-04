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綿密、入口即化！嘉義品安豆花老店　還有檸檬焦糖、豆漿口味

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華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：豆奶冰淇淋搭任何配料都很對味
ETtoday餓勢力

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

文、圖／華少甫

前陣子跟著「旅行玩嘉」活動來到嘉義，來到中正路的品安豆花，看店家的裝潢，原本只是普通小店，直到嘗過他們的豆奶冰淇淋，才真的讓我驚為天人！

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

品安豆花沒有現代化的裝潢，簡單樸實中也透出濃厚的古早味，老闆強調店家有受過台南60年老師傅的技術傳承，且食材皆用心自製，就是希望客人能吃到天然、養身、健康的豆花。

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

品安豆花使用加拿大非基因改造頂級黃豆，堅持不添加石膏粉及任何人工香料，豆花基底粉也放棄傳統食用石膏粉，改使用古老太白粉「葛鬱金粉」；招牌焦糖水使用台糖二砂魚鍋中翻炒至古早味焦糖香，還有人氣最旺「燕麥豆漿」，燕麥配上豆漿轉換為完全蛋白質，更含有八種胺基酸。

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

許多人可能不懂石膏粉跟葛鬱金粉的差別，其實，石膏粉在食品工業的正式名稱是「食品添加劑硫酸鈣」，俗稱「食用石膏」，只能使用天然石膏生產，並嚴禁化學石膏添加。葛鬱金則是種植於低海拔山區的姜科食物，主要是將根莖部位搗碎，水洗取粉來使用。

店家的豆花可細分為幾種，包括糖水豆花、豆漿豆花（正常甜）、豆漿豆花（微糖）、紅豆湯豆花、枸杞銀耳豆花、檸檬焦糖豆花，還有雪綿冰、冰淇淋及各式飲品。

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

檸檬焦糖豆花

跟很多間豆花店一樣，豆花的配料都可自選，老闆推薦我們珍珠、芋圓、地瓜、芋泥。芋泥口感濃郁，豆花體也香濃綿密且入口即化，加了他們每天現榨的檸檬汁跟焦糖後，口感更加涮嘴。

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

豆漿豆花

老闆推薦我們的配料有紅豆、花生跟珍珠，珍珠Q彈，花生味濃厚，紅豆也精選屏東的萬丹紅豆，搭配店家的香醇豆漿，別家絕對吃不到。

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

焦糖豆花

看起來很簡單的配料確能迸出新滋味！店家給的配料有紅豆、花生跟綠豆，湯底的焦糖水也不會讓口感變得太過甜膩。

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

古早味綜合雪綿冰豆花

店家有二款雪綿冰，其中一款是焦糖牛奶雪綿冰，這一款則是古早味綜合雪綿冰，配料非常豐富，包括綠豆、芋圓、地瓜、紅豆、珍珠等，女生可能吃不完一整碗呢！

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

紅豆豆奶冰淇淋

萬丹紅豆外型圓潤，吃起來也不會有沙沙的異物感，搭配香醇的豆奶冰淇淋，口感非常特別，這款冰品也是我個人最推薦的一道冰品。

▲▼嘉義東區安豆漿豆花。（圖／華少甫 提供）

嘉義品安豆漿豆花

電話：05-2280689
地址：嘉義市東區中正路335號
營業時間：週一至週四13:00-22:00，週五13:00-22:30，週六11:00-22:30，週日11:00-22:00

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