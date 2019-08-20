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肉圓一顆竟然只要20元！三重人才知的老味道　想買還要碰運氣

點評：下次來去朝聖
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旅遊中心／綜合報導　圖、影／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權

肉圓是我們都熟知的平民小吃，有時候肚子餓了吃上一顆也能解解饞，主要分為北部油炸、南部清蒸兩種做法。但是不論南北，現在肉圓一份常常都要四五十元，但是在三重卻還存在著一粒只要20元銅板價的肉圓攤車，已經賣了30個年頭，雖然低調，生意卻非常興隆。

▲三重攤車肉圓，一顆只要20元。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

這裡的肉圓每顆都只要20元銅板價。

這一台三輪車出沒在三重仁愛街上，只賣肉圓跟貢丸湯。剛開始賣的時候一粒只賣10元，後來才調整成現在的價格，但依然是非常佛心的價位。儘管沒有店面跟招牌，卻已經是許多在地人從小吃到大的老味道，每天下午才會出沒，常常不到3個小時就賣完收攤，如果經過沒特別注意就會錯過。

▲三重攤車肉圓，一顆只要20元。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲沒有招牌和店面，僅有一台攤車每天下午出沒。

這裡的肉圓如果跟市面上比起來可能相對陽春了些，醬汁就是簡單的醬油、甜辣醬和辣，畢竟價格便宜，但是吃起來卻不馬虎。外皮軟Q有彈性之外，內餡則是常見的瘦肉加筍塊，雖是走樸實的口味，但是加上辣醬之後卻能把味道再提升一個層次，以它20元的價格來說，算是CP值非常高的。

▲三重攤車肉圓，一顆只要20元。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲內餡為簡單的瘦肉和筍塊。

▲三重攤車肉圓，一顆只要20元。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲加辣之後，味道可更提升一個層次。

這間肉圓攤就在仁愛路上的小7旁，雖然不算是非常大顆，但口感很有彈性，配上醬汁也非常對味，用20元就能夠吃到已經非常划算。老闆每天下午都會出來擺攤，如果雨天或是賣完就會休息了，有來三重的朋友不要錯過這個已經賣了30年，屬於在地人的老味道。

▲三重攤車肉圓，一顆只要20元。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲擺攤地點多在仁愛路7-11超商旁。

仁愛街20元肉圓
地址：新北市三重區仁愛街450號附近（對面是7-11）
營業時間：14：00 – 賣完為止

關鍵字： 肉圓 平民小吃 銅板價 三重 美食情報 新北市美食 北台灣美食

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