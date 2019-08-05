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如童話一般的森林！在東眼山來場山林避暑之旅　享受與大自然對話

點評：真的好美啊！
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▲東眼山森林遊樂區。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲位於桃園復興區的東眼山森林遊樂區，有多條步道可以漫步在杉木林間。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記授權提供，下同）

實習記者武承翰／綜合報導

炎炎夏日，很適合來去山林裡避暑。而位在桃園復興區的東眼山，來到了桃園復興區的東眼山森林遊樂區，這裡有好幾間的室內展覽館、遊客中心和步道等，園區相當寬廣，占地高達916公頃，涵蓋廣大的山群和多條健行步道。

▲東眼山森林遊樂區。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

東眼山國家森林遊樂區入口售票亭。

東眼山最高海為拔1212公尺，園區內有森林知性步道、東滿健行步道、自導式步道等多條步道，其中東滿健行步道全長8公里，但分布著珍貴的山毛櫸純林，進入還需要提前15天申請許可證。而這邊的森林多為高聳入天的杉木以及多樣性的動植物，充滿蟲鳴鳥叫，漫步其中感受人與大自然的接觸，有種暫時忘卻煩惱的感覺。

▲東眼山森林遊樂區。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲有如故事裡會出現的森林，怎樣都好拍。

▲東眼山森林遊樂區。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲步道無過多的風景，但隨處可見都是高聳入雲的杉木。

走在東眼山的步道裡，除了許多杉木之外，就是看著棧道隨著地形上下起伏，且因日光無法完整的灑落到山裡，導致常有青苔遍布在石階上，也能看到許多平時少見的植物。林間還藏著舊時伐木盛行時用來集運木材的滑道。雖然步道還算平緩，但一路走下來還是會讓人汗流浹背，要適時補充水分。

▲東眼山森林遊樂區。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲石階上因缺乏陽光而長出青苔。

▲東眼山森林遊樂區。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

舊時伐木所留下的設施。

步道間不時會穿插著告示板，上面寫著關於森林或是林業上的知識，不妨停下腳步吸收一下。走到交叉路時也可以參考一下指標，上面標明了距離和時間，可以用來衡量自身的體力與時間分配。欲前往東眼山，從新北市三峽區或是桃園市復興區都有路可抵達，下次假日就來東眼山，來一趟午後的避暑山林之旅，感受那與大自然對話的氛圍吧。

▲東眼山森林遊樂區。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲▼步道間的指標與教學告示板。

▲東眼山森林遊樂區。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

東眼山國家森林遊樂區
地址：桃園市復興鄉霞雲里村佳志35號
電話：03-3821506
門票假日全票100元，非假日80元，半票50元，優待票10元，團體票(20人以上團體80元)

關鍵字： 東眼山 桃園旅遊 旅遊情報 北台灣旅遊 安妮的天空 達人旅遊

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