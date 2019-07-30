坐火車就到！特搜彰化車站周邊4景點　還要品嚐40年肉圓老店

文／Sharelife分享生活

圖／第八月台市集旅店、愛治文具房粉專、IG:hairmo、維基百科

想坐火車遊彰化，卻不知道車站周圍有什麼好吃、好玩、好地方嗎？今天小編報你知！

彰化火車站—前站篇



愛治文具房

一間以老闆奶奶的名字取名、隱身在長安街巷子裡的特色文具店，復古、懷舊、文青是來過的民眾給這間店的形容詞，也是踏進這個空間時浮現在腦中的詞彙。店裡主要使用復古或木質物件打造店內氛圍，特別的展示手法讓懷舊中帶了點活潑有趣。

商品除了普通的文具外也擺滿特色明信片、書籍、鋼筆墨水，明信片、貼紙等多為水彩畫風格，色彩飽滿、風格鮮明。而文具房也不只賣文具，更是咖啡廳，也是藝術展演的小小空間，時不時地在店內二樓舉辦藝術特展，讓藝術與文具房完美融合。

地址：彰化縣長安街76巷7-2號1樓

營業時間：星期一、二公休日／星期三～星期五12：30～19：00／假日六、日12：00～20：00



離開愛治文具房，彎入從清時期就存在的「小西街」，蜿蜒的古早味巷弄與斑駁的紅磚牆，默默佇在這裡看時代的流動演進。



阿璋肉圓

來彰化怎能不吃肉圓？擁有40年歷史的肉圓老店，原本就屬於排隊美食，在知名電影「那些年，我們一起追的女孩」裡出現過後更是大排長龍。阿璋肉圓屬於Q皮類型，料多味美，聽說醬汁也是一絕，內用還有免費的湯可以享用，大家可以親自前去品嘗，享受美味肉圓的同時也回憶這部電影曾經帶給我們的感動。

地址：彰化縣彰化市長安街144號

營業時間：星期一～星期日9：30～22：00



彰化車站—後站



第八月台市集旅店

離彰化車站非常近的旅店，從彰化車站的維一出口出站後，步行經過車站左手邊的天橋，大約300公尺處、3分鐘步行路程即可到達。第八月台市集旅店以美式、撞色的風格作為裝潢特色，宛如大型創意市集，而遠看又像大型賣場，創意地將我們日常生活中常見的LOGO或景物作為雛型加以KOSO、延伸，也成為房型與房內裝潢的配色與裝飾構想時的來源與特色。

房間內部不論臥室或浴室空間都寬敞舒適，還配有浴缸，泡一泡把煩惱與疲倦全部消去

獨立棟且有專屬停車位，又鄰近彰化車站，交通非常方便，適合喜愛獨立空間的情侶或家人來住宿，且因應旅遊旺季的暑假，第八月台市集旅店為鼓勵親子同遊，推出夏日超值優惠，7／1～8／31期間家長帶小朋友來可享有平日房價優惠或贈送早餐、旅行組等，快趁這個機會帶家人來彰化走走吧！

地址：彰化市辭修路201號

電話：04－722－2200



扇形車站/扇形車庫

鐵道迷必去的朝聖之地，不是鐵道迷也應該去一次的鐵路景觀，具有92年歷史的彰化扇形車庫是彰化縣定古蹟，也是台灣原本五座扇形車庫裡唯一被保存下的一座，扇形車庫特色是鐵道包圍住旋轉盤呈圓形或半圓形，旋轉盤的功用是因為舊時的蒸汽火車不會自行轉頭，需用旋轉盤來進行輔助，而扇形車庫顧名思義是放火車頭的地方，且不只存放火車頭，也在這裡進行火車頭的維修作業，可以說是火車頭的休息站。

現場至今仍存放許多台灣早期的蒸汽式火車頭，且不定期推出蒸汽火車的相關活動，民眾不妨把握時機去看看，畢竟很少有機會能如此近距離地觀賞火車甚至踩在鐵軌上。

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

開放時間：星期一公休／星期二～星期五13：00～16：00／星期六～星期日10：00～16：00

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）