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來羅東吃車輪餅也能很網美！還有花生捲冰淇淋口味

點評：下次來去吃!
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▲羅東「野小孩 吃車輪餅配咖啡」車輪餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲羅東「野小孩 吃車輪餅配咖啡」車輪餅，還有許多特殊口味。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供，以下皆同）

實習記者武承翰／綜合報導

車輪餅可以說是老少咸宜的點心，餡料從基本的紅豆、奶油到後來一直推陳出新，今天在羅東就有一家新開的車輪餅店「野小孩 吃車輪餅配咖啡」，除了特殊口味之外，還有網美座位區可以拍美照。

▲羅東「野小孩 吃車輪餅配咖啡」車輪餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲店內的布置很適合拍網美照。

這裡的菜單十分有趣，有芋頭控不能錯過的芋頭鹹蛋口味，裡面有著滿滿的芋泥，還有非常具有宜蘭在地特色的「宜蘭的花生捲」口味，周末則有隱藏版的花生糖冰淇淋，包著現刨的花生糖和香菜，宛如花生捲冰淇淋的車輪餅版。

▲羅東「野小孩 吃車輪餅配咖啡」車輪餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲▼菜單的設計十分可愛。

▲羅東「野小孩 吃車輪餅配咖啡」車輪餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

如果想吃鹹的口味則有蔥、打拋豬、蒜味奶酥等，可以搭配咖啡、泰式奶茶等飲料來配餅。只要上店家的粉專或是IG就能得知今日的司康口味，也能選擇另外加上蔥、打拋豬等內餡。

▲羅東「野小孩 吃車輪餅配咖啡」車輪餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲許多特別口味的車輪餅。

▲羅東「野小孩 吃車輪餅配咖啡」車輪餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲芋泥鹹蛋黃。

吃車輪餅之外，這裡也能拍美美的照片，室內打造出了矮木牆和假草皮，室內也走簡約風格，就連室外矮牆也很好拍。室內低消則是每人80元，店家也歡迎客人帶毛小孩來，但是不能上假草皮。下次如果來羅東可以來嚐鮮一下這特別的野小孩 吃車輪餅配咖啡。

▲羅東「野小孩 吃車輪餅配咖啡」車輪餅。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲打拋豬司康配上泰式奶茶，濃濃泰國風 。

野小孩 吃車輪餅配咖啡
電話：03-9615398，不接受訂位，可以預訂
公休：星期一、二
營業時間：12:30~18:30，若提早售完提早打烊
地址︰宜蘭縣羅東鎮民治街39號

關鍵字： 車輪餅 野小孩車輪餅 羅東美食 宜蘭美食 美食情報 宜蘭ㄚ欣的美食日誌

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