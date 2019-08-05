四盎司牛肉漢堡超浮誇！台中西區美式新餐廳　飲料任你喝

點評：看起來太誘人了





▲台中西區新開幕！「LAb EAt buger」漢堡份量超飽足。



實習記者蔡雅丞／綜合報導 （圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

漢堡控看過來！台中這家六月底新開幕的「LAb EAt buger」，唸起來就好像在跟你說「來吧，吃漢堡」，主打紮實的手作亞麻籽全麥麵包，還有將近十種漢堡口味可以選擇，其中像是：芝麻黑白配、酪梨、咖啡醬…等超有特色，連飲料都無限暢飲！







▲小清晰店面看起來寬敞明亮。



位於台中市西區健行路上，鄰近國立科學博物館，步行約十分鐘內即可到達，交通位置便利，吃完還能到附近散散步。不同於一般美式風格的店面設計，「LAb EAt buger」採用簡白和木質元素，讓視野更佳寬廣明亮；此外，店內也設有自助飲料機，只要有點漢堡，咖啡、汽水、果汁就隨你喝，不用多收錢！







▲達拉斯堡＄230元＋更換雞腿排＄30元

看那像瀑布般流下的的醬汁，都快流口水了！這款主廚推薦「達拉斯堡」，有洋蔥圈、起司片、墨西哥辣椒、生菜、番茄及黑胡椒培根；超厚實的烤雞腿排，一口咬下可以吃到被包覆住的肉汁，搭配店家自製的墨西哥醬，微微辛辣的滋味，在口感上更加豐富。







▲南瓜濃湯＄49元





▲田園蔬菜沙拉加購價＄49元

除了套餐以外，也有濃湯、脆薯、洋蔥圈、水牛城烤雞翅、和田園蔬菜沙拉可以做單點，帶小朋友來也不用擔心大份量餐點吃不完會浪費；此外，也很適合聚餐的朋友大家一起點來做分享唷。

LAb EAt buger

地址：台中市西區健行路1016號

電話：0423231658

營業時間：10：30～21：30