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花漾／台版小奈良！宜蘭斑比小鹿互動農場　還有必吃五星級快炒

點評：小鹿好可愛！
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▲免出國！台版奈良在宜蘭冬山！

旅遊中心／綜合報導　（影、圖／花漾旅途提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

還在等機票降價去日本嗎？現在不用飛奈良也可以跟可愛的小鹿互動啦。宜蘭有個號稱「台版小奈良」的農場，除了可以親自餵小鹿斑比，園區內還設有文青風的藝文小舖，販賣各種跟小鹿有關的周邊商邊，也可以在咖啡廳裡休息吃下午茶；此外，宜蘭有個只有當地人才知道的熱炒店，聽說還是五星級必吃等級！

▲▼斑比山丘，阿源快炒。（圖／花漾旅途提供）

▲農場裡設有小咖啡廳，很適合找伴侶或朋友來這邊聊聊天放鬆心情。

位於宜蘭縣冬山鄉的「斑比山丘」，號稱台版小奈良，讓人可以近距離靠近小鹿，餵食牠們。為了維護生態環境和避免因人潮過多而驚嚇到小鹿們，園區會進行控管人數，場內人數限70－80人左右；小編建議，最近暑假天氣炎熱，若有預計要前往的朋友，可以7天前先在網路上做預約，避免因等待過久而中暑。

▲▼斑比山丘，阿源快炒。（圖／花漾旅途提供）

▲慢慢靠近，小鹿也會跟你點點頭走向前。

「斑比山丘」的鹿體型較小，身高比較矮的小朋友要注意，因小鹿會攻擊比牠們身高還矮小的，所以身高120以下的孩童需全程不落地；此外，鹿的腳很堅硬厚實，建議不要穿高跟鞋和涼鞋進來餵食，避免被小鹿不小心踩到受傷。

▲▼斑比山丘，阿源快炒。（圖／花漾旅途提供）

▲餵食時要注意手不要舉過高，避免小鹿搶食時受傷。

▲▼斑比山丘，阿源快炒。（圖／花漾旅途提供）

▲手煮焦糖乳酪布丁。

園區內唯一販賣食品的「美美子咖啡廳」，有咖啡和手作蛋糕甜品，內用低消一人一杯飲料，喜歡大自然野餐風格的，也可以買至「斑比山丘」在草坪上慵懶的休息吃下午茶，要記得垃圾一定要隨手帶走，避免小鹿誤食。

斑比山丘

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號
營業時間：10：00─17：00

▲▼斑比山丘，阿源快炒。（圖／花漾旅途提供）

▲隱藏菜單裡的「桶仔雞」，想吃的朋友記得先打電話預訂。

「阿源快炒」位在冬山路一段，號稱五星級的熱炒店，是在地人都愛的隱藏版美食。其中「桶仔雞」是人氣招牌菜，不同於市面上吃起來肉柴的雞肉，這裡的雞肉皮酥肉嫩，還夠入味！搭配原汁原味的雞湯，帶著香味十足的酒氣，吃起來相當滿足。

阿源快炒

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段984號
電話：039595346

關鍵字： 斑比山丘 達人美食 美食情報 宜蘭旅遊 宜蘭美食 阿源快炒 花漾旅途

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