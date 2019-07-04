馬德里超夢幻打卡景點！水晶宮灑滿陽光　美到像童話仙境

▲有到馬德里，一定要去麗池公園水晶宮一訪。

文、圖／凱莉給點力

到西班牙馬德里，除了皇宮、太陽門廣場等這些必訪景點外，還有全市最大的公園絕對不要錯過了！他占地125公頃，裡面有著各式各樣的園區和歷史建築，還有超過一萬5千多顆大小樹木，簡直像是馬德里版的「紐約中央公園」，在裡面隨處都可以拍下一百張網美照。

▲公園內隨處一角都很好拍。

其實馬德里市區內的景點彼此之間距離都很近，天氣好的話，可以選擇從太陽門廣場一路沿著阿爾卡拉街走過去，大約20分鐘的路程，沿路還會經過漂亮的市政廳和博物館，是一條走起來很舒服的路線。

麗池公園（Buen Retiro）是馬德里市區內最大的公園，裡面有著各式不同主題的園區，像是玫瑰屋（Rosaleda）、四季園（Jardin de Vivaces）、雷提洛大池塘（Estanque grande del Retiro）和水晶宮（Palacio de Cristal）等。一年四季都有不同的美景可以欣賞，也可以看到許多當地人都將麗池公園當作運動休閒的地方，除了有人慢跑外，也有許多家庭在草地上席地野餐，即便什麼事都不作，就靜靜地坐在椅子上發呆放空，也會覺得心靈被大自然洗滌了一番。

▲水晶宮內到處都看得到各種小動物悠閒自在的生活著。

▲水晶宮是由鐵製骨架為架構，全玻璃打造而成的玻璃宮殿。



水晶宮是麗池公園裡最吸睛的建築，這座宮殿是在1887年建成的，當時原本是拿來展示西班牙占領菲律賓後，從菲律賓帶回來的異國花卉，值至今日，被當成是索菲亞王后國家藝術中心博物館的臨時展區，裡面不定期會有大型藝術品的展覽，可以免費入內參觀。

▲陽光從玻璃灑落，讓整間水晶宮顯得柔和明亮。

整個水晶宮都是用鐵製骨架為架構，用透明玻璃打造而成，在當時，玻璃是新興的一種新建材，這棟仿造英國萬國博覽會水晶宮的建築，其實就是象徵著進步和現代感。

▲水晶宮內現在不定期會有大型藝術展覽。

走進水晶宮內，更可以感受到陽光灑落在每片玻璃上，讓整座玻璃宮明亮而柔和，在這裡怎麼拍都拍不夠！

▲隨處一站都很好拍！

水晶宮的前面是一個人造湖，湖中有許多天鵝和水鳥，有看到不少當地人會帶著麵包或飼料來餵食，也有人抱著一把吉他就在水岸邊彈唱了起來，陽光、垂柳、水晶宮，這個當地人習以為常的休閒場所，在我們眼中看來美的像是畫中仙境一般夢幻。

▲情侶並肩坐在水晶宮前的湖畔餵水鳥，也是一種愜意的約會方式。

如果想找最佳的網美拍照景點，大力推薦走到水晶宮正對面的草地上，在這裡不僅可以將整個水晶宮和湖泊都拍進畫面裡，樹梢間透下的光線，更會讓照片看起來更多了一股仙氣。麗池公園的原文意思是「理想的靜居處」，我在水晶宮裡找到了。

▲想拍仙氣照，走到水晶宮正對面的小徑上就對了。



西班牙馬德里麗池公園



地址：Plaza de la Independencia, 7, 28001 Madrid, 西班牙

開放時間：春夏季節(4~9月)06:00~00:00、秋冬(10~3月)06:00~22:00

門票：進入麗池公園和水晶宮都不需要門票，可免費入內，但若要在雷提洛大池塘划船，就要付費租船囉！

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