肉多到會山崩！新竹超浮誇平價燒肉丼飯　還有專人幫你烤肉

點評：這個肉真的多!

實習記者武承翰／綜合報導 圖、影／小象愛出門提供

愛吃肉和日式丼飯的朋友注意！在新竹有一家日式料理，結合了燒肉和丼飯，還推出了商業午餐定食，只要100多塊就能吃到像山一樣高的肉，加價肉量還能再增加。

▲▼新竹牛丁次郎坊燒肉丼飯，推出平價商業午餐。

這間牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼其實在台灣也有好幾家分店，其中最招牌的就是肉多到滿出來的丼飯了。即便是平價的商業午餐定食，用料也不馬虎，中間這碗丼飯，上面鋪著滿滿的肉片，肉質肥瘦相間，即便吃多也不會膩口，雖然有經過調味但也不會太死鹹，十分下飯，上面再放一顆溫泉蛋，一不小心就可能「山崩」，吃的時候可要小心了。

▲▼肉堆疊的超高，吃起來卻不膩口。

除了定食之外，每桌的旁邊還有一個小烤爐，這可不是取暖用的。如果點了肋眼牛排，還會有專人到桌邊服務。把一整塊肉上烤盤上下火烤之後，再陸續翻面剪開，搭配店家特製的醬料入口，帶點嚼勁的口感真的超滿足。

▲▼專人桌邊現烤的肋眼牛，搭配特製醬汁超滿足。

如果這樣還不滿足，還能在來上一份起司炸雞，肉質細嫩大塊外，濃郁的起司還鋪滿整個外皮！飯後也有甜點可以享用。下次別再說新竹是美食沙漠了。

▲起司炸雞。



牛丁次郎坊燒肉丼飯x深夜裡的和魂燒肉x新竹概念店

電話：02-515-3009

地址：新竹市東區民生路251號

營業時間：週一至週五 11:30-14:00、17:30-23:00，週六日 11:30-14:30、17:00-22:30