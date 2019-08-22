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超酷！亞洲首展「玩具解剖展」在華山　魯夫、ELMO都被剖開

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文／Sharelife分享生活

紐約潮玩藝術家Jason Freeny擅長結合雕刻、玩具設計與電腦繪圖，其中「解剖玩具」紅遍國際，終於在今年2019年首度登陸亞洲「台北華山」。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／FB@玩具解剖展

潮玩藝術家Jason Freeny，自2011年以「解剖玩具」席捲全球潮流及玩具圈，屢獲各項玩具設計大獎，作品除最搶手的解剖氣球狗、黃色小鴨、探險活寶、芝麻街、樂高、DC系列等角色都曾是他的「刀下玩物」，每每獲得高度話題與搶購風潮。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲StayReal 主理人－不二良、玩具解剖藝術家－Jason Freeny、啟藝執行長兼活動策展人－梁浩軒 Ocean。（圖／FB@玩具解剖展

「最新奇的解剖想像X最顛覆的玩具潮流」非它莫屬，這個暑假在台北華山登場，同時也是解剖大師首度在亞洲特展，這個消息成了今夏最大話題，也讓許多粉絲們前往展覽參觀與拍攝啦。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／FB@玩具解剖展

玩具解剖展以塗鴉、工地等元素來來呈現「紐約街頭」的印象凌亂、工事卻又充滿藝術潮流和趣味的隨興風格，展場內燈光昏暗，打造一種詭譎、陰森的感覺，但卻同時具有童趣、獵奇的感覺，不知不覺中那霓虹燈效果也成了一個必打卡點。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／FB@玩具解剖展

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲這一處超夢幻，人人都可以當網美啦！（圖／IG@yeh_chiaaa

其中最大亮點是全球首隻「冰雪解剖ELMO」，把ELMO剖開、冰凍，還放大到3公尺高，到了玩具解剖展絕對不可錯過。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／FB@玩具解剖展

不只ELMO逃不過解剖命運，還有超多知名經典角色，如：魯夫、索隆、ELMO、芝麻街、老皮、Hello Kitty…等將在此開腸剖肚。可愛與怪奇的完美比例，鐵定讓你看得目不轉睛、無法抗拒！

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▲魯夫還沒當上航海王，先成為全世界第一個被解剖的海賊！（圖／FB@玩具解剖展

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▲最搶手的解剖氣球狗。（圖／FB@玩具解剖展

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▲台灣IP當紅角色鼠小小。（圖／FB@玩具解剖展

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▲圖／IG@yeh_chiaaa

除了放大版解剖玩具，現場也有擺設一些解剖公仔模型，迷你版與放大版一次拍個夠！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@yeh_chiaaa

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@yeh_chiaaa

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@yeh_chiaaa

紐約潮玩藝術家 Jason Freeny顛覆玩具的想像、挑戰場域的可能，建構出創意逗趣的潮玩世界，打破藝術與潮流的界線。這個暑假來去探險吧！順便看看你最愛的卡通動漫角色有沒有被解剖～

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲現場也有販售相關商品。（圖／FB@玩具解剖展

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／FB@玩具解剖展

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／FB@玩具解剖展

【玩具解剖展 Jason Freeny Asia】

地址：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文化創意產業園區東2C館）
展期：2019/06/29-2019/09/22
時間：10:00~18:00（17:30最後入場）
備註：單人票＄280、愛心票＄140
更多資訊請至：粉絲專頁查看

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 華山展覽 玩具解剖展 台北市旅遊 親子旅遊

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